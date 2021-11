Dany Deglein se une a Lenka Nemer con mensaje de integración y conciencia

A través de sus trincheras artísticas

El músico afirma que siempre se ha interesado en los temas sociales

Arturo Arellano

La Miss Bolivia 2020, Lenka Nemer y el reconocido artista boliviano Dany Deglein, unen su talento y trabajo en tierras mexicanas llevando un mensaje de integración y conciencia a México y el mundo, por lo que a través de sus trincheras artísticas buscan que la gente valore más al planeta y a nosotros mismos como seres humanos.

Dany Deglein, en entrevista para DIARIOIMAGEN, nos contó que además de esta iniciativa con Lenka, también presenta una colaboración junto al cantante mexicano Iskander y el artista cubano Vicente Alejandro.

“En realidad, Lenka es una persona muy querida que ha conectado con mi país, llevando en alto el nombre de Bolivia, independientemente de su reinado, ella logró un premio importante y único, que es en el tema de impacto social por lo que hizo con sus huertas urbanas, con su mensaje y sus acciones nos lleva al respeto por nuestro planeta y es algo que queremos llevar a todo el mundo”.

Añade que “nosotros hacemos clic porque independientemente a mi carrera artística, siempre me he identificado con esos valores, de modo que estar juntos para generar un mensaje nos lleva a trabajar en la ecología. Pero no solo eso, en mi caso, llevo 10 años en esto, tengo un proyecto para mostrar la identidad de nuestra sangre indígena, que de pronto es opacada o escondida, lo cual es un gran problema”.

De modo que Deglein quiere que la gente se sienta orgullosa de sus raíces “como latinos debemos conocer a profundidad nuestras raíces porque en ellas hay sabiduría, fortaleza, capacidad; en nuestras culturas también es muy arraigada esa idea de cuidar al planeta, porque somos parte de todo y no dueños. Eso motiva esta iniciativa, este mensaje que llevaremos desde nuestras plataformas, coincidiendo en México. Mas allá del México turístico como Cancún y Tulum, creemos que hay que mostrar la belleza mexicana en general, y por ejemplo se podrá a través de los ojos de Lenka, esta viajera preocupada por la ecología”.

Destacó que “me sumaré con complicidades musicales, sinceramente vengo con esta causa desde hace mucho tiempo, si algo me define es que soy una artista de causa, de gente, incluso, he hecho cosas contra la trata de personas, tengo un emprendimiento para niños, para darles una voz a quienes están en situación de calle, trabajo con muchas iniciativas. Y ahora mismo soy vocero de una ONG ‘Music For The Future’, para llevar la música y la sustentabilidad a futuras generaciones”.

Adelantó que el himno de la última iniciativa mencionada será lanzado el próximo año y se lanzara a nivel mundial y se va a traducir en diferentes idiomas, “es que la música nunca pide nada para acompañarte y a estas alturas del partido, ahora si te pide que cambies algunas acciones, paradigmas, para que los que vengan puedan disfrutar del planeta y de la música misma. Eso es mas allá de una sola acción con Lenka”.

También contó que ya fue lanzando ‘Me quedo con tu amor’, tema que comparte con Iskander de México y con Vicente Alejandro de Cuba “en el video se muestra un poco de lo que fue este viaje maravilloso a México, antes de que se cerraran las fronteras, también fuimos a Cuba a trabajar y contamos con Vicente Alejandro, uno de los artistas cubanos más importantes que he conocido, en una canción llena de buena vibra de mensajes, la vida está llena de pruebas, pero es lindo saber que siempre va a elegirte quien amas”.

Reconoce que ese tema “en mi vida representa mucho con Adri que es mi compañera de vida, mi cantante, con quien también hacemos música, es cantarle al amor desde otra perspectiva, hay muy buena poesía, una letra maravillosa. Cuando la escuchamos la primera vez Iskander estaba lagrimeando, porque llega al corazón, pero con alegría con felicidad como un himno a la vida”.

Si bien reconoce que no es fácil colocar música romántica en la actualidad, afirma que es posible “es difícil por como viene la industria y no es nada en contra de ningún género, ni artista, pero son situaciones y momentos, el urbano es el nuevo sonido del pop, pero hay un nicho que está esperando canciones como las nuestras, he tenido la suerte de ser número uno en las redes de mi país, por ejemplo, con ‘Quiero volverte a besar’ que es orgánica, que tiene metales, trompetas, todo tipo de percusión, murga con sonidos caribeños y andinos. La gente la abrazó y llegó a muchas latitudes. No es lo más comercial del mundo hacer este tipo de música, pero hay un nicho fiel”, concluyó.

