La encrucijada de Monreal

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

El hombre que dice no ser vengativo ni rencoroso inició una campaña en contra del senador zacatecano por su irreverente pretensión de querer ser el abanderado de Morena en las elecciones presidenciales de 2024.

Sin duda, el político más experimentado en la administración pública y en tareas legislativas -del partido guinda-, es Ricardo Monreal, un hombre que ha sabido tender puentes con los otros institutos políticos y las demás bancadas, habilidad que le ha permitido sacar adelante muchos de los caprichos presidenciales y darle cierto decoro a la Cámara, ahora que se ha convertido en una oficialía de partes de las iniciativas presidenciales.

Pero en cuanto hizo público su legítimo deseo de aspirar a la candidatura presidencial, se acabó la luna de miel con el inquilino de Palacio Nacional, se terminaron los desayunos garnacheros para acordar las estrategias de cómo negociar con la oposición el paso de las propuestas legislativas o frenar los planteamientos de la oposición. El adelantado anuncio de la sucesión presidencial precipitó el encontronazo entre el tlatoani y el zacatecano. El senador no está en el proyecto sucesorio de la 4T, a pesar de la fidelidad casi de san bernardo al Presidente; el líder moral de Morena no lo contempló ni ocultó su desinterés por Monreal.

Entonces, el legislador se fue por la libre y empezó a convertirse en un quinta columna en el Senado, comenzaron a complicarse las votaciones en la Cámara, no salió la reforma energética ni el periodo extraordinario que deseaba el Presidente. Le metieron como cuña al “florero” de la hasta entonces secretaria de Gobernación. Frío le dieron al zacatecano y él continuaba con sus pronunciamientos políticos, fue complaciente con la oposición, hasta que usaron al oficioso e inútil gobernador de Veracruz para mandarle un mensaje. Detuvieron ilegalmente a su brazo derecho, el secretario técnico de la Jucopo en el Senado, acusado de homicidio, luego de una insinuación del propio Presidente. Diversas facciones en la Cámara alta crearon una Comisión plural para acreditar el uso faccioso de la justicia en el estado, los abusos de autoridad y la violación sistemática de la ley para encarcelar a opositores y gente inocente.

Cuando parecía que ganaba la partida el zacatecano, vino el descolón fraguado en Palacio Nacional. El viernes, la mitad de la bancada de Morena se reunirá para denunciar la ilegalidad de la Comisión -que investiga al gobernador de Veracruz y busca la desaparición de poderes en la entidad-, y exigir su desaparición, lo que vaticina el desconocimiento de facto del líder de la bancada morenista y restarle poder al hombre fuerte del Senado.

Acorralan así a Monreal y, aunque falta mucho para el proceso sucesorio, lo orillan a que busque el cobijo de otro partido para postularse como candidato presidencial. Él lo niega ahora e insiste en su lealtad a quien lo denosta y a la 4T, pero también en su fuer interno existe la traición. Lo mismo fue desleal con el PRI, cuando le negaron la candidatura a gobernador, y así hizo con el PRD, que lo llevó como mandatario a Zacatecas y luego lo hizo legislador. Por eso sabe el tlatoani que es su condición humana, pero como no está en su proyecto, puede prescindir de él y desecharlo. Monreal debe mover sus fichas y buscar otros derroteros, si quiere ser Presidente.

Sólo por no dejar: Mal se ve el Presidente al utilizar tragedias personales para evadir responsabilidades o encubrir a sus secuaces. A más de tres años de gobierno no puede echarle la culpa al pasado ni al neoliberalismo de la exhumación clandestina de un bebé y la corrupción en un penal poblano, que asuma su responsabilidad el gobernador; ni tampoco puede evadir su culpabilidad por no dar seguridad ni atender a la periodista tijuanense asesinada, quien le clamó por protección ante un peligro eminente. Esas actitudes son criminales e inmorales.