“Bodas de sangre” al estilo 4T

Índice político

Francisco Rodríguez

Austeridad, para ocultar los recortes

La primera chamba de Pablo Gómez

Federico García Lorca hubiese reescrito sus inspirado en los personajes que contraen matrimonio en tiempos de la Cuarta Decepción.

“Asuntos escandalosos”, dice el recatado conservador AMLO.

¡Cruz, cruz, que se oculte el lujo y que venga Jesús!

Primero, los esponsales de su otrora inseparable César Yáñez, a la que incluso asistió del brazo de su esposa.

¡Y fue testigo!

Seguro disfrutó de las viandas servidas en el banquete de aquella memorable ocasión.

También se habrá sentido cómodo en el ambiente decorado con exquisitez.

Y la música a cargo de la orquesta hasta habrá interpretado alguna melodía de su predilección.

Pero bastó con la publicación del evento en una de las llamadas revistas del corazón para que la ensoñación terminara abruptamente.

Yáñez ya no obtuvo el puesto público para el cual estaba destinado: la vocería gubernamental.

Y además fue expulsado del primer círculo y relegado a un cargo fantasmal: coordinador general de Política y Gobierno, cualquier cosa que esto quiera decir.

Otra boda de sangre se escenificó apenas el fin de semana.

Otro “asunto escandaloso”, calificó el pacato AMLO.

No por el hecho, sino porque se hizo público luego de que en Twitter el columnista Darío Celis diera a conocer la detención en Guatemala de los pasajeros del avión en el que viajaba el editor Juan Francisco Ealy Ortiz con varios invitados y la incautación de miles de dólares por las autoridades fiscales guatemaltecas.

Primeras consecuencias: las renuncias inmediatamente aceptadas de la ahora ex titular de la cartera de Turismo, Paola Félix Díaz, y del recién casado Santiago Nieto, a la jefatura de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

El error de Paola Félix Díaz, dijo el clon de AMLO —léase Claudia Sheinbaum— “fue subirse a un avión privado”.

El de Nieto, que se haya dado a conocer el lujo y el boato de su festejo, no el hecho en sí que, estoy cierto, bien sabía López Obrador.

Con tanta hipocresía, AMLO resultó ser un conservador, ¿no cree usted?

Austeridad en los bueyes de…

El discurso de la austeridad de AMLO, tras su semblante puritano y moralizante, esconde las intenciones más bastardas…

… haciendo creer que los recortes aplicados al sector público recaen sobre los políticos, cuando en definitiva tiene que soportarlos la mayoría de la sociedad, especialmente las clases más necesitadas y humildes.

Hablar de los coches oficiales…

…del número de senadores y diputados…

…de las delegaciones y embajadas en el extranjero…

…de los viajes en aviones comerciales, etcétera…

…puede ser interesante desde el punto de vista de la moralidad pública, pero, por su cuantía, todo ello poco tiene que ver con la reducción del déficit o del endeudamiento público.

Sea serio y sincero, señor López Obrador.

Tal es sólo una máscara tras la que se ocultan los recortes presupuestales en salubridad, educación, pensiones, justicia, seguridad ciudadana, infraestructuras y transportes; en general, todo tipo de servicios públicos o prestaciones sociales, a no ser que se pretenda reducir los gastos en Defensa y la Armada, lo cual no parece contarse entre las finalidades de los apóstoles de la austeridad.

AMLO, en realidad, no pide que sean austeros los políticos, sino deteriorar aún más las condiciones de vida de las clases medias e incrementar la penuria de los estratos más desfavorecidos de la sociedad.

Que se jodan “primero los pobres”, pues.

Indicios

¡Albricias! Tras varias décadas de disfrutar de una prolongada beca legislativa, el ex comunista Pablo Gómez por fin tendrá una chamba de a deveras. Sin cuidar mínimamente las formas, saltándose al Congreso -que debe aprobar el nombramiento “sin quitarle ni una coma”- AMLO le encargó la Unidad de Inteligencia Financiera que dejó vacante el renunciadito Santiago Nieto. * * * Muy activa la Cancillería de la corcholata Marcelo Ebrard en el aeropuerto JFK y frente al hotel en el que pernoctó su jefe. Las porras contratadas hicieron bien su chamba. ¿Cuánto costó al austero erario de Relaciones Exteriores? ¿O pagó de su bolsillo? ¿O los recursos los aportó su jefe de campaña, el ahora “verde”, Javier López Casarín? * * * El senador diagonal gobernador de Guerrero,Félix Salgado Macedonio, publicó en Twitter un comentario que lo pinta tal cual es. No un toro, sino otro animal de corral: “La que me tumbó (Carla Humphrey), se lo llevó (a Santiago Nieto) entre las patas. ¡Feliz Luna de Miel y que viva el amor! Cayó un apóstol y entró otro. ¡Dios es grande!” * * * Y en el primer foro internacional al que asiste, López Obrador se inauguró metiendo la pata. ¡Se equivocó con el orden del día! * * * Por hoy es todo. ¡Feliz ombligo de la semana! Y, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

