A un año de la represión por parte de policías en Cancún, grupos feministas conmemorarán el N9

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Violencia digital contra mujeres, cada vez más común en Quintana Roo

Activistas y víctimas de la represión ocurrida el 9 de noviembre de 2020 en Cancún (cuando hubo un ataque a balazos por parte de elementos policiales para disolver una manifestación) realizarán actividades culturales a partir del 6 de noviembre del año en curso.

Activistas informaron que las actividades comenzarán a las 6:00 de la mañana del 6 de noviembre con una rueda de prensa en la explanada del Palacio Municipal con la presencia de miembros de la organización Amnistía Internacional.

Wendy Andrea Galarza Herrera, miembro del Comité de Víctimas, dijo: “En este evento se van a dar los pormenores y las actualizaciones del caso, así como de la jornada de conmemoración a un año del ataque. Al día siguiente, habrá una campaña gráfica en el parque de Las Palapas con el objetivo de llamar la atención de los habitantes. Esto se hace para que tengan el contexto, ya que lamentablemente, a un año, muchos todavía no saben qué es lo que pasó, porque se trató de ocultar esta represión policial” denunció.

Asimismo, convocaron este 8 de noviembre a una manifestación, que empezará en la glorieta de la avenida Kabah con López Portillo hacia las instalaciones de la Fiscalía en Cancún, a las 5:00 de la tarde. “Durante la manifestación estaremos familiares y amigos de Alexis, porque ese día se cumple un año de su feminicidio y del cual, hay que recalcar, tampoco hay justicia ni verdad. Y, al final de cuentas, el pedir justicia por este caso fue lo que desató todo y que nos respondieron con balas”.

En lo que se refiere al 9 de noviembre, fecha en que la represión policial cumple un año, se realizará un concierto con Francisco Barrios “El Mastuerzo”, así como Mechi Manghi, Changa sound, The Ruckers, a partir de las 5:00 de la tarde en la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez.

En este marco, avisaron a las autoridades desde sobre las actividades que denominan como la “Jornada contra la impunidad y la justicia”, sobre lo que Julián Ramírez, quien también integra el Comité de Víctimas, dijo: “El documento es para que no traten de sabotearnos con otros eventos, como el mes pasado que realizaron un evento de cultura cuando nos manifestamos y para que no digan que no les avisamos. Ya firmaron de recibido y no pueden decir que no están avisados”.

El documento de este aviso también se hizo llegar a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos para que vigilen el desarrollo de esta jornada, cuyas actividades quedaron de la siguiente manera: 6 de noviembre, rueda de prensa en la Plaza de la Reforma; 7 de noviembre, exposición fotográfica en el Parque de Las Palapas; 8 de noviembre, manifestación en la Fiscalía General del Estado en Cancún y, por último, el 9 de noviembre, el concierto frente al Palacio Municipal.

Mujeres víctimas de violencia digital

La violencia digital contra las mujeres, en la que destaca la exhibición de imágenes íntimas sin su permiso en redes sociales, cada vez es más común en Quintana Roo, y las victimas denuncian que es a razón de la impunidad.

Según reportes de transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), desde que se tipificó el delito en septiembre de 2020, se han abierto 48 carpetas de investigación, sin embargo, únicamente en dos existieron vinculaciones a proceso.

El colectivo feminista Defensoras Digitales dijo que estas denuncias representan apenas una décima parte de los casos que realmente suceden y de acuerdo con los datos de la organización, en 2018 fueron detectados 50 grupos o comunidades que ofrecían packs o fotos de mujeres quintanarroenses desnudas. En 2019 se encontraron casi 100; durante 2020, la cantidad aumentó a 180, y en lo que va de 2021, se han reportado más de 300.

Lucía Sosa Molina, integrante del colectivo, denunció: “Esto es sin contar a las miles de mujeres que todos los días son extorsionadas por sus ex parejas con divulgar sus fotografías o videos íntimos, si no aceptan sus condiciones, que van desde pedir dinero en efectivo, hasta sostener relaciones sexuales. Lamentablemente, estos casos no se dan a conocer y por tanto no son tomados en cuenta en las estadísticas”.

Afirmó que “Defensoras Digitales” han llegado más de 500 solicitudes en los últimos dos años de mujeres pidiendo asesoría para denunciar a sus agresores. “Lamentablemente es difícil convencer a una víctima a presentar la denuncia, debido a que tienen miedo de ser exhibidas en venganza”. En Quintana Roo es un delito este tipo de violencia digital, pero aseguran que hay poco interés por resolverlos, con el argumento de que es difícil demostrar que las imágenes fueron compartidas sin permiso.

Nueva escalada de precios: tortilla llegaría hasta los 30 pesos por kilo

Llueve sobre mojado en Quintana Roo, pues si bien hay una notoria recuperación del turismo, de la economía y una mayor generación de empleo, aún es en medio de un panorama distinto al que había antes de la pandemia, pues los empleos son mal pagados y la gran ocupación hotelera es gracias a que muchos han hundido sus precios para poder mantener los complejos con vida.

En este marco, los empresarios hace un llamado a acelerar las campañas de promoción turística fin de que puedan retomar sus tarifas originales y con ello ofrecer un mejor salario a sus trabajadores, para que por fin las familias quintanarroenses puedan ver una verdadera recuperación en sus bolsillos, que cabe mencionar, ahora sufrirán un nuevo golpe, ya que se ha anunciado que el precio de la tortilla, alimento básico en todas las mesas, subirá considerablemente en los próximos días.

Es así que se anunció que a partir de la próxima quincena se podría dar un nuevo aumento en el precio del kilogramo de tortilla, debido a que las empresas distribuidoras de insumos acaban de hacer una modificación de cerca de 600 pesos en el precio de la tonelada de harina, que se encuentra entre los 14 mil y 15 mil pesos.

El presidente de la Industria de la Masa y la Tortilla en Quintana Roo, Julio Durán Sánchez, señaló que desde el 1 de noviembre la empresa Minsa, una de las principales abastecedoras de harina en el estado, incrementó el costo de su producto, lo cual hace insostenible que los productores mantengan sus precios, de manera que el aumento será de entre uno y dos pesos a partir del próximo 15 de noviembre.

“No podemos seguir aguantando, la situación se sigue complicando cada vez más y ahora hemos llegado al límite de nuestras posibilidades, los insumos han estado subiendo y nos habíamos mantenido con los mismos precios, pero a partir de este mes ha subido el precio de la harina y tendremos que modificar nosotros también”, señaló.

Hay que mencionar que Quintana Roo se mantuvo respetando los precios con el objetivo de no afectar el bolsillo de los ciudadanos; no obstante, en este punto afirman que ya no pueden seguir haciéndolo, pues pondrían en riesgo sus negocios, con los que se han enfrentado a fuertes crisis económicas a causa de la contingencia sanitaria por la Covid-19.

“En lo que respecta a los precios en el estado, Chetumal es donde se tiene el precio más bajo de la tortilla, pues se mantiene entre los 20 y 21 pesos, mientras que en Playa del Carmen y Cancún el costo va hasta los 24 y 25 pesos”, dijo Durán Sánchez.

Y sobre la modificación que se realizará en el precio de la tortilla, refirió: “Será un incremento de entre uno y dos pesos, por lo que, en la capital pasaría a 21 o 23 pesos, mientras que en el norte del estado tendría un costo de entre 26 y 27 pesos, e incluso hasta los 30 pesos por kilogramo en algunas zonas”, concluyó.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com