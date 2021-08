La “megabancada” de Morena

Es como una guerra política obtener la supremacía en el Congreso, de ello dependen los planes de Morena que cada vez se le dificulta más estar en condiciones de imponer los caprichos de nuestro inquilino en Palacio, pues es de todos los mexicanos y lo ocupan sin nuestro permiso, sólo lo escogió.

Mediante una argucia legal, planean una “megabancada” a fin de quedarse con la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política en San Lázaro y con ello obtener más ventajas para sus propósitos.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, con base a la estrategia de fusionarse con los 37 diputados del PT y los 43 del PVEM para constituir un solo grupo parlamentario.

Desde luego en este caso juega un papel muy importante la ética de los partidos, PT y PVEM, una cuestión que no les importa a los dirigentes de los mismos; el líder del primero, Alberto Anaya Gutiérrez, se ha mantenido como lapa pegado a Morena, siempre en estado natural, el etílico.

El caso del Verde, siempre ha sobrevivido pegado primero al PRI, después en PAN y ahora en Morena, lo cual nos da respuesta que no conocen la moral, sólo el hambre del poder y el dinero.

Esta jugada comprende lograr 278 integrantes para alcanzar la mayoría absoluta y presidir la presidencia y la Junta de Coordinación Política durante los tres años de la nueva legislatura que comenzará este 1 de septiembre.

Para amacizar su postura en el Congreso, los “morenos” buscan con afán a Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, para agrandar la dichosa “megabancada” y así refrendar la supremacía en San Lázaro.

Pero la respuesta del dirigente de MC, Clemente Castañeda, fue preciso y enfático: “Que no le pongan precio, que no pierdan su tiempo, no les va a alcanzar porque no tenemos precio”.

Aunque la mayoría absoluta requiere 50% de los representantes o votos más uno, cobra relevancia constitucional en el hecho de que un grupo o partido puede por sí solo reformar cualquier ley secundaria o aprobar un presupuesto sin la necesidad de llegar a un acuerdo con nadie y permite controlar la Junta de Coordinación Política en la cámara. Pueden hacerlo.

Así quedaría en caso dado: Morena con 198 diputados, pero con la coalición con PT y PVEM suman cerca de 278, casi 60 por ciento de los legisladores, con lo cual ganarían a la coalición Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, que tiene 202 legisladores. MC sólo logró 25 escaños en San Lázaro. Todo indica que lo lograrían.

