Rebelión en el Congreso, pero independientes y MC quedan fuera de la Comisión Permanente

Miguel Ángel Rivera

Por lo general, la sesión de cierre de actividades del primer periodo de sesiones de cada año (septiembre a diciembre) sirve de escenario para que se olviden al menos momentáneamente las diferencias entre los diversos grupos parlamentarios y sirvan para expresar buenos deseos, pero no ocurrió así este fin de actividades. Por el contrario, salieron a relucir viejos agravios y desacuerdos, así como tomas de posesión bastante adelantadas con vistas a la sucesión presidencial de 2024.

La piedra de toque fue el partido Movimiento Ciudadano (MC), encabezado por el ex priista y ex gobernador de Veracruz, Dante Delgado Rannauro, organización que ha optado por la tercera vía, es decir, alejarse de los grandes bloques que se han formado en el Congreso y que supuestamente pretenden mantenerse unidos hasta las elecciones presidenciales venideras.

A MC se sumó el grupo independiente o plural, formado en fecha reciente, por senadores salidos de otros grupos parlamentarios que decidieron unirse para tener más presencia en los trabajos de su cámara.

En los dos casos, la inconformidad tiene el mismo origen: tanto MC como los senadores independientes fueron excluidos del reparto de posiciones para integrar la Comisión Permanente que estará en funciones durante el receso legislativo que hoy se inicia y que terminará hasta que reanuden labores las cámaras de Diputados y Senadores el venidero 1 de febrero de 2020.

En el Senado, al cierre de actividades, el coordinador de los senadores independientes, el ex presidente del PAN y ex director del ISSSTE al arranque del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, Germán Martínez Cázares, quien se quejó del incumplimiento de palabra por parte del coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, por no haber incluido ninguno de los cinco integrantes de ese grupo a la Comisión Permanente.

“Hay quienes quieren ser Presidentes de México y no tienen ninguna estatura para cumplir su palabra política”, sostuvo Martínez, quién reclamó que PT y PRD no tienen cinco integrantes, pero sí ocupan un lugar en la Permanente y reprochó a Monreal que no se le hubiera notificado del acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se nombró a los 18 senadores que integran ese órgano del Congreso.

En respuesta, Monreal sostuvo que “no se vale poner en duda mi palabra con argumentos frívolos” y leyó el acuerdo aprobado cuando se creó el grupo plural, encabezado por Martínez, quien a su vez escuchó gritos de “traidor” de sus ex compañeros de Morena, con los cuales llegó a esa Cámara. El acuerdo dado a conocer por Monreal destaca que los cinco integrantes de ese grupo plural “no tendrán acceso a puestos de la mesa directiva ni en ningún otro órgano directivo del Senado”. Recordó que en la Jucopo tienen voz pero no voto y hablan ante la tribuna del Senado más ocasiones que el grupo mayoritario.

Además en referencia a su aspiración de ser candidato presidencial, Monreal aseguró que con el tiempo demostrará que tiene la capacidad para ser Presidente de la República. “No se vale que esta tribuna sea usada para descalificarme un una aspiración legítima”., advirtió el coordinador “moreno”, arropado por gritos de “presidente… presidente”.

“No se vale con alegatos totalmente frívolos, pongan en tela de duda mi palabra y mi acción, eso no lo voy a aceptar nunca. Aunque no sea nada y aunque me desee quien lo dijo que no voy a llegar a donde esté, ese no es un asunto de él, va a ser la gente la que decida y voy a luchar a pesar de él. (…) No podrán tener acceso ni a la Mesa Directiva ni a ningún órgano directivo del Senado”, precisó Monreal.

Pero esta vez Martínez volvió a la tribuna, para refutar al ex gobernador de Zacatecas, al sostener que su grupo independiente lo único que reclama “es que no nos trate, como a usted, senador, lo trata López Obrador”.

Esta vez salió en defensa del coordinador “moreno” el ex presidente de la Cámara, el chiapaneco ex militante del PVEM, Eduardo Ramírez, quien le lanzó a Martínez la acusación de haber traicionado al ex presidente panista Felipe Calderón, así como al actual primer mandatario y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien lo puso en la lista plurinominal de su partido, pues “dudo mucho que vayas ganar un día una elección”.

“No soy el único que ha cambiado de partido y de eso usted puede darme lecciones”, refutó Martínez al recordar cuando Eduardo Ramírez se cambió del Partido Verde a Morena en 2018. Nosotros no nos arrodillamos frente a nadie, yo ni frente a Calderón, ni frente a Fox, dijo el ex panista, en alusión a la actitud que tienen los senadores de Morena con López Obrador.

MC también protesta y “toma la tribuna” en San Lázaro

También en el Senado se iniciaron las protestas de Movimiento Ciudadano (MC), que luego siguieron en San Lázaro, porque ese partido fue también excluido de la representación de la Cámara de Diputados en la Permanente.

Delgado reclamó la exclusión de su partido en la integración de la Comisión Permanente y acusó contubernios “palaciegos” para no cederle espacios a ese partido y advirtió que tomarán medidas.

Por su parte, el coordinador de MC en San Lázaro, Jorge Álvarez Maynez, escribió en redes sociales: Se consuma el atraco de Morena y sus aliados de la coalición Va Por México para excluir a Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente. Es histórico que con más votos que el Verde y el doble de votos que el PRD, se nos excluya a nosotros. No lo permitiremos”, expuso a través de su cuenta de Twitter.

De los 19 diputados seleccionados, ocho son de Morena, cuatro del PAN, tres del PRI, dos del Verde, uno del PT y uno del PRD. El acuerdo fue aprobado con 452 votos a favor, 23 en contra y una abstención. Los votos de rechazo fueron de MC.

En protesta, los diputados de Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna al finalizar la sesión ordinaria con pancartas con la leyenda “clausurado”.

Encabezados por su fundador y ahora de nueva cuenta dirigente nacional, el veracruzano Dante Delgado, los legisladores de MC “tomaron” la tribuna del salón de sesiones, con pancartas de “clausurado”, con lo que pretendieron impedir que se instalara la Permanente.

Después de clausurar la última sesión, el presidente de la Cámara de Diputados -quien también lo será de la Permanente en ese receso- Sergio Gutiérrez citó a la instalación de la Permanente a las 17 horas, pero como la tribuna estaba ocupada por los emecistas, decidió trasladar la ceremonia al Salón Legisladores de la República del mismo Palacio Legislativo.

Delgado aludió a una declaración del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el priista Rubén Moreira, en el sentido de que los legisladores de MC “son chiquitos y no les toca nadita”, y sostuvo que el chiquito de talante y de talento es el coahuilense.

Cárcel a los que “toman” las casetas de pago en autopistas

Debido al incremento en este delito, el Senado aprobó reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar hasta con 7 años de prisión a quienes tomen casetas y cobren el peaje. La toma de casetas ahora será un delito agravado, así como el llamado boteo en ellas.

Con 75 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, los senadores aprobaron cambios al primer párrafo del artículo 533 de la legislación, donde se establece que quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación o los medios de transporte o interrumpan la construcción de dichas vías o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje o total o parcialmente se impondrá sanción de tres meses a 7 años de prisión y multa 44,810 pesos.

El decreto fue enviado al titular del Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

En respaldo de la iniciativa la presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la senadora Lucía Meza Guzmán, dijo que es necesario frenar estas prácticas ilegales que le causan daños al erario.

A su vez, la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, comentó que esta reforma no busca criminalizar la protesta social, sino evitar que se lucre con dichos bloqueos, los cuales le cuestan al gobierno millones de pesos. El dictamen destaca que tan sólo en 2020, por la toma de casetas, se registraron pérdidas por 4,121 millones de pesos.

