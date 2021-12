Stelight by Estela Durán rompe paradigmas del corte de diamante

Constellations: Colección de 11 hermosas piezas

Con Daniel Espinosa agregan facetas que impactan en el rendimiento de la luz

Arturo Arellano

La colección Stelight By Estela Durán y Daniel Espinosa se caracteriza por tener muchas más facetas que el típico corte de diamante tradicional, el cual cuenta con tan solo 57 o 58 facetas, pues en este caso, presentan una familia de piezas denominada Constellations, conformada por 11 diseños en los cuales hay infinidad de cortes.

De tal manera que, los artistas internacionales Estela Durán y Daniel Espinosa unen sus talentos para presentar una idea brillante que revoluciona el anillo de compromiso, como un homenaje a la mujer y su poder, que baja una estrella del cielo para posarse en la mano.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la emprendedora, profesionista y cabeza detrás de la colección, nos cuenta que tomó las Moissanitas y les da un nuevo significado diseñando 11 cortes diferentes de gemas, que van desde las 67 facetas hasta lograr una obra maestra llamada Infiniti en la cual es prácticamente imposible contar el número de ellas. “Tengo toda una trayectoria en medios en tema de salud emocional, soy doctora en psicología, llevo 30 años difundiendo psicoterapia, hipnosis y otros temas, pero también soy amante de las joyas de toda mi vida, empecé a desarrollar hace unos años nuevos cortes de diamante, porque me di cuenta de que tenía muchos años siendo el mismo corte de 57 facetas, aburrido, de modo que por otras circunstancias de mi vida hago un viaje a india y conozco a los expertos cortadores de diamantes que me inspiran a lo que hoy presento”.

Relata que en ese viaje “les pregunté los cortes, las facetas y qué tan viable era empezar a poner una forma diferente al diamante, digamos que el corte que todos conocen el normal es el brillante; el diamante es la materia prima y el corte es el brillante, yo quise desafiar a ese típico corte que lleva desde 1919 siendo el mismo y empezamos a jugar en un tema más personal que otra cosa, quería cortar algo para mí con algo de 67 facetas, después seguimos trabajando hasta llegar a 11 diferentes tipos de corte donde mi obra maestra es la ‘Infinity’ que tiene prácticamente incontable número de facetas o cortes”.

En este caso destaca que Infinity “es un homenaje a la mujer que es muy disfacética, porque la mujer es mamá, maestra, ejecutiva, enfermera, es de todo, entonces lo que quise hacer es un homenaje para que la mujer aprenda a comprometerse consigo misma. Hay una filosofía en mi página donde hablo de que debemos comprometernos con uno mismo, amarnos, respetarnos todos los días de la vida, que no dependas de nadie, ni emocional, ni económicamente”.

No obstante, aclara que no es una negativa al compromiso de pareja “pero tampoco debemos esperar a que alguien nos dé un anillo de compromiso, si alguien tiene a bien comprometerse contigo como mujer, eso está bien, pero también yo me lo puedo regalar a mi misma o dárselo a mi mamá. Cada uno de mis cortes tiene una personalidad, por lo que seguramente encontrarás algo para cada ocasión”.

De modo que los diseños se montan de manera exquisita en las vanguardistas creaciones del joyero Daniel Espinosa, haciendo lucir cada piedra aún más espectacular.

ES UN PROYECTO ATREVIDO, PERO BIEN ACEPTADO

Durán reconoce que “es un proyecto que la gente no comprende a la primera, es arriesgado, por eso es importante explicarlo y agradezco a los medios que me permitan hacerlo, porque una vez que lo saben, aceptan muy bien el concepto, cuando ven los diamantes en persona se caen de espaldas, no pueden creer que exista algo así. El 8 de octubre, por ejemplo, hubo un congreso en Miami, donde básicamente van todos los joyeros del mundo, reunidos para proveer a las joyerías internacionales, y estuvieron todas las empresas de diamante del mundo. Cuando me veían las manos, porque soy como un muestrario caminando, me decían ‘me permite ver esto’, es que traigo conmigo el ‘Infinity’, y decían ‘esto no es posible’, pero tan es posible que aquí esta lo están viendo y lo están tocando, es algo muy novedoso. Uso carburo de silicio en lugar de carbono, porque tiene características superiores en brillo que el propio diamante, eso poca gente lo sabe, de hecho por eso el slogan ‘Stelights son mas brillantes que el mismo diamante’ y no estoy mintiendo, técnicamente es así”.

Finalmente, dijo que de momento la venta de sus piedras es en Palacio de Hierro, pero ya con planes de exportación “tengo contacto con gente de Brasil y seguramente pronto enviaremos piezas para allá, pero mientras tanto se encuentran exclusivamente en Palacio de Hierro de Polanco, en el área de joyería del Palacio de los Ppalacios”. Es decir que están en las boutiques Daniel Espinosa Jewelry del Palacio de Hierro y en la boutique online.

Toda la información sobre el concepto detrás de las piedras esta en la página de internet www.stelight.mx donde también se pueden apreciar en video cada piedra de la colección, que además cabe destacar, están hechas a mano, son obras de arte y cada corte está registrado como obra de arte aplicada.

La colección se compone por Ceti con 67 facetas, Horologi con 71, Arieti con 96, Centauri con 104, Serpenti con 112, Draconi©con 136, Scorpi con 136, Scuti con 139, Corvi con 153, Persei con 156 y finalmente la más importante de todas la Infiniti con 1000+ cortes.