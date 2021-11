Cambio en la alta dirigencia de Western Union

Hora 14

Mauricio Conde Olivares

Para nuestros amables lectores que gustan los temas del turismo y el mundo corporativo empresarial, les informo que con una inversión de 150 millones de pesos la Cadena Choice Hotels México, abrió al público a partir del pasado lunes 15 de noviembre su nuevo hotel con la marca “Sleep Inn” denominado “Guadalajara Galerías”, ubicado en la capital de Jalisco; cuenta con 108 habitaciones elegantes y modernas para el segmento de negocios y placer y genera 50 empleos directos y otros 600 indirectos.

El “Sleep Inn Guadalajara Galerías”, se suma a los 39 hoteles abiertos en México, y a los más de 7,000 hoteles de Choice en el mundo. El hotel se ubica a un costado de zonas económicas importantes de Guadalajara: a 5 minutos del centro de Zapopan lo que lo convierte en una de las opciones principales para los viajeros ya que el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla se encuentra a 60 minutos de distancia.

Las propiedades de Choice Hotels que se adhieren a la cadena por conversión y las construcciones nuevas operan en México con las marcas Quality, Comfort y Sleep Inn. El desarrollo del nuevo hotel “Sleep Inn Guadalajara Galerías” significó una inversión significativa para contribuir con el crecimiento económico de la ciudad por ser el primer hotel de la cadena en el destino.

Este proyecto hecho realidad fue posible gracias a la confianza de Operadora SI que invirtió los recursos en el nuevo hotel Sleep Inn que se suma al portafolio de 10 propiedades de la empresa con Choice Hotels que incluye los destinos: Mazatlán, Culiacán, Hermosillo, Tijuana, Mexicali, Monterrey, Villahermosa, Ciudad de México y Querétaro. También participa en esta inversión Grupo BPO una empresa orientada al aprovechamiento de oportunidades de negocios desarrollados a través de proyectos.

Para aquellos que viajan por negocios o placer, la propiedad dispone de una sala de reuniones con una capacidad máxima de 100 invitados, gimnasio, servicio de lavandería, asistencia médica y un servicio de transportación para nuestros huéspedes. Además, el hotel cuenta con el programa “Comprometidos con su Satisfacción” y “Commitment to Clean” con lo que adquiere un compromiso de limpieza con todos los huéspedes.

Este hotel participa en Choice Privileges, el programa de lealtad de Choice Hotels que cuenta con más de 40 millones de socios en el mundo. Mediante el programa, los clientes frecuentes de los hoteles de Choice Hotels International pueden acumular puntos para utilizar en más de 4,500 hoteles y 11 aerolíneas a nivel mundial, incluyendo Aeroméxico en nuestro país. La membresía es gratuita y ofrece a los socios puntos que pueden canjear por noches gratis y millas aéreas durante su estancia en cualquiera de las 11 marcas globales ‘Comfort Inn®, Comfort Suites, Quality Inn, Sleep Inn, Clarion® Cambria Hotels & Suites, MainStay Suites, Suburban Extended Stay hotel Econo Lodge y Rodeway Inn hotels, así como los hoteles miembros de Ascend Hotel Collection.

Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH) es uno de los franquiciadores de hospedaje más grandes y exitosos del mundo. Con más de 7,000 hoteles, que representan casi 570,000 habitaciones, en más de 40 países y territorios al 31 de marzo de 2019, la familia de marcas hoteleras Choice ofrece a los viajeros de negocios y de placer una gama de opciones de hospedaje de alta calidad, desde servicios limitados hasta servicios completos. Servicio de hoteles en los segmentos de lujo, middle scale, estadías prolongadas. El galardonado programa de fidelidad Choice Privileges ofrece a los socios beneficios que van desde recompensas diarias hasta experiencias excepcionales.

Por otra parte, les participo que Western Union Company (NYSE: WU), líder en el movimiento de dinero y pagos transfronterizos en distintas divisas, anunció el nombramiento de Devin B. McGranahan como nuevo Chief Executive Officer (CEO).

Tras un exhaustivo proceso de planificación de la sucesión, el Consejo de Administración ha designado a McGranahan para suceder a Hikmet Ersek como consejero delegado a finales de 2021. McGranahan también ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración. Después de 21 años en Western Union, incluyendo los últimos 11 años como CEO, Hikmet Ersek (61) anunció su retiro del rol de CEO y director de Western Union para el 31 de diciembre de 2021. Ersek apoyará la transición como asesor especial del Consejo de Administración hasta mediados de 2022.

Devin B. McGranahan (52) se une a Western Union desde Fiserv, Inc, un proveedor global de soluciones tecnológicas de pagos y servicios financieros, donde recientemente se desempeñó como vicepresidente Ejecutivo y presidente Senior del Grupo, Soluciones de Negocios Globales. A lo largo de su carrera, que abarca más de 25 años, McGranahan ha demostrado un sólido historial de participación y liderazgo de empresas de servicios financieros en una amplia gama de oportunidades estratégicas y de creación de negocios en medio de un panorama de servicios financieros y pagos en rápida evolución.

Como CEO, McGranahan se centrará en acelerar la estrategia de crecimiento de Western Union, ampliando la oferta de pagos y basándose en la fortaleza financiera de Western Union y en una sólida base de activos que incluye una plataforma transfronteriza de cumplimiento único y una red financiera global.

El presidente del Consejo de Administración de Western Union, Jeffrey A. Joerres, declaró que: “Tras un exhaustivo proceso de planificación de la sucesión, estoy encantado de dar la bienvenida a Devin B. McGranahan como próximo CEO de Western Union. Devin es un líder reconocido por el desarrollo del talento y el liderazgo de equipos, al tiempo que estimula el crecimiento y la innovación en la industria de la tecnología financiera. Está bien posicionado para liderar Western Union en esta nueva era, con un enfoque en la aceleración del crecimiento de la compañía y la obtención de una mayor adopción de nuestras ofertas de ecosistemas y capacidades de pago con los consumidores y las empresas.”

Joerres agregó: “En nombre del Consejo de Administración, nuestros empleados globales, clientes y socios comerciales, quiero agradecer a Hikmet sus más de 21 años de servicio a Western Union y felicitarle por los numerosos logros e hitos que hemos celebrado mientras ha estado al frente de esta emblemática compañía. Bajo el liderazgo de Hikmet, Western Union amplió su alcance global a casi todos los países y rincones del mundo. Hikmet creó y desarrolló un negocio digital líder en el sector, convirtió nuestras capacidades de cumplimiento y de lucha contra el blanqueo de dinero en una ventaja competitiva e implementó nuestro programa medioambiental, social y de gobierno. Todo esto lo hizo mientras dirigía un negocio que es rentable y hace contribuciones significativas a las comunidades a las que servimos. Hikmet también dirigió con claridad y convicción la defensa de las causas de los inmigrantes. Aportó su sólida perspectiva internacional a todas las facetas de su liderazgo, tanto personal como profesional, en beneficio de clientes y empleados”.

El director general entrante, Devin B. McGranahan, a su vez dijo: “Ser seleccionado para liderar una organización tan respetada como Western Union, una potencia mundial en tecnología y movimiento de dinero, que sirve a más de 150 millones de consumidores, empresas, instituciones financieras, gobiernos y ONGs a través de una de las redes financieras globales más amplias y confiables del mundo, es un gran honor y una oportunidad tremendamente emocionante. La pasión por innovar teniendo en cuenta las necesidades de los clientes es lo que ha guiado a Western Union durante casi dos siglos. Esto sustenta el éxito de la empresa como proveedor de confianza de servicios financieros a sus clientes globales. Estoy deseando unirme al equipo de Western Union y trabajar juntos para trazar un futuro de crecimiento, creando valor para nuestros accionistas y partes interesadas.”

El CEO de Western Union, Hikmet Ersek, mencionó: “Ha sido el honor y el privilegio de toda una vida dirigir Western Union y ayudar a esta extraordinaria organización a servir a nuestra singular base de clientes en todo el mundo. Tengo muchos buenos recuerdos de las más de dos décadas que he pasado trabajando junto a nuestros colegas de Western Union, cuyo talento, dedicación y compromiso con los clientes es inigualable. Me siento orgulloso del negocio impulsado por el propósito que hemos formado juntos. Estamos construyendo puentes económicos y sociales -entre personas, empresas y naciones-, ampliando las oportunidades e influyendo en millones de vidas. Me siento honrado de formar parte de la historia de Western Union, y espero ver lo que el equipo logrará en el futuro bajo el liderazgo de Devin”; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

