En Morena, la moneda está en el aire en lucha por la candidatura a gobernador

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Marín Mollinedo, al parecer, ya no tiene adversarios fuertes

En Quintana Roo, la moneda está en el aire y en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) los caballos están desbocados, a pesar de que ya se lanzó la convocatoria y que algunos personajes bien posicionados podrían quedar fuera de la jugada aun con la tan cacareada cuota de equidad y género.

Dicen por ahí que caballo que alcanza gana y a eso le apuesta el sexo femenino de dicho partido, donde Marybel Villegas Canché y María Elena Hermelinda Lezama Espinosa ya se veían como gobernadoras, antes de siquiera ser candidatas del partido guinda, al aprovechar todos los espacios para posicionar su imagen.

Al parecer Morena, a nivel nacional, salió de su letargo y como dice su líder moral, ahora son “dichosos”, aunque no sucede lo mismo en Quintana Roo, en donde una de las favoritas está en franco declive y bajo la lupa del brazo ejecutor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por una serie de denuncias en su contra, ya que no tiene el blindaje del ahora ex titular Santiago Nieto, primo de Hugo Alday Nieto, actual Secretario Técnico del Ayuntamiento de Benito Juárez que preside Mara Lezama.

Difícil situación y decisión, que también enfrentan los seguidores de Marybel Villegas Canché, que como buena saltimbanqui ya tiene casi listo su próximo salto al partido que le palomee la candidatura a gobernador, que se disputa con Mara Lezama, pero al interior de Morena.

En tanto, Morena se resquebraja, pues la carrera política por la gubernatura del estado entre los “suspirantes” está más que desbocada y avanzando de manera paralela a los problemas de presuntos “padrinos”, que bajarán del ring político a uno que otra “suspirante” por las demandas en su contra y que ahora ven con agrado a los partidos adversos a los que militan.

Autoridades electorales omisos en Quintana Roo

A pesar de que Quintana Roo es la gallina de los huevos de oro, no resulta igual de atractiva a la hora de hacer negociaciones políticas por la gubernatura en el proceso electoral de 2022, al sopesar con otros estados, de ahí el tema de la equidad de género, pero la realidad es que en política nada está escrito y todo puede suceder.

La carrera parejera por la sucesión gubernamental en Quintana Roo entre los diversos actores o “suspirantes” ha dejado atrás las formas y ante la vista gorda de las autoridades electorales, hacen abierta campaña política del sur al norte, del este al oeste, y del oriente al poniente, y que evidentemente no tienen freno de mano.

A escasos días o mes de que se designe en Morena quién encabezará la candidatura al gobierno del estado, las distancias entre los “suspirantes” se ha acortado y todos fustigan a sus “yeguas” o “caballos” para que echen toda la carne al asador y sea el ungido, por la venia del líder moral de Morena, Andrés López Obrador.

Si bien la convocatoria del partido Morena aparentemente deja fuera a Marybel Villegas y a Mara Lezama, el terreno es fértil para el senador José Luis Pech y Luis Javier Alegre Salazar, pero más para Rafael Fernando Marín Mollinedo, actual director del Corredor Interoceánico de Tehuantepec, primo de Nicolás Mollinedo, ex chofer del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un principio, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa y Marybel Villegas Canché avanzaban tranquilamente, dejando la posibilidad de que la próxima gobernadora de Quintana Roo sería una mujer, pero en los últimos días, Rafael Fernando Marín Mollinedo ha comenzado a posicionarse en los medios de comunicación, como una opción real.

Pero en tanto se daban las definiciones, las astutas “suspirantes” y operadores de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano ya armaron sus estructuras partidistas y al mismo tiempo ofertarla en otros partidos para que en caso de no ser favorecidas, llevárselas consigo.

Alegre avanza cobijado por la voz de los mayas

Con la convocatoria de Morena, más de uno mostró su desencanto ante el rumbo que toma el partido político que fundó López Obrador, en donde,al parecer, Luis Javier Alegre, todavía alberga la posibilidad de que las influencias y cercanía de su padre con AMLO lo ayuden a llegar a la meta: La candidatura a gobernador.

La posibilidad de bajar a Mara Lezama no le desagrada al hijo de Gastón Alegre, sobre todo después que Morena lanzó una convocatoria poco clara y dejó abierta la posibilidad de que en Quintana Roo lo encabezará un hombre, y no una mujer como se promovía.

Pero la realidad es que ni con todo y su programa Denuncia Ciudadana y sus anuncios panorámicos, no logra levantar en las encuestas, ya que no tiene el carisma de la locutora Mara Lezama, a quien intenta emular con dicho programa radiofónico.

Hasta el senador José Luis Pech Várguez levanta más que él en los sondeos, donde el político del sur del estado figura, a pesar de no tener trabajo político en la zona norte, donde la grilla es más ruda y pesada. ¡Veremos!

Cofepris advierte que no hay que bajar la guardia frente al Covid-19

Con la entrada en vigor del semáforo verde de riesgo epidemiológico para todo Quintana Roo, el relajamiento de los protocolos de sanidad es evidente, sobre todo en los espacios públicos, donde se dejó de respetar la sana distancia, pocos usan el cubrebocas de forma correcta y la aplicación de gel antibacterial en muchos lugares es cosa del pasado, lo cual se convierte en una bomba de tiempo, pues la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) advierte que de seguir así y con la entrada de los climas fríos, podría haber un rebrote de Covid-19 en invierno, lo cual llevaría la economía del estado contra la lona.

En este escenario, la Cofepris hizo un llamado a la comunidad local y a los propios turistas a no bajar la guardia y seguir aplicando las medidas de prevención de la Covid-19, ya que en lugares como mercados, plazas y lugares públicos, la gente ya no sigue las recomendaciones, lo que se viene a sumar a la confirmación de la Secretaría de Salud, que apunta a que la gente ya le perdió el miedo a los contagios.

El coordinador de la Cofepris, Óscar Barradas Martínez, argumentó que sitios como los mercados son sujetos a operativos de verificación desde esta semana, buscando mantener la cultura de la prevención entre la población y los mercaderes, quienes en un principio facilitaban gel antibacterial a sus clientes y los instaban a usar el cubrebocas, pero ahora ya no.

“Ahí es la zona donde observamos mayor relajamiento, incluso son los lugares donde hay más denuncias por parte de la ciudadanía sobre la falta de medidas sanitarias, la gente ya no porta correctamente el cubrebocas y eso los pone en un severo riesgo. Tampoco hay sana distancia, ni límite de aforos, es decir, que muchos presentan aglomeraciones y eso podría provocar un rebrote de contagios en cualquier momento”.

A raíz de lo anterior, arrancaron con los operativos de verificación en los establecimientos ubicados en los cuatro centros de abasto de Chetumal. “Hemos empezado a visitar estos centros de abasto junto con Seguridad Pública e invitar a las demás autoridades, tanto estatales como del municipio para poder hacer recorridos y concientizar, tanto a los dueños de los establecimientos como a los propios consumidores, de que respeten las recomendaciones y sigan cuidándose ante la pandemia, ya que esto aún no se termina y es importante que no bajemos la guardia”, manifestó.

En estos recorridos, dijo, pudieron detectar que “no se respeta el aforo de personas, además de que en la gran mayoría de los locales es prácticamente nula la aplicación de los protocolos establecidos para contrarrestar los efectos de la pandemia, como el uso de gel antibacterial, y el cubrebocas de parte de los empleados”.

