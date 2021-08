La traición se volvió gobierno

EL EX JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL PRESIDENTE DÍAZ ORDAZ ES SIN DUDA EL RESPONSABLE DE LA MATANZA EN TLATELOLCO. AGENTE LIGADO A LA CIA Y CREADOR DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO ASESINO DEL GUANTE BLANCO; UTILIZÓ LA FUERZA Y LAS ACCIONES PARA IMPONER EN SU MOMENTO LAS CONDICIONES DE LA “GUERRA SUCIA Y CONTROLADA” PROPICIADA POR LA CIA PARA DAR EL GOLPE DE ESTADO CON EL ACUERDO DEL PRESIDENTE Y DE LOS OTROS FUNCIONARIOS LIGADOS A LA CIA, PARA DESARROLLAR EL GOLPISMO EN AMÉRICA LATINA, POR ELLO, EL GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN, MILITAR SALIDO Y AFILIADO A LAS FILAS E IDEAS DE LÁZARO CÁRDENAS NO ACEPTÓ ESAS ACCIONES DEL GOLPISMO Y POR ELLO NO SE PUDO DEGENERAR EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO COMO SE PRETENDÌA DESDE LAS FILAS DE LA PRESIDENCIA, GOBERNACIÓN Y EL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL.

POR TAL MOTIVO SON IMPORTANTES LA MEMORIAS DEL GENERAL GARCÍA BARRAGÁN PUBLICADAS POR JULIO SCHERER Y CARLOS MONSIVÁIS, EN UNA OBRA DE EDITORIAL PROCESO TITULADA: PARTE DE GUERRA, TLATELOLCO 1968, QUE SON EN REALIDAD LAS MEMORIAS ESCRITAS DE PUÑO Y LETRA DEL GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN, DONDE DA CUENTA DE LA ENORME TRAICIÓN A MÉXICO, AL EJÉRCITO Y LA MATANZA DE INOCENTES CON EL ENCARCELAMIENTO DE LOS PRINCIPALES OPERADORES DE LOS ESTUDIANTES. Así en el año de 2014, publicamos con el apoyo valioso de José García Sánchez uno más de los libros sobre el tema: LA TRAICIÓN SE VOLVIÓ GOBIERNO, QUE RECOMENDAMOS PARA LA MEJOR COMPRENSIÓN DE ESTA ETAPA DE MÉXICO, es difícil conseguirlo en librerías, ya que estuvimos bloqueados por los intereses del mismo EMP antes de su desaparición y lo tenemos en algunos ejemplares si lo solicitan a socrates_campos8@yahoo.com.mx, en un precio de 250 pesos y los gastos de envío.

Sin duda podríamos escribir mucho sobre este tema, pero podré señalar que al final de cuentas no tengo la menor duda de que algunos de los “dirigentes” que posteriormente fueron los apapachados por el sistema y les dieron concesiones, negocios y puestos de alto nivel, fueron usados por el mismo EMP para justificar sus marranadas y acciones violentas en contra de los estudiantes y escuelas y les daban los datos a esos “dirigentes” para eliminar a los representantes del politécnico que les estorbaban en sus negociaciones y tranzas, así, les abrieron las puertas de la comunicación y pudieron ejercer sus acciones perversas para lanzar las culpas a otros y desviar la atención para que no se descubrieran a los verdaderos culpables como ahora se van descubriendo en las acciones del jefe del EMP y otros muchos políticos ligados a la sucesión presidencial y a los actos golpistas implementados por la CIA en México, por tal motivo, es que recomendamos la lectura del libro de don Julio Scherer: PARTE DE GUERRA Y DEL PUBLICADO POR NOSOTROS CON EL APOYO INVALUABLE DE José García: LA TRAICIÓN SE VOLVIÓ GOBIERNO.

SEGURAMENTE, en próximos días se volverán a discutir muchos elementos de esta época y podremos observar a los verdaderos “traidores” que encaramados en los faldones del EMP lograron destruir a una generación y volcar las mentiras para su provecho, pero como dice bien el dicho: “El tiempo es la madre de la verdad” y así al tiempo se van conociendo a las prostitutas de la traición y los verdaderos elementos que se deben analizar para entender esta terrible tragedia provocada por la ambición y traición y el golpismo implementado por los agentes de la CIA, encargados de implementar esas acciones. De ahí el enorme valor del libro publicado por don Julio Scherer: PARTE DE GUERRA Y SIN DUDA LO QUE RECOPILAMOS EN EL LIBRO LA TRAICIÓN SE VOLVIÓ GOBIERNO, por esa razón estamos trabajando en otro donde concluiremos mucho de lo que se viene conociendo y de los actos de traición de algunos “dirigentes” que se ligaron, sin saberlo o por sus ambiciones, con los agentes del EMP y con ello, con los golpistas de la CIA en el país.

En esta obra se conocen muchos detalles que se han pretendido ocultar y pronto daremos a conocer las enormes transas y negocios que dieron a los que sirvieron para ocultar la verdad y distraer la atención sobre los verdaderos agentes que asesinaron con toda crueldad a los inocentes estudiantes que llegamos a Tlatelolco, sabiendo que estábamos ya comprometidos en la negociación, sin saber que algunos de esos “negociadores” eran los verdaderos traidores del movimiento y así se permite la matanza en 1968.

Hoy sin duda, sabremos muchas más cosas, cada vez que apuntemos adecuadamente y sin miedos ni resentimientos a la realidad y de cómo se van ejerciendo las ambiciones en las sucesiones presidenciales adelantadas y de la forma en que los agentes del extranjero son parte de esos procesos que ligan a los funcionarios mexicanos que siempre andan puestos con los traseros anhelantes de que se los compren o los agarren… pero por fortuna, el tiempo es la madre de la verdad y ya veremos lo que sale de este asunto.

