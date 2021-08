Lambda García, feliz de impulsar al talento nuevo en “Los Chiquillos de hoy”

En el matutino de las estrellas

Buscan y apoyan a niños con grandes capacidades artísticas

Arturo Arellano

En “las estrellas” se transmite la sección “Los chiquillos” durante el programa de revista matutino “Hoy”, donde los jueces son Mariana Ochoa y Carlos Espejel, mientras que los padrinos y madrinas de los niños son extraordinarios talentos, como Mariana Echeverría y Lambda García, este último que se dijo feliz de estimular al talento nuevo.

En “Los chiquillos de Hoy”, el programa de revista que produce Andrea Rodríguez busca mantenerse en el gusto del público localizando y apoyando a niños con habilidades artísticas en el canto, baile y otras disciplinas, como la acrobacia, nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN, uno de los padrinos, el talentoso Lambda García. “Esta oportunidad llega como parte del haber ganado ‘Las estrellas bailan en Hoy’, en este caso, es un reality de niños, estamos buscando niños con algún talento especial, llevamos algunas semanas realizando audiciones para poder conformar los equipos y una vez que se lograron, comienza la etapa de eliminatorias”.

Explicó que “Los padrinos somos Mariana y yo. Ya que se tuvieron los equipos conformados con siete niños, empezaron los duelos, para terminar con los equipos definitivos y así ir compitiendo hasta que queden los mejores y un solo ganador. El premio mayor es participar en una telenovela, eso es increíble, ya hubiera querido yo de chavito una oportunidad así me encanta que se gesten este tipo de premios, que quizá, no es monetario, pero te abren las puertas”.

Reconoce que “me he encontrado con mucho talento y eso me encanta, que con este tipo de cosas impulsen a los niños. Me he quedado con niños que me han dejado muy buen sabor de boca, no solo en canto y baile, porque hay niños que hacen acrobacia, niños que a lo mejor no tuvieron una cantada afortunada, pero sí una chispa espectacular, que pueden usar actuando, de verdad que hay mucho talento”.

Sobre el seguimiento a los participantes una vez que termine el reality comentó “Ahora sí que ¿quién soy yo para poder producirles algo? a final de cuentas, ojalá y se le dé seguimiento por parte de la empresa, porque uno como mortal no puede hacer mucho, quizá hablar con alguien, conectarlos, eso sí lo haremos con todo el gusto del mundo, pero más allá ojalá la empresa se comprometa”.

En ese punto aclara que “el trabajo de los padrinos es encaminar, no nos podemos meter en coreografías porque tienen sus coreógrafos, pero sí podemos darles tips con interpretación, con presencia. La competitividad es espectacular, padrísimo, la verdad es que los niños están felices de pertenecer y estar en este espacio y demostrar lo que hacen, es una competencia sana porque los niños no están maleados”.

Asimismo, afirma que “no tengo favoritos, son padrísimos, todos tienen algo especial qué mostrar. Lo que puedo pedir es que no les corten las alas a los niños porque tienen un gran potencial”, concluyó.

“Los Chiquillos de Hoy” se transmite todos de lunes a viernes en el programa “Hoy”.

