Un millón de pesos mensuales pagan de piso a la delincuencia organizada, comerciantes y hoteleros de la Quinta Avenida, en Playa del Carmen

José Luis Montañez

Ha sido durante la administración de Laura Beristain Navarrete, como alcaldesa de Playa del Carmen, que el “cobro de piso” a comerciantes y hoteleros de la afamada Quinta Avenida se institucionalizó.

Así lo confirman las denuncias de quienes por temor a represalias de la delincuencia organizada o de las autoridades municipales han preferido no revelar su identidad.

Sin embargo, están dispuestos a presentar denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado si se procede contra los mafiosos que han sentado sus reales en Playa, con la complicidad de la alcaldesa Beristain, quien “comisionó” a uno de sus hermanos para “alinear” a todos aquellos establecimientos que tienen que entregar una cuota mensual para poder trabajar sin ser molestados.

Y en el colmo del cinismo, se da el caso de que los cabecillas de la delincuencia organizada que “rentean” a comerciantes y hoteleros, llegan a los restaurantes, hoteles y comercios de la Quinta Avenida para consumir alimentos y bebidas y otros servicios y cuando se les presenta la cuenta, simplemente dicen: “lo descuentas de la mensualidad que me tienes que cubrir”.

Para nadie a estas alturas es una novedad o secreto que Cancún, Playa y Tulum se encuentran ahora en la lista de las ciudades más peligrosas e inseguras del país.

La fama traspasa fronteras y se teme que en el futuro se replique el caso de Acapulco, donde el turismo fue ahuyentado debido a que la delincuencia y el crimen organizado cantaron sus reales en ese bello puerto.

Sedena, Marina y GN deben intervenir de inmediato

Los dirigentes de comerciantes y hoteleros de la Quinta Avenida y establecimientos que dan a las playas de Solidaridad hacen un llamado urgente para que los gobiernos federal, estatal y la administración municipal que está por entrar, tomen cartas en el asunto y realicen acciones contundentes para reducir la delincuencia e inseguridad en Playa del Carmen y se termine con el “cobro de piso” y todo tipo de delitos patrimoniales.

Están seriamente preocupados porque la alcaldesa electa, Lili Campos Miranda, tiene ahora en su equipo de trabajo y para el tema de seguridad nada menos que a Rodolfo del Ángel, personaje muy cuestionado por su gris desempeño como jefe de la policía estatal, al inicio de la presente administración.

Por cierto, Del Ángel fue reemplazado con Alberto Capella, un funcionario al que se le atribuye el incremento de las bandas criminales en los cuatro puntos cardinales de Quintana Roo.

En un llamado desesperado por la crisis económica que atraviesan, hoteleros y comerciantes de Solidaridad señalan que no puede ser posible que paguen impuestos y los tres niveles de gobiernos no atiendan sus reclamos ante tanta inseguridad. En los tres niveles de gobierno usan nuestros impuestos para cobrar cuantiosos sueldos y emplean a los miembros de los cuerpos de seguridad para todo, menos para velar por los intereses de nuestra sociedad.

Alerta por rebrote de Covid en la Ribera del Río Hondo

Si bien el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell, informó que a nivel nacional se han cumplido dos semanas de baja constante de contagios a Covid-19, este no es un escenario para todos los estados, por ejemplo Quintana Roo, donde los casos siguen incrementando y no sólo eso, sino que en algunos puntos, ha sido a un grado tal, que algunos piensan en que una buena medida para frenar la tercera ola sería retomar el confinamiento.

Gabriel González Pérez, administrador de la Cruz Roja en la Ribera del Río Hondo dijo que hay casos gripales de alergia que se pueden confundir con la Covid-19, y en los últimos días, han atendido más de 50 casos, no obstante, también confirma que también hay un rebrote de coronavirus y que la única forma de protegerse es cumplir cabalmente las medidas preventivas, como el uso obligatorio del cubrebocas, incluso no salir de casa, si no es urgentemente necesario.

Indicó que ante el aumento de casos positivos de coronavirus en la zona rural, además de los casos gripales, comúnmente por cuestiones del clima, es fundamental que la población especialmente los más vulnerables siga al tanto de su salud y de todos los síntomas para diferenciarlo, ya que en la zona hay poco más de dos mil personas de la tercera edad.

“Si bien existen alergias que se pueden confundir con la Covid, hay que tomarlo en consideración porque, aunque no lo sea, por ejemplo, con la rinitis el paciente queda en un estado inmunológico bajo y puede ser potencialmente infectado de otras enfermedades, incluso, de la derivada del virus SARS-CoV-2, que es el nuevo coronavirus”, advirtió.

E insistió en que el confinamiento es la mejor manera de evitar más contagios de Covid-19 y de frenar la tercera ola de la enfermedad. “La única manera de no contaminarse es no salir de casa, tomar en consideración todas las medidas de aislamiento voluntario, no salir de casa, si no te expones. Y en caso de salir, es necesario seguir las medidas preventivas de forma muy estricta, como el uso continuo de cubrebocas en lugares cerrados como supermercados, bancos, las unidades de salud inclusive, y cualquier lugar, respetar la sana distancia de 1.5 metros con respecto a los demás, lavarse las manos con agua y jabón, o usar gel con 70 grados de alcohol”.

No obstante, insiste en que el confinamiento es la mejor herramienta y hace un llamado a la población, para que lo retomen de forma voluntaria, en caso de que no tengan como urgencia salir de sus hogares.

Asimismo, de cara al eventual regreso a clases presenciales, González Pérez recomendó no exponer a los menores de edad en lugares públicos, es decir, no llevarlos al cine, a centros comerciales, fiestas y otros lugares donde pueden adquirir el virus, asimismo, destacó “algo importante es vacunarse contra el Covid-19 conforme a la edad permitida para evitar la gravedad de la enfermedad y las hospitalizaciones”.

Sobre este último punto aclaró que tener una dosis o el esquema completo de la vacuna no significa que uno no pueda contagiarse, “cualquier vacuna sea AstraZeneca Sinovac, Pfizer, por mencionar, ayuda a disminuir las afectaciones, pero no garantiza que no te vas a enfermar. Por eso hay que seguir respetando los protocolos de seguridad sanitaria”.

Actualmente, en la Ribera del Río Hondo, según cifras de la Sesa, hay dos casos en la colonia Carlos A. Madrazo, dos en Sergio Butrón Casas, dos en Álvaro Obregón, uno en Pucté, uno en Cacao, dos en José N. Rovirosa y uno en Javier Rojo Gómez, cuando en esta última comunidad la alcaldía cerró sus oficinas, al dar positivo a Covid-19, cuatro empleados.

Colonias con más casos Covid en el estado

Como cada semana, el gobierno de Quintana Roo dio a conocer el top 10 de las colonias con más casos del nuevo coronavirus en la entidad; como parte de una estrategia para que la población no baje la guardia ante la tercera ola de la pandemia y por el contrario se sumen a las acciones de prevención, para frenar la propagación del virus.

Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, dio a conocer la lista mediante su cuenta de Twitter, donde publicó “Atención: #Chetumal lidera el Ranking de Colonias con Más Casos Activos #COVID19 de esta semana” e invitó a la población a estar pendientes de cómo se comporta la pandemia en cada colonia a través del Geoportal Quintana Roo.

De tal manera que las colonias de Quintana Roo con más casos Covid-19 son las siguientes: Proterritorio, en Chetumal, tiene 24 casos activos de Covid-19; Adolfo López Mateos, en Chetumal, cuenta con 23 casos; Villas del Mar, en Cancún, también tiene 23 contagios; la colonia Caribe, en Chetumal, presenta 20 casos positivos; colonia Solidaridad, en Chetumal, reporta 17.

Por otra parte, Las Américas III, en Chetumal, tiene 12 contagios de coronavirus; mientras que la colonia Jardines, de Chetumal, cuenta con 11 casos; la Forjadores 10, en Chetumal, tiene 10 casos activos de coronavirus y la colonia 96, en el municipio de Cancún, presenta ocho casos de Covid-19.

Finalmente, en el sótano de este ranking, la colonia Centro del municipio de Tulum también reporta ocho casos activos del nuevo coronavirus y aunque no es un numero alarmante, la recomendación es no bajar la guardia.

De acuerdo con declaraciones del gobernador este ranking de colonias del estado con más casos de Covid-19 activos está basado en los reportes de la pandemia que se recabaron desde el pasado 15 de agosto, y tienen fecha de corte del 21 de agosto.

En este marco, las autoridades sanitarias de Quintana Roo han pedido a la población continuar con los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas, preservar la sana distancia y la higiene personal, así como la sanitización de espacios.

Es por lo anterior, que esta misma semana, autoridades de diferentes instancias, como Cofepris y Seguridad Pública confirmaron que continuarán los operativos para verificar el cumplimiento de los protocolos de salud en espacios públicos, principalmente plazas comerciales, tianguis, transporte público y otros.

IMSS confirma alza de contagios en Quintana Roo

En este mismo escenario, aunque Quintana Roo ya cumplió casi 4 meses estancado en el color naranja del semáforo epidemiológico estatal, también se ha confirmado que en todo ese tiempo los contagios no han dejado de subir, por lo que la permanencia de la entidad en ese color del semáforo es más por mantener la reactivación económica y no porque no haya condiciones para volver al rojo.

Tan es así, que la directora del Hospital General de Zona 18 del IMSS, la doctora Ana Santana, confirmó que la tendencia de contagios por coronavirus ha aumentado en Quintana Roo por lo menos desde hace tres meses. “Sí hay un aumento de contagios a Covid-19, no obstante, la mortalidad no es la misma que el año pasado, afortunadamente hay menos casos fatales o de gravedad”, sentenció.

E insistió, en que la incidencia en las defunciones ha ido disminuyendo, “esto es por la pronta detección de la enfermedad y la atención oportuna de los pacientes contagiados, así como el seguimiento telefónico a pacientes, además, por su puesto, del avance de la campaña de vacunación”. Asimismo, dijo que la baja letalidad obedece a que los casos son, en mayor número, en jóvenes.

No obstante, advierte que no debemos confiarnos. “todos debemos permanecer atentos al comportamiento de la pandemia, continuar con las medidas de prevención y de protección, destacando la aplicación de cualquiera de las vacunas y, ante esta oleada de casos, quedarse preferiblemente en casa”, dijo. Por lo que coincide en que una de las mejores formas de evitar el contagio es retomar el confinamiento voluntario.

Finalmente, celebró que “se ha logrado recuperar a pacientes con estados muy críticos de la enfermedad y ha bajado el porcentaje de defunciones, gracias también a que los médicos han adquirido experiencia y mayor criterio clínico para el manejo de los pacientes Covid 19”. Aclaró que los hospitales generales de Zona 3 y 18, en Cancún y Playa del Carmen, respectivamente, cuentan con un servicio de terapia intensiva para pacientes hospitalizados que requieren un manejo más complejo por su grado de gravedad.

