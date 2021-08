“Pececillos” a la mar

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

PUES DICE BIEN AMLO EN EL SENTIDO DE QUE NO SIENTE EL CALORCITO DE APOYO DE LOS PARTIDOS DE “IZQUIERDA”, COMO QUE HAN SIDO GRUPITOS QUE CONTROLAN LOS MISMOS CON PUESTOS Y PRESUPUESTOS Y SE LA LLEVAN PATEANDO EL BOTE Y LIGÁNDOSE AL MEJOR POSTOR…

Hace muchos años, cuando estudiábamos en la ESE se reunió un grupito de “pecesitos” o miembros del PC mexicano para llevarnos a un importante personaje de su comité ejecutivo y “convencernos” y afiliarnos a su militancia, cuando llegaba este personaje, pomposo y baboso, pagado de sí mismo, no entendió que muchos estábamos estudiando El Capital, de Carlos Marx, desde hacía varias semanas y que conocíamos ya algo del asunto. Así que cuando uno de los cuates le preguntó que qué pensaba sobre la lectura de El Capital, pomposo y baboso respondía que esta obra se debería de estudiar y leer después de terminar la carrera, olvidando que en el inicio, Carlos Marx explicaba que esta obra se publicaba en partes y en entregas para que los obreros la estudiaran, pero eso sí también descubrimos al tiempo de que “pegaban con la izquierda y cobraban con la derecha” y se reunían con importantes personajes del poder a pesar de que supuestamente estaban en la “clandestinidad” y con este jueguito ligaban mucha información y la negociaban con los hombres del poder, esto lo sabe AMLO, así que solicitarles definiciones es un buen proyecto para que en el mismo se hagan las depuraciones y se eliminen a los “golpeadores con la izquierda que cobran con la derecha”… total, se les olvidó ya la ideología y los principios y andan en la cacería de los puestos con presupuestos que es lo que les deja su ambición en los momentos actuales.

Si hablamos de convicciones e ideología entenderemos que lo “pragmático” de sus acciones es para encubrir su nivel de ambiciones y de poder andar en una pata y otra pregonando que son los “representantes del pueblo” cuando solamente se la pasan en los cafés y sus oficinas, planeando y planeando, como los zopilotes…

En realidad, en algún tiempo se ligaron a unificarse varios grupitos o sectas de las sectas que llenan los espacios de la “izquierda en el país”, no existen grupos compactos y fuertes que puedan declarar que tienen un proyecto y una ideología que ligue a las bases del infeliciaje nacional con sus visiones no con sus ambiciones, claro que existen todavía muchos pequeño burgueses que se la dan de izquierdosos y solamente andan por el lado izquierdo de las banquetas, pero no en el pensamiento y menos en la acción. Por esa razón la destrucción de la “izquierda” es evidente y se compone solamente de pequeñas tribus y grupitos que se dogmatizan de tal suerte que los trotskistas no se pueden ver con los stalinistas ni con los “ideólogos” de la izquierda mexicana que solamente le hacen al pentonto, pero no tienen ni pies ni cabeza. Repudian a los movimientos armados y es más, en muchos de los casos son los que denuncian a sus componentes en las regiones donde andan para eliminarles y dar la lección de que nada por la violencia revolucionaria si no existen las condiciones irreales para hacerla y esas condiciones, claramente, las imponen ellos, no la realidad.

Se habla mucho del movimiento comunista en el país, pero en la realidad solamente son pequeños ejemplos, no grandes movilizaciones porque siempre se han querido montar en los movimientos cuando estos andan en las calles, por tal motivo no tienen confianza ni credibilidad con las bases ni con el gran número del infelizaje nacional, porque tienen miedo de mostrar la ideología no les vayan a llenar de agua bendita o les saquen los diablos a chingadazos como en otros muchos lados, por esa razón, ellos son los que hablan de la democracia y se radicalizan cuando andan cerca del poder porque sienten que están totalmente protegidos y gozan de la magia de la sombra del poder y tienen los sueños guajiros o se siguen haciendo las masturbaciones soñadoras y declarativas que firman en los documentos de los eternos “abajo firmantes” o en las escuelas donde tratan de manipular a los dirigentes jóvenes que se dejan convencer por esos pillos que solo son grandes oportunistas y no tienen nada de revolucionarios.

Dogmáticos y perversos no sé o no me imagino las razones por las que AMLO ahora los llama a las definiciones, seguramente anda pensando en darles algunos puestos con presupuestos para que den rienda suelta a su verborrea aprendida en los manuales viejos que llegaban de la vieja URSS o siguen repartiéndose por medio de los grupos cubanos. Hace años, se decía que el viejo MLN, solamente era un grupo destinado a los viajeros que hacían turismo “revolucionario” a la URSS o a CUBA y otros países, pero no vimos jamás a algunos de sus dirigentes andar en los campos de guerra de Vietnam o de América Latina cuando los grupos de jóvenes se entregaban a la resistencia social y armada, equivocada o no, pero lo hacían, no le hacían al pendejo como muchos de esos viejos “robolucionarios de café y manuales “comunistas”, manuales, que quede bien dicho, no “manuelas”… que son parecidas, pero diferentes… por alguna razón el Presidente, ahora les llama a integrarse después de tres años a la lucha encabezada por él, a lo mejor pensando en que como existen todavía algunos de ellos que fueron secuestrados por las guerrillas, porque el dinero que les dieron a guardar se los robaron y para que los devolvieran tuvieron que secuestrar a dos o tres de ellos y el gobierno, pues tuvo que aportar por medio de Gobernación los recursos para que los devolvieran con vida y pues, si tienen algunos otros ahorritos, pues a lo mejor sirven para nuevas becas… las becas Lenin o don Fideluco, para diferenciarlas de don Fidel que ahora se debe retorcer al ver cómo les quitan el poder a sus sindicatos en las votaciones obreras.

socrates_campos8@yahoo.com.mx