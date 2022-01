La economía familiar peligra

Humberto Mares N.

La inflación imparable y totalmente descontrolada está causando serios estragos en la economía de los hogares mexicanos. Los efectos negativos de la pandemia en la economía del país ocasionaron una alta inflación, sobre todo en los productos de primera necesidad, como lo es la canasta básica.

En un análisis realizado en 31 países México presenta la séptima inflación más alta con un registro de 7.3%. Según el estudio Venezuela lidera la lista de inflación mundial, con una variación de 1,198% México se acerca a la crisis que vive Brasil, de 10.1%.

La escalada en precios, así como el impacto económico de la variante Ómicron de Covid-19 pueden meter presión y subir las cifras de pobreza en el país este año, consideró José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del Coneval. El nivel de inflación al cierre de 2021 y principios de 2022 puede presionar al alza la pobreza laboral, es decir, la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, que por cierto subió.

Los analistas y especialistas del tema consideran prudentemente que la inflación pudiera bajar en un 2%, pero sólo son consideraciones y proyecciones. Lo cierto es que la canasta básica de las familias mexicanas sube y sube a diario. El limón, increíblemente, 100 pesos el kilo, gracias a la inflación y al crimen organizado.

Según el índice Nacional de Precios al Consumidor los productos con mayores alzas en los precios son el limón, la carne de res, la pechuga de pollo y el chile serrano. En el desglose el limón se vende entre los 45 y los 100 pesos en promedio en mercados municipales y supermercados donde el precio es el más alto, mientras que el chile serrano está entre los 43 y 100 pesos, el chile güero subió a los 99 pesos en algunos lugares, el chile habanero hasta los 115 pesos por kilo.

El reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor señala que estos productos mantienen precios por encima del aguacate que se ubica en promedio en los 70 pesos pero la carne de res no se queda atrás, en octubre costaba 130 pesos el kilo y subió a los 199 pesos, el kilo de pechuga de pollo sin hueso ronda los 167 pesos.

La gasolina, el diésel y el gas doméstico también sufrieron importantes aumentos. En últimas fechas el gas LP bajó, pero ronda sobre los 12 o 13 pesos por kilo.

La industria mexicana de turismo también sufrió los estragos de los cierres con motivo de la pandemia y registro al inicio de 2022 con una tasa de inflación acumulada durante el último año de 62.9% en el costo del transporte aéreo, según reporte del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac.

El turismo nacional e internacional bajó entre un 20 y 30%, debido a dos circunstancias. Primero el alza de los costos en el transporte y las gasolinas, así como en los insumos, que obligaron a los prestadores de servicios a aumentar los precios.

Segundo, las familias en general, tanto de México como de los principales países que nos visitan, sufrieron una inflación alta que obligó a priorizar gastos y reducir los destinados a viajes y paseos.

Ante esta situación, diputados federales, principalmente de los partidos PRI y PAN piden a la Secretaría de Hacienda y al Banco de México hagan algo para frenar la inflación, ante los números que nos indican que será la pero “cuesta de enero” con una inflación de 7.37% anual, pero en 21 años. Esto es como una llamada a misa, dijera mi santa madrecita.

El pleito del INE y la 4T, que no lleva a nada

Alguien debe de llamar a la cordura y eso es lo que hizo Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, que llamó este viernes a un diálogo entre el Instituto Nacional Electoral y los tres poderes del gobierno federal para lograr un acuerdo y que pueda realizarse la consulta de Revocación de Mandato.

“El diálogo entre los Poderes y los organismos autónomos es clave para llegar a acuerdos y consensos en todos los rubros, incluida la revocación”, escribió la senadora a través de su cuenta de Twitter. Sin duda, se va a llevar a cabo.

Es claro que el gobierno quiere desaparecer al INE o más bien sacar a los consejeros y tal vez no a todos, para poner consejeros empleados de la 4T, que obedezcan puntualmente a su amo. El INE, antes IFE, lleva 24 años cumpliendo cabalmente con su labor. Hemos vivido elecciones duras, pero ejemplares. Este organismo llevó a cabo elecciones que permitieron alternar partidos políticos en el poder. PAN, luego PRI y ahora Morena. El pleito es a morir y tarde o temprano vamos a saber la causa. Por lo pronto y lo que se ve la 4T no se juzga.

En los últimos tres años, desaparecieron el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), el Consejo de Promoción Turística, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Pro México y el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Además, están en proceso de extinción el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

La 4T no quiere a los organismos autónomos, sólo quiere organismos apéndices que hagan el trabajo que se le pide, no lo que marcan las leyes. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas, seguimos en pandemia.

