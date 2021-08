Flora Martínez nos enamora a todos con un “Bolero breve”

Con una sonoridad chill-electrónica-dance

El sencillo es parte de su más reciente disco “Aquello”

Arturo Arellano

Flora Martínez es una cantante hispanoparlante, quien sigue en ascenso con su más reciente trabajo discográfico “Aquello”, lanzado este año por todas las plataformas digitales y del que recién estrenó el sencillo “Bolero Breve” en sus dos versiones: estudio y acústica.

La canción escrita por Flora junto a su productor y esposo, José Reinoso, pudiera sugerir por su título que se trata de un bolero, no obstante, el tema se aleja de los bongós y las maracas para sorprendernos con una sonoridad chill-electrónica-dance en los que ya había navegado en su álbum debut titulado Flora (2016).

En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, la talentosa cantante comentó “los boleros nunca pasarán de moda y siempre vuelven, es el género que tenemos en común todos los latinos para contar y revivir historias de amor. En esta ocasión rindo homenaje al bolero, aludiendo a esa nostalgia que se desprende en nuestro subconsciente cuando escuchamos la palabra bolero. Pero en realidad esta es una balada chill electrónica que termina en modo dance lounge”.

A esto añade que “los boleros son fieles, no fallan, uno puede sentir que se van, que desaparecen, que mueren, pero en el momento menos pensado regresan para generar en nosotros un estallido de emociones y trasladarnos a esos lugares que nunca quisimos abandonar y a donde siempre queremos regresar. Creo que las cosas buenas nunca mueren y siempre vuelven como el cine, muchos daban por muerto al cine o al teatro, pero las cosas buenas no se van de eso trata esta canción”.

La actriz y cantante nacida en Montreal, Canadá, explicó “este tema se parte de mi primer disco como cantautora con 5 canciones, con José Reynoso mi esposo y productor. Este tema lo hicimos en una versión de R&B habla del bolero pero no es bolero, está dedicado al género, es un tema diferente y gustó tanto que nos atrevimos a hacer esta versión acústica que ya se lanzo en YouTube”.

“Aquello” es el disco, del que comentó “me encanta interpretar canciones de distintos géneros y una de las cosas que quise es no encasillarme en un solo género, hay un bolero, bachata, rap, y R&B, lo que une a todos los temas soy yo, mis letras una mujer que le canta a su futuro, a su cansancio, a la vida, al amor, al desamor, pero no me encasillo, porque hay tanta música que hacerlo sería un error”.

No obstante, también se dice motivada seguir cantando temas de otros autores “es un aliciente a seguir creando, ya hay canciones maravillosas en géneros tan bellos, que no hay que inventar tanto, hay que ir al pasado y sacar esas joyas hermosas, soy fan de los compositores de música mexicana, es lo que más adoro junto al jazz, me he dedicado a fusionar estos géneros, las canciones de este país tan hermoso son maravillosas. Por ejemplo, ‘Ojalá que te vaya bonito’ de José Alfredo Jiménez, con el sello de la casa a piano y voz, estoy contenta, la mayoría de mi repertorio son canciones mexicanas, pero con mi estilo, jazz y blues”.

ESTÁ ENAMORADA DE MÉXICO Y DE FRIDA KAHLO

Recuerda que su amor por México viene de años atrás “realmente hace cuatro años empecé a hacer un monólogo sobre la vida de Frida Kahlo, una de mis artistas favoritas, viaje a México con quince años y lo primero que quise hacer es visitar la casa azul de Frida. Cuando me proponen el monólogo terminé escribiéndolo y le puse canciones porque para narrar la vida tan dura de ella, tenia que ser con música, encontré su playlist favorito y esas cancines están en la obra”.

Es por lo anterior que “ahí me di cuenta de que hay música muy hermosa, mi esposo es jazzista, es decir que de rancheras sabe poco, pero nos dimos cuenta de que estas canciones en los 40s, como ‘solamente una vez’, ya estaban versionadas al inglés, yo soy mitad canadiense y nos dimos cuenta de que se podía seguir en ese puente, entre el jazz y la música mexicana, ese puente que construyeron personas cono Nat King Cole, y ha gustado muchísimo”.

Adelantó que “en marzo del año entrante vamos al Lunario de la Ciudad de México, a ver si presentamos Frida y hacemos concierto o solo concierto, hay mucho que mostrar”. Aclara que estudia muy bien su fusión de jazz con rancheras “son dos disciplinas distintas para mi, aprender el lenguaje musical y sobre todo el jazz es una cosa muy difícil y la ranchera, ni se diga, pero Chavela Vargas por ejemplo, inspiro mucho a mi canción sobre el escenario. Porque hay distintas maneras de cantar las rancheras, no tengo la voz de mariachi, ni pretendo, pero no hay que tenerla para cantar ranchero, porque la parte de interpretar las canciones va mas allá de las voces más diestras, es contar las cosas de una manera bonita”

Finalmente, sobre su faceta como actriz nos cuenta “soy una actriz muy conocida en Colombia, hice ‘Rosario Tijeras’, grandes hits de la televisión, pero en México escuchan más la música que hacemos que en Colombia, es muy lindo porque la aceptación es musical y ya después se dan cuenta de que soy la actriz de algunos programas que ven”, concluyó.