PES, RSP y FXM, en manos del TEPJF, ¿Se quedan o se van?

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

Si no alcanzaron el 3% de la votación, deben irse

Si por el electorado fuera, lo más seguro es que los partidos que en la elecciones de junio pasado no alcanzaron el porcentaje del 3% mínimo requerido del total de la votación nacional no solo deberían desaparecer, sino que en las elecciones próximas ese porcentaje se aumentara y en lugar de 3 fuera del 5%, porque no es justo que con esa baja representación sigan existiendo partidos con jugosas prerrogativas y pobres propuestas que en nada ayudan a la democracia.

Pero la ley es la ley y será hasta el próximo miércoles 8 cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decida el destino de los tres partidos políticos que en la reciente elección federal no alcanzaron ese 3% de la votación nacional, estamos hablando del Partido Encuentro Solidario (PES); Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FXM).

No hay que olvidar que, concluido el año electoral 2021, en septiembre pasado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló retirar el registro a los tres partidos que no alcanzaron la votación mínima requerida para conservar el registro y por ese motivo iniciaron los procedimientos correspondientes de su liquidación como fuerzas políticas, proceso que fue impugnado por los representantes de las respectivas nomenclaturas y la sentencia definitiva de los alegatos partidistas concluirá con el veredicto que determine si se aprueba o rechaza la resolución que en su momento dictó el INE.

Son tres proyectos, tres magistrados promoventes del mismo número de sentencias: Janine Otálora Malassis propone ratificar el retiro del registro al PES; Reyes Rodríguez Mondragón estima confirmar la desaparición de las siglas RSP en las próximas elecciones nacionales; en tanto que el ministro Indalfer Infante, al parecer, ha optado por interpretar, que no es lo mismo que aplicar, la ley electoral y en su resolución propone que FXM no desaparezca, porque -dice- este partido se vio afectado en sus actividades debido a la pandemia por Covid-19. Propuestas que serán sometidas al pleno del TEPJF y el veredicto tendrá carácter de irrevocable.

“Los efectos generados por tal situación extraordinaria tuvieron un impacto diferenciado en los partidos de nueva creación, en la medida en que sus condiciones de participación –que ya de por sí tienen un régimen de regulación estricto y diferenciado respecto del resto de partidos– se vieron agravadas al punto de que no resultaba razonablemente previsible conocer los efectos que pudieran tener las medidas adoptadas por la pandemia en sus condiciones de organización y participación antes del proceso y durante el periodo de precampaña y campañas”. Hasta ahí parte de la conclusión a que llega el magistrado Indalfer Infante.

Es cierto, será el pleno del TEPJF quien decida la permanencia de los registros de los partidos mencionados. Hay tres propuestas y dos de ellas parecen no estar interpretando la ley en la materia sino aplicándola al pie de la letra y que es muy clara en el sentido de al no alcanzar el porcentaje requerido lo inmediato es su desaparición como partido político, pero al haber una interpretación a esa premisa legal se concluye la permanencia por situaciones extraordinarias derivadas de situaciones sanitarias, llámese Covid, que -dicen- afectó las actividades preelectorales y de precampañas.

Cual sea el veredicto para estos tres partidos, lo cierto es que la vara con que midan a uno debe alcanzar a los otros dos, porque hay un dicho muy popular que sentencia que “o todos coludos o todos rabones”, porque si uno reclama afectaciones por pandemia el resto puede reclamar lo mismo o bien si ninguno alcanzó el 3% aludido los tres deben desaparacer. En fin, ojalá en esa resolución no se vayan a votar intereses que pretendan pulverizar el voto rumbo al 2024. Digo.

LAS CARTAS HABLAN.- A propósito de temas electorales, es de resaltar que en el marco de la 35 Feria Internacional del Libro, que se celebra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se presentó la obra Justicia Electoral Principialista, de la autoría del magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, y de Roselia Bustillo Marín, secretaria de estudio y cuenta de esa ponencia, donde entre otros aspectos, destacan sentencias históricas emitidas por el TEPJF a los largo de 25 años de su creación.

La coautora Bustillo Marín señala al respecto que en dicha obra se muestran visiones y enfoques con una visión contextualizada de cada caso, además dice que la justicia electoral principialista pone en el centro de las decisiones a las personas.

Entonces, si en verdad las decisiones de este tribunal parten de la justicia que reclaman las personas, en ese contexto es de pensar que la resolución para los tres partidos políticos mencionados en nuestro párrafo anterior, será el de su desaparición. Que conste

VA MI RESTO.- Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que el Tribunal Electoral resolviera la permanencia del partido FXM, en 2024 habrían boletas electorales con las siglas de 8 partidos y si también permanecen las siglas del PES y RSP, aumentaría a 10 más los que soliciten nuevo registro, uff, muchísimos. Ojalá que los magistrados del TEPJF apliquen el criterio de poner a las personas en el centro de sus decisiones, esas personas ya votaron y decidieron que se vayan esos tres partidos y punto, y hasta ahí, porque como veo doy.

