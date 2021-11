López Obrador amenazaa congresistas norteamericanos

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ignacio Mier, Carlos Puente y Alberto Anaya prometen lo que no podrán cumplir

A horas del encuentro que tendrá el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el Presidente de México, López Obrador, de seguro, el inquilino de la Casa Blanca se encuentra preocupado y temeroso, pues en su gustadísimo “stand-up” mañanero, Andrés Manuel López Obrador se vio hasta amenazante cuando dijo aquello de que personalmente se encargará de “balconear” o exhibir a aquellos legisladores norteamericanos que se atrevan a votar en contra de la eventual iniciativa de Biden para legalizar a 11 millones de migrantes. ¿Y lo harán nada más porque el tabasqueño se los dice?

Específicamente, el jefe del Ejecutivo señaló: “Ojalá y haya unidad, pero si legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, nosotros lo vamos a señalar en su momento de manera respetuosa, lo vamos a dar a conocer desde aquí, de que un partido, sus legisladores, no ayudaron a algo que es justo, humanitario”.

Vamos a lo mismo, que alguien le avise al inquilino de Palacio Nacional, que no estamos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a donde sólo le basta con “tirar línea” hasta con desprecio y los legisladores morenistas hasta se pelean entre ellos y comen pastel de manera vulgar, con tal de ser los primeros en complacer a su jefe.

De seguro, a los congresistas estadounidenses los tiene sin cuidado los aspavientos del tabasqueño porque de plano no les interesa. Ahí está, dicho sea de paso, la imagen que tienen en países como Francia del gobierno mexicano, si no, ahí está el semanario galo Charlie Hebdó.

Por más argumentos combativos que esgrima el presidente López Obrador en la reunión con el ministro canadiense y el inquilino de la Casa Blanca, programada para mañana, lo cierto es que va con malos números con respecto al manejo de la pandemia de Covid-19.

En Canadá, por ejemplo, uno de cada cuatro tiene el esquema completo de vacunación, mientras que Estados Unidos cuenta con el 58 por ciento de su población con esquema completo, mientras que México, que evidentemente llegó rezagado, tiene poco más del 50 por ciento de su población con esquema completo.

Desde luego, no sobra señalar que tanto en Estados Unidos como en Canadá están vacunando a toda su población, mientras que en nuestro país, el siempre flamante subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció ayer, -quizás por la enorme presión que ha venido ejerciendo la sociedad-, que solo tiene contemplado vacunar a una parte de su población de menores, es decir, en nuestro país hay alrededor de 14 millones de muchachos de 12 a 17 años para lo cual, se requieren algo así como 28 o 30 millones de vacunas Pfizer.

La Secretaría de la Defensa Nacional, informó que tiene 18 millones de vacunas de Pfizer que se supone están en el Instituto Nacional de Cancerología con lo que hacen falta aproximadamente 36 millones de vacunas para inocular a estos menores, pues también se necesitan más vacunas para los niños de 5 a 11 años y esas, no las hay.

Municiones

*** Comieron tamalitos de chipilín con algún atolito de su tierra. El caso es que el Presidente recibió ayer en las inmensidades de Palacio Nacional ni más ni menos que a la bancada de su partido en la Cámara de Diputados y flamantes rémoras que los acompañan, -PT y PVEM- para darles –como se asentó en este espacio en anterior entrega- su “palmadita” en la espalda, sin regaños ni reprimendas, ya que a pie juntillas, sus más fieles y ciegos seguidores lograron aprobar el Presupuesto de Egresos para 2022, sin cambiarle ni una coma. En un sentido discurso, el Ejecutivo destacó la disciplina de sus legisladores que, serviles y sonrientes agradecieron la deferencia. Bueno, y tan, pero tan emocionado estaba el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara baja, Ignacio Mier, que de plano y como dice un refrán, “se fue de la boca” y le hizo una más que promesa a su jefe, un juramento en el que se comprometió a que se aprobará la controvertida reforma eléctrica, solo -y ahí está el detalle-, el diputado poblano está a la espera de que en el Palacio Legislativo de San Lázaro se enfríen los ánimos, después de tantos días de discusión, insultos, majaderías y burlas con las que se “lucieron” para su jefe, los diputados morenistas y sus rémoras. Y ya instalados en la emoción, los coordinadores de las bancadas del PVEM y el PT, Carlos Puente y Alberto Anaya, respectivamente, se sumaron al compromiso hecho por el diputado Mier Velazco. El inquilino de Palacio Nacional sonrió complacido, acaso por ver a la sumisión de sus huestes en una de sus máximas expresiones. En el Patio Mariano se escucharon “vivas” y aplausos que endulzaron sus oídos.

*** Los siete alcaldes morenistas de la Ciudad de México se reunirán hoy en Xochimilco, que gobierna José Carlos Acosta, para dar el banderazo de salida a la temporada de venta de nochebuenas en apoyo a la economía local. En el marco de sus actividades conjuntas semanales, los ediles cuartotransformistas plantarán dichas flores en las principales avenidas de la demarcación, recorrerán distintos puntos de venta de nochebuenas y entregarán canoas a los productores de plantas de ornato.

*** Aburrida estuvo la comparecencia de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, con todo y su muletilla, “precisamente”, que utilizó cuantas veces habló. Estaba nerviosa la funcionaria y lo reflejó cuando por ejemplo, dijo que Cananea y Hermosillo estaban en Jalisco y no en Sonora, “de lo que es precisamente Hermosillo que está a cuatro horas de Cananea”. No le quedó más que reconocer que en materia educativa, faltaba mucho por hacer, sin embargo y para no perder el hilo del discurso lopezobradorista, para variar, la titular de la SEP, ¡lotería!, le echó la culpa al pasado de todos los males y problemas y esta vez, no le impidió llevarse de refilón a dos ex secretarios de Educación, como lo fueron el ahora director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett y el ex diputado y embajador, Porfirio Muñoz Ledo, cosa que no dejaron de reclamarle algunos de sus propios correligionarios. Y la secretaria, pobrecita, en uno o dos años dijo que “no se puede resolver la situación”. Pero lo que sí pudo hacer cuando era presidenta municipal de Texcoco, fue “pasar la charola” para recabar fondos para la campaña de López Obrador, algo así como 13 millones de pesos y por eso senadores del PAN le sugirieron que si no sería lo más adecuado separarse del caso para responder a estas denuncias. Como defensa y respuesta, la titular de la SEP sólo atinó a negar una y otra vez, sin mayores argumentos, esta situación. Todo el tiempo se le fue en negar “precisamente”, eso que se parece más a un delito electoral.

