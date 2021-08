Sigue la corrupción

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EN CUESTIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS HAY UNA CRISIS QUE NO PERMITE TENERLOS DISPONIBLES DE INMEDIATO Y ESTO RETRASA LAS ENTREGAS A LOS DAMNIFICADOS… Y BUENO, LOS ALIMENTOS Y EL AGUA ANDAN EN EL MISMO TEMA, NO HAY Y NO HAY, ASÍ QUE TENEMOS QUE ANDAR CON HAMBRE Y DESESPERACIÓN Y ESTO GENERA UNA CRISIS Y MALESTAR SOCIAL CON SÍNTOMAS DE PROTESTA PORQUE ES MUY FÁCIL PEDIR, PERO NO ES SENCILLO DAR…

Debemos comprender que estamos en una situación de urgencia, que muchos ciudadanos de nuestro país están damnificados y no tienen nada, ni en qué caerse muertos, hablan mucho sobre las partidas que se manejaban en forma discrecional en las emergencias y sabemos que en tales consecuencias teníamos que pagar porque alegaban que eran compras de emergencia y el robadero era enorme. Hace algunos años, pudimos ver que en el famoso programa “piso firme” que se destinaban en muchos sitios en Oaxaca y que aparentemente se distribuían cientos de toneladas de cemento y varilla y estos elementos llegaban a muchos sitios y ahí las autoridades les firmaban de recibido y en la otra calle estaban otros camiones a donde se les pasaban los materiales que les pagaban a los funcionarios a menores precios y así se robaban miles de toneladas de materiales y nadie tenía la capacidad de contar los pisos que se estaban construyendo y, en muchos casos, les daban a los ciudadanos beneficiarios la mitad de los materiales y les hacían firmar por los materiales completos, así el robo de materiales y recursos era una cosa normal en el país y los funcionarios se hacían multimillonarios y teníamos “comaleadas de ricos” cada final de gobierno a nivel municipal, estatal o federal.

En muchos sitios siguen pensando de que a los pobres les dan mucho dinero que necesitan y no protestan mientras se les den incluso migajas y así veíamos cómo en los momentos de crisis y necesidad los recursos y fondos públicos se utilizan con los empresarios, financieros y funcionarios para utilizarlos en sus negocios y así seguir aprovechando esa ventaja para hacer sus negocios privados mientras los ciudadanos pagamos por esas deudas privadas que se hacen deudas públicas.

Si tenemos claridad de que por ejemplo, en los movimientos encabezados para SALVAR A LOS BANCOS Y BANQUEROS mientras a los jóvenes y ciudadanos los metían en la pobreza y la desesperación, por tal motivo, sabiendo claramente de que se usaron los fondos y recursos públicos para salvar a los bancos y banqueros y hacer de las deudas privadas una deuda pública para que la paguemos entre todos, y así seguimos pagando mientras los grandes especuladores financieros y banqueros se convierten en aliados del poder y hasta son los beneficiarios de los muchos recursos destinados al beisbol, porque son parte de los gustos de los nuevos políticos en el poder…

Nadie habla de la enorme destrucción y saqueo a las empresas ferroviarias y de cómo se dejaron por años, después de la privatización de la industria, miles de kilómetros de vías y los tramos eran saqueados para venderse como material y nadie era capaz de imponer un orden para que esto no sucediera, hoy, con la rehabilitación del sistema, tenemos que poner nuevamente las vías y seguir pagando por algo que ya estaba y que se permitió saquearan un grupito de hampones que todos conocen ligados con los operadores sindicales y nadie investiga ni sus fortunas ni el daño ocasionado al país.

Se conoce de las fortunas de muchos funcionarios y políticos que llegaron al poder con una mano adelante y otra atrás y que ahora son multimillonarios después de cumplir con sus gestiones y no se realizan las investigaciones o solamente se habla de que les investigan, pero no se nota alguna acción que les lleve a los tribunales a que rindan cuentas, así la famosa lucha contra la “corrupción” parecería solamente declarativa y no de acción como todos los mexicanos esperamos suceda para imponer un freno a este mal que tanto ha dañado a todos y al país. Hace algunos años escribía un cuento corto: “En este pueblo sí hay ladrones” y cada vez que lo releo, pues simplemente veo que a pesar de todo las cosas siguen igual que antes porque al parecer para cambiar es preciso que todo siga igual y en este trance estamos, como que nadie quiere molestarnos y sacarnos de nuestro nivel de comodidad para que todos nos empeñemos en el trabajo dura que se requiere para enderezar la política y rescatar los valores en el país.

Hace años en Oaxaca, toda la sociedad se convulsionó al conocer que las famosas joyas y la corona que adornaban a la Virgen de la Soledad habían sido robadas en la Iglesia y pues todo eran especulaciones, pero nadie investigaba realmente ni se logró saber el cómo y dónde quedaron esas joyas y así, algunos sacerdotes, pues se dedicaron a solicitar apoyos de los fieles para mandar a hacer otras joyas para adornar a la virgen y pues ahí siguen y todos se hacen como que la “virgen les habla”, pero nadie hace nada por el rescate y la eliminación del o de los ladrones que en otro trance siguen saqueando los bienes y las obras de arte de muchas iglesias en todo la entidad y pues si ahí sucede esto, ya nos podremos imaginar lo que pasa en las transas y las oficinas públicas porque seguimos viendo a muchos políticos que llegaron pobres convertirse en poco tiempo en potentados y ricos por aquello de que “político pobre es pobre político” y lo mejor es estar atento para continuar en el poder y esto se logra con dinero, mucho dinero.

socrates_campos8@yahoo.com.mx