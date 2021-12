“El gigante de los mares” Symphony, de Royal Caribbean, atracó ayer en Costa Maya, Mahahual, en medio de basura

Con sus casi 365 metros de largo y 17 pisos de alto

Con los primeros rayos del sol, apareció temprano en el horizonte marino de Mahahual, la imponente presencia del “gigante de los mares” de la naviera Royal Caribbean.

Symphony of the Seas, nombre de la embarcación orgullo de esa firma, se acercó lentamente, como un titán de acero, al muelle de Costa Maya, que durante meses y meses permaneció cerrado a la llegada de cruceros, a consecuencia de la terrible pandemia de la Covid-19, que sigue siendo una pesadilla para todo el mundo.

El espectáculo era digno de grabar para un video de YouTube.

Este barco, Symphony, debe tener ya en su expediente un gran número de Récord Guinness, con sus casi 365 metros de largo, 17 pisos de alto y una veintena de sitios para comer todo lo que se le antoje a usted, querido lector.

Los amantes de la foto y el video no se podían perder tan magnífica oportunidad, para captar con el lente de su cámara profesional o, de perdis, con el celular, la imponente entrada a Mahahual, de este Hércules marino, que hace ver pequeños a los demás cruceros que atracan junto a él, tal y como ocurrió con el Celebrity Reflection, que más tarde llegaría al muelle Costa Maya.

Todo iba muy bien, hasta que entrando a la terminal Marina principal, el Symphony se topó con islas de basura, en las que se podían apreciar desechos de alga, mezclados con plásticos, unicel y uno que otro pañal desechable.

Uffffff… qué pena con las visitas..!

Por ahí un octogenario argentino, fanático de los cruceros de la Royal Caribbean, comentó algo que me llenó de coraje y me pegó en el amor propio. “Pero ché… no entiendo como los mexicanos pueden llenar de basura, inseguridad y corrupción uno de los lugares más hermosos del planeta”.

Le iba a contestar y a refutar que su astro futbolero le metió duro al “perico”, pero recordé lo que ese maravilloso hombre nos hizo vivir con su genialidad futbolística y mejor que me callo la chompeta..!

No puede ser, querido y decembrino lector, que todavía a estas alturas en Quintana Roo, y en todo México, no hayamos aprendido a valorar el gran regalo que Dios nos dio con esta maravillosa naturaleza. Y me pregunto: qué harían Francia, Italia, Alemania o los Emiratos Árabes si el creador los hubiese premiado, como a nosotros, con la bendita naturaleza que nos tocó.

Cancún, “la joya de la corona” turística de México

Y al hablar de la basura que inunda nuestras playas, mares y ciudades, tenemos que reconocer que no hemos estado nunca a la altura de nuestros destinos, tan maravillosos, que la madre naturaleza no entregó como un regalo.

Mire usted, por ejemplo, vamos a finalizar este año con un ejecutado diario en Cancún, si no es que más, y con una baja en el número de turistas que no llegará, esta vez, ni a los 18 millones de visitantes.

Hace cinco años, ya andábamos arriba de los 23 y se supone que para estas alturas ya deberíamos de pasar los 30 millones de visitantes. Se va el turismo internacional y nos quedamos con el nacional, que sólo viene masivamente en diciembre y en periodos vacacionales.

No sé por qué tengo en la mente que Cancún sigue los pasos de Acapulco y que por no prestar atención y cuidado con lo que hacemos con nuestros destinos turísticos, estamos agarrando a palos a la “gallina de los huevos de oro”. Es necesario que los tres niveles de gobierno se pongan a trabajar y dejen de tomarse fotos firmando convenios y convenios, para dizque atender los graves problemas que nos aquejan.

Que se pongan a trabajar y desquiten el sueldo que cobran puntualmente cada quincena, con los impuestos que todos pagamos. No es posible tanta inseguridad, basura y corrupción, en una tierra bendita de Dios.

En fin, estresado lector, le deseo felices fiestas decembrinas para usted y su apreciable familia.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com