La cantante tijuanense Bruses nos cautivará con su talento el próximo domingo este 5 de diciembre 19:00 horas en el Lunario quien llega con su pop alternativo y electropop.

La cantante a logrado posicionarse como una de las artistas favoritas del girl power mexicano, compartió un single llamado “Amor Desechable” con el español Carlos Sadness.

La canción surgió y creció gracias a TikTok, por lo que Amalia comenzó haciendo un coro que subió a la famosa red social, donde pidió a sus seguidores le indicaran emojis para hacer que fueran la inspiración para el sencillo, a lo que la cantante comentó “me parece un fenómeno social increíble el TikTok, subí mi canción y empezaron a usarla para contar sus historias, me sorprendió la cantidad de gente que se identifica, por eso estoy feliz que esta sea la canción que haga crecer mi carrera, no puedo creerlo solo lo estoy disfrutando”.

También agregó “estoy muy contenta, ‘Dueles tan bien’ es para mí la canción que inició mi carrera, en ella trato problemas mentales que llegaron a atormentarme, y creo que somos una generación que sabemos que consumimos música más real, artistas genuinos, quiero ser esa artista”.

Después, la tijuanense contó sobre su acercamiento a la música “en mi escuela nos ponían mucho a Juan Gabriel y José José, mi papá es un viejo rockero, me crió con Pink Floyd, mi mamá es más boleros, así que considero que son parte de mi raíz, mi inspiración a llegar a esto”.

Mientras que sobre el éxito que ha tenido expresó “aún que me siento muy contenta, ni me he fijado en los números tanto, llevo 10 años haciendo música y apenas 3 años con el proyecto de Bruses y no lo empecé por los números, sino por que tengo algo que contar musicalmente. Me siento como flotando, agradeciendo al universo, por primera vez sintiendo que merezco lo que me está pasando, voy a terapia y trato de llevar todo de manera muy ligera, agradeciendo siempre”.

Sobre el significado de Bruses, Amalia dijo “Bruses significa moretones o cicatrices en inglés, padezco de ansiedad social, lo que me llevó a caer en un punto muy bajo de mi vida, con un accidente fuerte en auto que ahora agradezco pues me hizo cambiar de chip, renegaba de la vida de las cicatrices físicas y emocionales que tengo, pero decidí que era momento de celebrar mis cicatrices”.

Hablando sobre su presentación en El Lunario dijo que tendrá invitados especiales, como Bratty , que es una de sus mejores amigas y más invitados sorpresa.