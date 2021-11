Se acerca el Buen Fin

Hora 14

Mauricio Conde Olivares

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dio a conocer los resultados de su 16ª Encuesta: Hábitos de consumo y pobreza cuyo levantamiento se llevó a cabo en la segunda quincena de octubre en 20 Estados de la República Mexicana (CDMX, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, sonora, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo), con una muestra de 1200 entrevistas efectivas a pequeños comercios vía telefónica, un muestreo probabilístico estratificado, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de las estimaciones es de +/- 3.1%.

Lo que motivó este estudio fue buscar despejar como la inflación en las ventas, en los precios de los productos ha empobrecido el consumo:

94.02% de los encuestados consideró que el consumo de sus clientes es bajo e insuficiente.

64.23% observó que sus clientes consumen contra lo que les alcanza, sin considerar marcas, pesaje o criterios de salud.

63.71% manifestó que sus clientes solo lograrían comer saludable si tuvieran una mayor educación nutricional.

85.70% de los consultados dijo que a la comunidad que sirven no les alcanza para la canasta básica.

79.83% de ellos les piden fiado, notándose un incremento de un 30% respecto al último semestre.

88.24% señaló que sus ganancias no se han recuperado respecto a antes de la pandemia

63.37% manifestó pérdidas de hasta un 20%; para colmo de males 36.17% tuvo cierres temporales de al menos un mes en lo que va de la pandemia por restricciones y prohibiciones decretadas.

49.63% casi la mitad del sector ha sido víctima de algún delito.

El esfuerzo que realiza el pequeño comerciante es descomunal, trabaja al menos 12 horas al día el 82.89%; abre todos los días el 72.34% y el 77.27% no cree que la economía ni el comercio del país resistan una mayor elevación de precios y menos provocada por una mayor carga fiscal.

Los grandes ejes que nos revela esta encuesta son: Pobreza alimentaria, inflación creciente, consumo diario y de lo necesario; caída del poder de compra, frágil estabilidad y reactivación económica y una amenaza aún vigente de la pandemia del Covid.

En otro orden y con la llegada del cierre de año, los comercios, servicios y turismo están apostando por contribuir en la reactivación económica y, al mismo tiempo, aprovechar la carrera de comercio digital que comenzó con la pandemia y que ahora promete generar más del 45% del total de las ventas durante el Buen Fin.

Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), 8 de cada 10 usuarios reportan haber tenido alguna compra por internet en el último año, lo que significa que los consumidores están realmente dispuestos a utilizar plataformas de internet para sus compras, especialmente durante el Buen Fin y las fechas decembrinas.

La misma Concanaco asegura que, aunque la economía ya se encuentra en semáforo verde (es decir, un mayor aforo presencial en las tiendas), los sectores de comercio y servicios han definido a la digitalización como la herramienta tecnológica que dará crecimiento en las ventas y recuperación económica del país.

A unos días del arranque del Buen Fin, que correrá del 10 al 16 de noviembre, diferentes servicios y comercios se están sumando al más reciente repunte del comercio electrónico. Por ejemplo, los seguros de automóviles, que se ubican en la cima del sector servicios.

Las aseguradoras se unirán a los descuentos del Buen Fin para incentivar el consumo de manera responsable, apoyar la reactivación de la economía nacional, y ayudar a los consumidores a manejar sus finanzas personales de manera saludable. Además, buscan también contribuir a transformar el paradigma de que los seguros son un gasto innecesario o caro, motivando a que más personas se aseguren con mayores facilidades y mejores precios.

Al respecto, Pilar García, Directora de Marketing y Operaciones de la plataforma en México, expresó que “esperamos que, al menos el 80% de las aseguradoras que tenemos en nuestra plataforma se sumen a la iniciativa del Buen Fin, por el momento podemos confirmar que aseguradoras como Chubb, GNP, Mapfre, General de Seguros y Quálitas, ofrecerán facilidades de pago y descuentos”.

Asimismo, explicó que las aseguradoras que forman parte de su plataforma ofrecerán descuentos en el precio del seguro de auto, y que algunas de ellas tendrán descuentos especiales si es la primera vez que contratan con ellos. Los usuarios también podrán aprovechar de Meses Sin Intereses, lo cual beneficia a los conductores porque no tienen que pagar la póliza de contado.

Con esta iniciativa del Buen Fin, las aseguradoras no sólo buscan contribuir en la reactivación económica, sino a la cultura de las finanzas saludables.

Por ello, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para comprar de manera inteligente durante el fin de semana más barato del año:

Comparar opciones: es la principal recomendación para poder aprovechar de manera inteligente temporadas como esta. Muchas veces nos dejamos llevar por la primera oferta sin realmente analizar lo que tienen las demás compañías y evaluar cuál puede ser un mejor servicio o producto que se adecue más a nuestras necesidades.

No gastar más de lo que ganas: sobreendeudarse con Meses Sin Intereses, por ejemplo, es uno de los errores más comunes de los compradores. Lo más importante es poner prioridades sobre lo que realmente se necesita y aprovechar las ofertas que realmente convienen, como en el seguro de auto, que es primordial para no llenarnos de deudas que al final nos obligarán a pagar una mensualidad que no tiene ningún ahorro o beneficio.

Además de estas recomendaciones, es importante mencionar que las promociones y descuentos dependen de cada empresa, por lo que antes de contratar un seguro que es parte del Buen Fin, es conveniente preguntar con la aseguradora de interés cómo aplica el descuento.

Por otra parte, le comento que Best Day, la agencia de viajes más importante del país y que nació en Cancún, anunció el inicio de operaciones de su isla de venta número 100, ubicadaen el corazón de México, justo en la Plaza Comercial Zona Centro, en la CDMX.

Gracias a estas islas o puntos de venta y a su robusta plataforma digital, Best Day brinda a los consumidores la oportunidad de reservar sus viajes en cualquier fecha del año, con las mejores ofertas y novedades. Los viajeros prefieren Best Day por su amplio abanico de productos, sus extraordinarios paquetes y servicios de viaje y por la atención personalizada y asesoría turística que les ofrece.

“En Best Day estamos muy orgullosos de celebrar la apertura de nuestro punto de venta número 100, lo que significa que nuestra estrategia de expansión funciona y por lo que tenemos programado abrir 13 islas más en lo que resta del año. Después de haber enfrentado con éxito los retos de esta nueva normalidad, hoy no solo hablamos de posicionamiento, sino también de crecimiento y proyección”, comentó Alejandro Calligaris, Country Manager de Despegar y Best Day Travel Group.

Las 100 islas comerciales de Best Day se encuentran ubicadas en CDMX, Estado de México, Chihuahua, Saltillo, Hidalgo, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Mérida, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Además, le informo que ATELIER · ESTUDIO Playa Mujeres “All Suites Luxury Resort operado por ADH, ATELIER de Hoteles, anunció que fue ganador, en la categoría “Mejor proveedor del segmento MICE 2021”, de acuerdo con la encuesta realizada por MBTA, en colaboración con Travel Managers y Meeting Planners Hotel.

La MBTA es la primera asociación 100% mexicana que reúne, dentro en un mismo ecosistema de educación, networking y negocios, a administradores de viajes y organizadores de eventos corporativos, con proveedores.

“El segmento de grupos y convenciones es de gran importancia para ADH, por lo que nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con la Mexico Business Travel Association por este premio que otorga a nuestro lujoso resort ATELIER · ESTUDIO Playa Mujeres. Cabe mencionar que en los resultados de las encuestas destacaron la funcionalidad y comodidad de las magníficas instalaciones de nuestro Centro de Convenciones, sus servicios de alimentos y bebidas y, sin duda, la cálida atención de nuestros Arteleros.”, mencionó Oliver Reinhart, CEO de ATELIER de Hoteles.

Por segundo año consecutivo, esta asociación reconoce a los travel managers, meeting planners corporativos, compañías especializadas en travel management, proveedores y medios de comunicación de la industria de los viajes y eventos corporativos, que han demostrado su productividad, creatividad y excelencia en el desempeño de su trabajo, otorgándoles el premio MBTA 2021 en diferentes categorías; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com

@mauconde007

https://mauriciocondeblog.wordpress.com