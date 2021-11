Productores agrícolas de Quintana Roo prevén crisis alimentaria para el próximo año por escasez de maíz

José Luis Montañez

Aunque hay parcelas y buena humedad, campesinos no cuentan con recursos

De acuerdo con la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (Cnpamm), se vislumbra un panorama desalentador para el año agrícola en 2022, asimismo una crisis alimentaria, ante la escasez de granos de autoconsumo en Quintana Roo y en la península en general.

Álvaro Ramírez Mendoza, delegado peninsular de la Cnpamm detalló: “La preocupación es profunda, el kilo de maíz está casi en 10 pesos, el frijol en 25 pesos el kilo, y son productos que antes se sembraban para autoconsumo. Aunque en las parcelas hay humedad suficiente que garantice un buen arranque de siembras, los campesinos no cuentan con el recurso y los gobiernos han impulsado de forma errónea al campo”.

De acuerdo con los datos proporcionados por esa organización la producción de los granos básicos ha ido disminuyendo considerablemente en el estado, aunque la demanda sigue creciendo. Por ejemplo, en el ciclo primavera-verano fueron cultivadas mil 600 hectáreas de maíz comercial, cuando hace unos años la cifra alcanzaba las cuatro mil 500 hectáreas, eso es una reducción de más del 300 por ciento.

De igual manera el cultivo de frijol, un alimento básico en los hogares, con anterioridad llegaba hasta mil 200 hectáreas, mientras que ahora se proyecta apenas 500 para los próximos meses. Mientras que el sorgo, no ha sido la excepción. Este año se pretende cultivar únicamente dos mil 500 hectáreas, contra las cuatro mil 500 que se concretaban antes.

Ramírez Mendoza denuncia: “Del 15 de noviembre al 22 de diciembre comienza la siembra del frijol y el sorgo, en lo que refiere a otoño-invierno. Tienen la misma tendencia que el maíz. Simplemente no hay recursos suficientes. Mientras que el estado impulsa proyectos para personas que no son verdaderos productores y el Gobierno Federal estimula la producción de árboles forestales, hay abandono de la producción de alimentos de autoconsumo”.

A lo anterior, hay que sumar los fenómenos meteorológicos que han desalentado a los productores rurales, “tan solo el año pasado se perdieron más de 14 mil hectáreas de maíz para grano por algún siniestro, sin que alguien respondiera o respaldara a estos productores afectados. No es nada alentador el panorama a nivel estatal y peninsular ante la apatía que muestran las autoridades federales, quienes lejos de beneficiar al campo, ahora lo perjudicaron con la eliminación de programas de apoyo”.

Afirma que la situación no es exclusiva de Quintana Roo, pues el mismo escenario se repite en toda la Península de Yucatán, donde se consumen al menos unas 400 mil toneladas de granos al año.

Actividad lechera se hunde en el estado

La actividad lechera podría extinguirse en Quintana Roo, ya que los productores afirman que los centros de acopio se encuentran abandonados desde hace 10 años y es tan grave la crisis que enfrenta este sector productivo que apenas se logran captar 735 litros de leche por día, cuando hace unos años se obtenía un promedio de 20 mil litros.

Sergio Crisanto Mortero, dirigente ganadero, asegura que son prácticamente seis años, del desplome de la actividad lechera, ocasionada por la falta de mercado y centros de acopio, a pesar de ser una actividad importante “los centros de acopio están abandonados desde hace casi una década y poco a poco los ganaderos dejaron de ordeñar las vacas. Actualmente solamente prevalece la actividad entre algunos ganaderos de Nicolás Bravo y Bacalar, por la presencia de productores artesanales de quesos”.

Si bien el hato ganadero estatal se estima en más de 120 mil cabezas, el 85 por ciento de ellas están en los municipios Bacalar y Othón P. Blanco (Chetumal), muy pocos productores mantienen el acopio de leche.

Por lo que el dirigente ganadero convocó a las autoridades para reactivar las plantas procesadoras de Bacalar, los centros de acopio y buscar mercado para poder comercializar el producto “es necesario, como sucede en otros estados del País, que se destinen recursos para los ganaderos productores de leche y así reactivar la actividad” concluyó.

Colegio de Enfermeras hace llamado

a tomar medidas como en semáforo rojo

Con la llegada del color verde en el semáforo epidemiológico estatal, muchos son los sectores donde se ha detectado un relajamiento de los protocolos de salud frente a la Covid-19, por lo que la gente en establecimientos comerciales, parques, playas y demás espacios públicos ya no portan el cubrebocas, ni respetan la sana distancia, lo cual podría repercutir a la brevedad en un rebrote de la enfermedad; es por ello que el Colegio de Enfermeras de Quintana Roo lanzó un llamado para que se apliquen los protocolos de prevención como si siguiéramos en color rojo de máximo riesgo.

En este escenario, la presidenta del Colegio de Enfermeras, Fraby Barrera Blanco, manifestó su preocupación por un posible aumento en el número de casos positivos de Covid-19 por el relajamiento de medidas sanitarias y es que asegura que “por lo menos deben transcurrir entre 30 y 60 días para conocer el comportamiento de la pandemia”, tras el cambio en el semáforo epidemiológico.

Y reconoció que hay preocupación porque un importante núcleo de población que no ha sido vacunada, sobre todo jóvenes menores de edad, siguen saliendo y realizando fiestas. “Estamos en el color verde, pero debemos actuar como si fuera color rojo y no relajar las medidas sanitarias. Aún no podemos cantar victoria, pues de lo contrario el rebrote de la enfermedad sería inminente”, afirmó lo anterior sumado a que están por entrar frentes fríos que pueden agravar la situación.

Reiteró que “no se pueden relajar las medidas sanitarias porque puede haber un repunte de contagios, por lo menos hay que esperar entre 30 y 60 días para tomar la decisión de ampliar el proceso de recuperación de las actividades económicas, es un proceso gradual, pero debe ser muy responsable, esto aún no se termina”, advierte.

Y es que, aun cuando el número de casos positivos presentan una tendencia constante a la baja, hay casos ambulatorios en los domicilios. “Existe el riesgo de que esto se nos salga de las manos al pensar que todo volvió a la normalidad con el verde del semáforo sanitario”. Asimismo, advierte que “el estar vacunado con las dos dosis no quiere decir que no nos va a dar y que somos inmunes, aun estando vacunado te puedes enfermar y contagiar a otros”.

Finalmente, la presidenta del Colegio de Enfermeras explicó que, de acuerdo con reportes del personal médico, “hay medicamentos suficientes para atender el número de casos positivos pero si, en determinado momento, hay un repunte también habrá problemas con el abasto. Todo el personal médico ya cuenta con su esquema completo de vacunación aunque están a la espera de información de si requerirán un nuevo refuerzo”, concluyó.

En este caso se debe recordar que la Covid-19 no va a desaparecer, es una enfermedad que llegó para quedarse, tal como la influenza y neumococo, para los cuales también existe una vacuna, la diferencia es que para el coronavirus nuevo no hay tratamiento, hasta ahora.

Sigue el desinterés por vacuna para rezagados en Cancún

En este mismo espacio informamos que en Chetumal, la población mostró desinterés por recibir la vacuna contra Covid-19 de CanSino, que era la disponible para los rezagados, lamentablemente el mismo escenario se repitió ahora en Cancún, donde se suman al rechazo por las dosis de este laboratorio al acusar que son de muy baja eficacia.

De tal manera que los centros de vacunación contra Coronavirus en Cancún lucieron prácticamente vacíos este miércoles 10 de noviembre, pues contrario a lo que se registró en semanas anteriores, son muy pocas las personas rezagadas mayores de 18 años que han decidido vacunarse con las dosis chinas.

Hasta el corte de las 11 de la mañana se habían inmunizado sólo 677 personas acumuladas en los tres centros de vacunación disponibles para dar atención a los rezagados, que son: El módulo de la 216 en el Domo 96 (CFE); el 201 en el Domo 94 (DIF) y 260 en el Hospital General Jesús Kumate Rodríguez.

