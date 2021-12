Rotación de mandos y elecciones

Desde el portal

Ángel Soriano

Los cambios de funcionarios en el gobierno federal y gobierno de Oaxaca obedecen a la rotación de mandos y reacomodo de servidores públicos en la administración pública, normales en cualquier circunstancia.

Porque ello obedece a las necesidades de la propia administración cuando no se han dado los resultados esperados, se busca aprovechar mejor su experiencia o darle salida decorosa a quien no cumplió o se le pagó los servicios prestados en otro momento.

También es, como en este caso, una demostración de poder, de quien es el que decide y bajo quien está la responsabilidad de la administración pública y que sólo son piezas desechables que pueden ser destituidos y sustituidos en cualquier momento.

En esta ocasión es una rotación de mandos en puestos claves, tanto para atender a la población en momentos de emergencia, como para el manejo de cuantiosos recursos públicos. Y se aprovecha para promocionar a unos y exhibir a otros, pero al final de cuentas queda claro que hay un sólo mando y un sólo responsable de los asuntos públicos.

Turbulencias

Gira 27 definió rumbo de Oaxaca

La visita 27 del presidente Andrés Manuel López Obrador a Oaxaca cambió la trayectoria de la entidad y de los actores políticos. De la indiferencia hacia el PRI, se pasó al interés inusitado por la candidatura al gobierno del estado al grado de abandonar cargos importantes en la administración estatal para anotarse como aspirante a ser el abanderado del tricolor, porque todos saben que será uno el elegido y si no está señalado pierde al abandonar su cargo al menos que se le garantice recursos y el retorno seguro si no gana. Y es que los aspirantes punteros de Morena lo único que garantizan es la continuidad o la profundización de los conflictos con el perfil belicoso que ofrecen a los electores. El presidente López Obrador ha reiterado una y otra vez su simpatía e interés por Oaxaca y no dejará a una persona generadora de problemas o con fama de corrupción en el manejo de la colosal inversión en marcha. Aun cuando hayan recorrido el estado juntos y sean muy amigos, los intereses de la Nación están por encima de esas frivolidades que presumen algunos candidatos… Por ejemplo, el proyecto del corredor Interoceánico no es un asunto ni regional ni estatal, es un proyecto nacional con un interés económico mundial. Así que la importancia de Oaxaca rebasa la visión localista y miope, por eso la visita 27 provocó cambios en la administración federal y estatal. Y reactivó al PRI.

