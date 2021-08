Edomex: ciclo escolar voluntario y escalonado

Espacio Electoral

Eleazar Flores

PLANEADO-. Tal como usted lo leyó aquí hace dos semanas, el ciclo escolar 2021-2022 en el Estado de México no será presencial llueva, truene o relampaguee, sino, sin estridencias, “voluntario y escalonado”… para el estudiantado.

Palomita al magisterio, estatal o federalizado, pues esta es su segunda semana de asistencia para organizar el regreso y apoyado por madres y padres de familia, trabaja en el aseo y hasta remozamiento de planteles.

Esto es en cuanto a las más de 20 mil escuelas públicas de educación básica, pero los 10 mil planteles particulares que atienden a unos cuatrocientos mil alumnos también entraron a esta dinámica de restauración.

No todo lo anterior proviene de declaraciones de funcionarios, sino de los propios docentes e incluso madres y padres de familia que también en forma alternada acuden a las escuelas de sus hijos-as, para mejorarlas condiciones adversas pero con máximos cuidados de higiene.

En lo estrictamente docente, es la Secretaría de Educación mexiquense, incluyendo a su similar federalizada, los Servicios Educativos Integrados del estado de México, SEIEM —que atiende a un 40 por ciento del estudiantado de Educación Básica, la responsable directa, con el magisterio.

SALUD-. Dado que el aspecto salud-higiene será básico, sin forzosamente aprenderse el “decálogo educativo” de la titular de la SEP, Delfina Gómez, la Secretaría de Salud será la responsable de vigilar que en cada uno de los más de 20 mil planteles existan básicos de higiene como agua, gel y cubrebocas.

Este último artículo sólo para estudiantes que por olvido no lo lleven con la advertencia de hacerlo al día siguiente.

ESCALONADO-. En cuanto al sistema escalonado y evidenciando coordinación, es el secretario de salud mexiquense, Francisco Javier Fernández Clamont, quien con escasos tres meses en el cargo —pues lo asumió apenas el 6 de mayo pasado—, quien ha salido a los medios para informar acerca de todas las precauciones y medidas higiénicas a observar.

Ha dicho que el escalonamiento para la educación presencial consistirá en que una semana asista medio grupo, lunes miércoles y viernes y la otra mitad jueves y sábado. A la semana siguiente invertirán los días de asistencia quienes sólo fueron dos días. Así no habrá salones llenos.

RESISTENCIAS-. No obstante lo planeado por autoridades educativas y de salud, no todo es miel sobre hojuelas, pues se han encontrado resistencias de un sector poco atendido, padres y madres docentes que se verán en la encrucijada de “qué hacer”.

Como sobre este particular no hay estudios serios, los involucrados calculan que no menos del veinte por ciento del magisterio enfrenta el reto.

Que por bien de docentes y estudiantes, todo salga bien a partir del lunes.

elefa44@gmail.com