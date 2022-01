Rechazan nombramiento de Salmerón como diplomático, “por acosador”

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Diputadas del PAN en el Congreso de la Ciudad de México alzaron la voz en pro de las mujeres mexicanas y de quienes han sido víctima de violencia y acoso sexual por integrantes de la 4T, como Pedro Salmerón, Saúl Huerta, Félix Salgado y desde luego, Nazario Norberto Sánchez, éste último con fuero y protección directa de Claudia Sheinbaum.

De esa manera expresaron su rechazo al nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. “Hay una tremenda pasividad ante la creciente ola de casos por denuncias de acoso sexual, seguimos viendo premios de Morena a estos personajes, como si fuera la finalidad del gobierno”, expresaron las diputadas Gabriela Salido, Daniela Álvarez y Luisa Gutiérrez.

Tras reprobar la propuesta de nombramiento de Salmerón como embajador de México en Panamá, expresaron que “cómo puede velar esta persona por el prestigio de nuestro país, si no pudo hacerlo en México y lo acusan de acoso sexual de forma sistemática. Es importante no aprovecharse de las lagunas que la propia ley tiene”.

Las panistas solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar la propuesta a fin de salvaguardar el derecho de tantas mujeres que con esta determinación sienten vulnerados sus derechos, pues pareciera que las simples denuncias no bastan para que las instituciones crean en quienes son víctimas de violencia.

Salido, Álvarez y Gutiérrez señalaron que el titular del Ejecutivo federal “ignora de manera ofensiva los reclamos de las mujeres que exigen justicia y se sienten violentadas no sólo por estos militantes de Morena, sino por la situación de peligro para ellas en el país”. “De quienes de una u otra manera nos hemos sentido víctima de violencia, le pedimos al Presidente y a Morena que dejen de proteger a los “violentadores” y que se les deje de dar un espacio importante en la vida pública de México”.

Por último, la panista Luisa Gutiérrez, habló de su experiencia en la Fiscalía local, donde ha visto “tropiezos” en el camino de su denuncia contra el diputado de la 4T en GAM, Nazario Norberto Sánchez.

“Yo, dijo, pasé ocho horas en la Fiscalía y así otras mujeres más que han sido violentadas; yo vi a las mujeres desfilando tristes porque no les dan una respuesta justa, no hay autoridad. A una mujer no se le cree, sino hasta que existe una denuncia.

Hacia una economía circular

Este martes se realizó un Foro denominado “Rumbo a una Legislación sobre Economía Circular para la Ciudad de México”. Este foro, organizado por el diputado Fernando Mercado Guaida, La Política y Legislación Ambiental, (POLEA) y el Gobierno de la Ciudad de México, reunió a diputados de Morena, del PRI y del PAN con funcionarios del Gobierno y especialistas para discutir el futuro de la ciudad.

El foro se desarrolló en tres mesas temáticas: “La Economía Circular, una Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático”, “Circularidad, Eje Transformador de la Economía en la Ciudad” y “Retos y Estrategias desde una Óptica Circular para la Ciudad” en las que 18 especialistas y representantes de gobierno, academia y sociedad civil, compartieron sus experiencias y propuestas en un parlamento abierto a efecto de escuchar todas las voces.

En su mensaje de bienvenida, el doctor Andrés Ávila Ackerberg, director ejecutivo de POLEA, mencionó que en México aún hay desconocimiento en cuanto a la economía circular, pero la ciudad está en un momento oportuno para realizar acciones que favorezcan la transición hacia una Economía Circular. Como parte de los organizadores, el diputado Mercado Guaida celebró la participación en este espacio que concluirá con la propuesta de un marco legal a la altura de la capital del país, en materia de economía circular.

Durante su intervención, la secretaria de Medio Ambiente local, Marina Robles García, en representación de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que el desarrollo de un modelo de economía circular no tiene que darse en contraposición de los sectores financiero y empresarial, sino que, al contrario, es necesario trabajar en conjunto para tener éxito al implementar los nuevos modelos de producción en la ciudad.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Económico capitalino, Fadlala Akabani Hneide, señaló que “una de las metas es que la economía circular forme parte de la cultura económica, generando nuevos patrones de producción y consumo, creando una sociedad más consciente y responsable”.

lm0007tri@yahoo.com.mx