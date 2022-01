Lourdes Maldonado, abuso de poder

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó una investigación a fondo del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrida la noche del pasado domingo en Tijuana, y saber si está vinculado a la demanda laboral que sostuvo -y que finalmente ganó-, con la empresa de comunicación vinculada al ex gobernador Jaime Bonilla.

No se puede vincular, en automático, ese litigio, hay que esperar que concluyan las investigaciones, dijo el mandatario al atribuir a sus adversarios -“estamos en temporada de zopilotes”-, la protesta generalizada por el crimen, anunciado ya por la misma víctima, desde 2019 y pese a contar con “protección” policiaca, la periodista fue ejecutada.

Vinculada o no al asunto laboral, este es un abuso de poder; porque aun cuando había una denuncia pública ante la más alta autoridad del país y contar con aparente protección policial municipal, fue asesinada. Esto no es más que una demostración de poder y de desprecio por la condición humana, sin importar su condición de mujer y su ejercicio profesional.

Porque si la empresa -que indudablemente cuenta con los recursos financieros suficientes- había perdido el litigio no había más que cumplir con la Ley y pagar; pero la venganza y el desprecio hacia la vida y la prevalencia del uso de la fuerza del poder hizo que se le quitara la vida. Y no es el único caso; hay una diversidad de casos del mismo perfil: Prevalece la impunidad.

Turbulencias

Movilización nacional de protesta

El asesinato de Lourdes Maldonado convocó a una movilización nacional de protesta del gremio ante la recurrente impunidad no sólo por los crímenes de periodistas, sino por la violencia generalizada que se vive en el país en diversas regiones y que, incluso, la misma embajada estadunidense haya emitido un comunicado al respecto… Está a prueba la habilidad política del presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, a quien se le mueve ya el tapete por encabezar la disidencia al interior de la IV-T y adelantarse en sus aspiraciones presidenciales. Quedará demostrado también que el gobernador jarocho Cuitláhuac García tiene línea cuando afirma que la comisión senatorial creada para investigar los abusos de poder en la entidad no está aprobada por el pleno. Ese es uno de los puntos a discutir por los senadores adversos al zacatecano… Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, estuvo en la ciudad de Oaxaca para firmar un convenio marco con el presidente municipal Francisco Martínez Neri en favor de los distintos grupos indígenas que del interior del estado han llegado a asentarse en la capital de la entidad. Esto es un crisol de todas las etnias, dijo Martínez Neri al asegurar que realizará un programa a favor de los mismos porque de ninguna manera firmaría un convenio sólo para tomarse la foto…Interesante el encuentro entre los jóvenes mixtecos Yalitzia Aparicio y Carlos Bazán, que saliendo de sus áridos pueblos e incursionado en el arte en el medio nacional e internacional, han logrado el reconocimiento a su talento y decisión. Son ejemplo para las presentes y nuevas generaciones de cómo Oaxaca es tierra de arte. Y así lo demuestra el gobernador Alejandro Murat al señalar que durante la Fitur en Madrid el arte en sus diversas manifestaciones que se exhibió en España colocó al estado en un sitial elevado… En la Cámara de Diputados se sigue en Parlamento Abierto en torno a la reforma eléctrica la cual, se afirma, no pasará como si los intereses de la gran mayoría nacional de usuarios que serán beneficiados compartieran ganancias con las transnacionales que buscan apoderarse del vasto mercado nacional. Las empresas extranjeras no tienen por qué tomar decisiones que corresponden al Estado mexicano.

