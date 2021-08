Moneda en el aire, la conformación de megabancada

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

PT y PVEM están ¿dispuestos a perder dinero?

Moneda en el aire sigue siendo la pretensión de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados por conformar una “mega bancada”, desde luego, echando mano de las fracciones parlamentarias del PVEM y el PT. Se supone que será hasta el próximo día 29 de agosto cuando se resuelva esta situación que diversos analistas ven muy cuesta arriba, ya que estos dos partidos perderían en automático diversas prebendas, empezando porque se les reducirían mucho los recursos y eso es lo verdaderamente importante, amén de que perderían legisladores.

Así pues, ambos partidos siguen deshojando la margarita para ver si favorecen con sus “amores” al grupo parlamentario del partido oficial en San Lázaro; ya se consignaba en este espacio que a la bancada de Morena en San Lázaro, esto le saldría muy pero muy caro. Ahí está como muestra que el Partido del Trabajo le hizo tremendo desaire a los morenistas al no querer desarrollar los trabajos de su sesión plenaria de manera conjunta, amén de que mucho se comenta en los corrillos parlamentarios, que los petistas siguen con “la espina enterrada” por el desafuero de uno de los suyos, el diputado sin fuero, pero reelecto, Mauricio Toledo.

Lo anterior, sin importar las “maromas” que hizo el delirante diputado Gerardo Fernández Noroña por defender al ex delegado de Coyoacán, aunque días después, desde la tribuna legislativa, dijo a gritos que el mejor líder en toda la historia de México, era ni más ni menos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya lo habrán perdonado en Palacio Nacional?

Y mientras, en lo que se corren las apuestas en uno u otro sentido y el diputado Mier sigue haciendo gala de sus no tan buenos oficios en el cabildeo y a quien habría que recordarle que la Ley Orgánica del Congreso de la Unión no contempla que órganos de Gobierno estén en manos de coaliciones legislativas, si el Bloque Opositor consiguiera frenar el terrible afán del coordinador morenista en la Cámara Baja, Ignacio Mier Velazco y diputados que lo acompañan, pues entonces en dicho Bloque las cosas se pondrían de pronóstico reservado, ya que no hay unanimidad en quién ocuparía la Junta de Coordinación Política y ahí sí, sobra decir que el PAN y el PRI se sienten con el derecho, esto, sin descartar al PRD, obviamente.

Sin embargo, los coordinadores parlamentarios del partido albiceleste, Jorge Romero y del Revolucionario Institucional, Ruben Moreira se sienten exactamente con el mismo derecho de presidir la Jucopo en San Lázaro. El problema es que ambos tienen importantes pendientes que piensan que ya dejaron en el pasado; uno, creyéndose dueño del PAN, desde antes de ser delegado en Benito Juárez y el otro, como gobernador de Coahuila y aún antes, en el período de su hermano, Humberto Moreira.

De pasadita, vale la pena recordar que cuando el diputado Romero fue ungido como coordinador de la bancada del partido albiceleste en la Cámara Baja por el dirigente, Marko Cortés, ambos invitaron a sumarse a esa fracción parlamentaria a Margarita Zavala, así como pare enviar una señal de que en Acción Nacional, permea la unidad.

Por su parte, el coordinador del PRD, Luis Espinoza Cházaro también quiere esa importante posición para lo que queda del Sol Azteca, ahora, faltaría que PAN y PRI lo aceptaran.

Total, que el coordinador morenista, Ignacio Mier, no pierde la esperanza e indica que: “Vamos a llegar a acuerdos, vamos a negociar, por eso no se preocupen, pero ya la ley contempla con precisión que hay una Mesa de Decanos. No tendremos mayor problema, llegaremos a un acuerdo, yo sé que lo vamos a hacer, tengo buena relación con ellos; pero ellos deben comprender como yo comprendí su posición del sábado, que nosotros también tenemos que fijar la nuestra”. Vistas así las cosas hasta el momento, el diputado Mier no puede perder la esperanza porque ¿qué cuentas va a entregar en Palacio Nacional si no lograra conformar su tan ansiada mega bancada?

Municiones

*** Cada vez hay mayor coincidencia en que con tanto tiempo como López Obrador le dedica al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, lo único que hace es proporcionarle espacios en la escena política nacional, o como dicen algunos, le está haciendo la campaña al ex “joven maravilla” quien, como se recordará, efectivamente no le importó traicionar a quien fuera con tal de allanarse él mismo el camino y convertirse en el abanderado de la alianza entre el PAN y el PRD. Ahora los tiempos son diferentes, pero habrá que estar muy atentos para ver qué pasa con Anaya. Y otra cosa, hizo bien el ex dirigente panista en recordarle al inquilino de Palacio Nacional que sus dos hermanos son unas verdaderas “joyas” de la corrupción de la llamada y errada cuarta transformación Pío y Martín Jesús López Obrador.

*** Será mañana cuando el Instituto Nacional Electoral, (INE), que preside Lorenzo Córdova, analice la propuesta de criterios para garantizar la paridad de género en la postulación de candidatas a las gubernaturas de 2022. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, razón por la cual, dicho Instituto solicita que: “Con el propósito de que los criterios que se adopten tiendan a lograr la mayor paridad posible entre los géneros, en las 31 gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, este Consejo General, en atención a que en 2022 solamente se renovarán las titularidades de los Poderes Ejecutivos en 6 entidades federativas, estima oportuno exigir que cada partido político nacional registre mujeres como candidatas en por lo menos tres entidades”. Ahora sólo faltaría que los partidos cumplieran.

*** Ya en la cuenta regresiva para que la LXIV Legislatura llegue a su fin, integrantes de la Comisión Permanente expresaron sus puntos de vista sobre los tres años de esta administración y los retos en materia de educación o salud. El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Eduardo Ramírez, dijo que independientemente del debate acalorado, con respeto y argumentos se pueden construir los acuerdos en beneficio de la nación, en medio de la diversidad y la pluralidad que se expresa en el Congreso. “La democracia se construye con las distintas visiones y posiciones que representamos, en el diario de los debates se quedan nuestros pensamientos y sentimientos sobre el país; por eso quiero hacer un reconocimiento a todos los miembros de la XLIV Legislatura, que se puede equiparar con los grandes acontecimientos en la historia de México”. El senador Ramírez exhortó a los diputados y diputadas federales que fueron reelectos para que continúen la transformación de México y pidió que, aquellos que se incorporan a la vida de la sociedad civil, sirvan al país desde sus trincheras.

