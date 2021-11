No cambiar ni una coma al Presupuesto 2022, vale para ganar una candidatura

Miguel Ángel Rivera

“Después de escuchar el día de ayer en la Comisión de Presupuesto las posturas de la oposición, después de escuchar sus posicionamientos, quiero proponerles a mis compañeras, compañeros de la Cuarta Transformación, quiero proponerle a Morena, al Verde que, junto con nosotros los del Partido del Trabajo, votemos en contra todas y cada una de las propuestas de los neoliberales que están en esta Cámara de Diputados. ¿Están de acuerdo?.

“Y déjenme decirlo con mucha claridad, votaremos en contra de la oposición, porque representa una historia nefasta, la historia del PRI, la historia del PAN, apoyados ahora por el PRD y el Movimiento Ciudadano, es que ustedes son los partidos que han ido, van y si los dejamos vivos irán en contra de México. Nada de que va por México, van en contra de México”.

Eso dijo, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y parte de la coalición mayoritaria dispuesta a impedir que se le cambie una sola coma al proyecto de presupuesto federal presentado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Compañeras y compañeros de la Cuarta Transformación, votémosles en contra esas recetas del pasado que ya no caben en el México de hoy”, remató el legislador petista.

Como ya se anticipaba, el proyecto de presupuesto recibió el rechazo general del bloque opositor, integrado por las bancadas del PAN, PRI y PRD, a las que en esta ocasión se sumó Movimiento Ciudadano (MC).

Tanto fue el rechazo que los partidos de oposición presentaron casi dos mil objeciones o reservas, cuya revisión llevará varios días, aunque se anticipa -como ocurrió con la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal- que no prosperará ninguna de las propuestas de cambio presentadas por los legisladores de oposición.

Este cúmulo de reservas ocasionó que la directiva de la Cámara, encabezada por Sergio Carlos Gutiérrez Luna, de Morena, declaró un receso, para organizar la lista de inconformidades. Teóricamente, la sesión debería reanudarse a las seis de la tarde de ayer miércoles, pero se anticipaba que alrededor de las 22 horas, luego de que la iniciativa se votara en lo general, se decretaría un nuevo receso, para reanudar labores en el curso del día de hoy y empezar con los miles de reservas inscritas por los legisladores del bloque de resistencia.

Muchas horas de trabajo, pero nada cambiará

En lo general, la inconformidad de los partidos de oposición con el presupuesto es por lo que consideran desatención a los problemas principales del país, como la inseguridad, la falta de medicamentos y la cancelación de programas de ayuda a las mujeres y la cancelación de fideicomisos de ayuda a la investigación científica, la cultura y para casos de desastre.

El diputado del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández, expresó algunas de las inconformidades, que incluyen la falta de respeto a los procedimientos legislativos:

“Estamos hoy ante un proceso completamente lleno de anomalías. Primero, tuvimos un parlamento abierto en la Comisión de Presupuesto que celebramos, por supuesto, pero que, sin embargo, no hay ni una sola adición en este dictamen que atienda a las necesidades planteadas en el parlamento abierto que tuvimos cinco días en esta comisión y mucho menos atiende a cada una de las opiniones que envió cada una de las comisiones que forman parte de este Congreso.

“En efecto, hoy tenemos el mayor presupuesto histórico para los mexicanos, pero por desgracia no es para mitigar los efectos negativos de la pandemia y mucho menos para dar algunos resultados favorables en materia económica.

“Hoy tenemos un presupuesto completamente centralista, un presupuesto lesivo completamente para la ciudadanía. Acción Nacional votará en contra, porque este dictamen, este presupuesto no atiende a los niños con cáncer, porque no hay un presupuesto digno para las quimioterapias, tratamientos y medicamentos y dejan en el abandono a los padres de familia que con muchas necesidades atienden a sus hijos.

“Tampoco estamos a favor, porque abandonan a las mujeres trabajadoras que tienen la necesidad de dejar a sus hijos en un lugar seguro y ustedes cancelaron el Programa de Estancias Infantiles. Vamos a votar en contra, porque en este presupuesto no hay una partida que atienda las necesidades médicas, medicamentos y tratamientos, porque no le quieren dar recursos al Seguro Popular”, remachó.

El legislador de MC, Sergio Barrera Sepúlveda apuntó:

“Volvieron a hacer evidente lo que ya sabemos, no les importan las razones, opiniones y peticiones que se hicieron desde la sociedad civil…

“Es lamentable que las opiniones al proyecto de egresos elaboradas por las comisiones ordinarias, que se recibieron en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, otra vez quedaron como una anécdota, y qué decir del ejercicio del parlamento abierto, en el que los ciudadanos cada vez se están dando cuenta que son invitados solo para hacer una simulación de que son escuchados, pero no incluyen ninguna de sus propuestas.

“A nombre de la bancada naranja estamos en contra de este proyecto de egresos de la federación, porque no atiende las grandes necesidades que tiene nuestro país. No resuelve las carencias y no construye un futuro”, agregó.

Miguel Ángel Monraz Ibarra, del PAN, mencionó que el ex clavadista olímpico Rommel Pacheco, también integrante de la bancada albiazul, había sido felicitado por un integrante de MORENA por su defensa del deporte, pero que le aclararon que su reclamo no progresaría porque está “en el lado equivocado”.

Por alusiones personales, el ex competidor olímpico dijo que efectivamente el encuentro ocurrió en la Comisión de Presupuesto, “donde claramente celebré que el presidente de la República se pronunciaba a favor del deporte, a favor de la salud” y añadió:

“Entonces, yo mencioné en ese sentido que, por favor, les digo a todos los diputados, que no se le disminuya el presupuesto al deporte. Que se le deje tal cual, que no se le aumente. Pero esos 322 millones que se le está eliminando, que por favor los dejen. Porque, más allá de nuestros partidos políticos, debemos ver por México. Porque cuando los deportistas van a juegos olímpicos, no vemos partidos, vemos mexicanos y vemos por la salud”.

Pacheco se ganó un aplauso, pero nada más.

Nada cambió y, seguramente, nada cambiará. A las 19:30 todavía no se reanudaba la sesión, lo que indicaba que no había acuerdos y que había que prepararse para un maratón de polémicas, pero a final de cuentas todo quedará igual.

Todo por ser gobernador de Oaxaca

El legislador que, desde el arranque, anunció que no habría ningún cambio seguramente ganó puntos en su esfuerzo por ganar la candidatura y, casi seguramente, el gobierno de Oaxaca, pues todas las encuestas indican que Morena y aliados -en este caso el PT- llevan amplia ventaja para suceder al actual mandatario, el priista Alejandro Murat Hinojosa.

En efecto, el diputado Benjamín Robles Montoya tiene pleno conocimiento de lo que ocurre en los principales partidos, pues todos los conoce desde dentro y con la perspectiva de los altos niveles de dirigencia.

Se inició en la política en el PRI, donde conoció a los ex mandatarios oaxaqueños Jesús Martínez Álvarez y Gabino Cué, quienes lo invitaron a trabajar en el gobierno de Oaxaca, por lo que dejó su natal Ciudad de México.

Sus dos guías abandonaron las filas del PRI y se fueron a otros partidos, Martínez Álvarez después de ser gobernador y Gabino Cué fue postulado por una coalición encabezada por el PAN y el PRD, que derrotó en 2010 al entonces poderoso PRI en tres estados, Sinaloa y Puebla, además de Oaxaca.

En un sexenio en el cual hubo varios bandazos, Cué le dio preferencia a Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) y en esa corriente se montó Robles Montoya, quien fue diputado local por ese partido y coordinador de su Grupo Parlamentario.

Para 2012 ya estaba en las filas del PRD y así llegó a senador, posición desde la aspiró a la candidatura a gobernador, pero fue superado por José Antonio Estefan Garfias, por lo que abandonó al PRD y se postuló como candidato del PT. Ese rompimiento, dicen los enterados, ocasionó que fracasara la izquierda y el PRI recuperara el gobierno estatal, abanderado por Murat Hinojosa.

Ahora está listo para abanderar una coalición Morena-PT, a pesar de que no nació en Oaxaca.

