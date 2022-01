Ale Zéguer te lleva a un viaje de “Años Luz” con su música

Primer sencillo de su nuevo disco

Destacada por componer temas para Alejandra Guzmán, Yuridia, Danna Paola, entre otros

Arturo Arellano

Ale Zéguer arranca el 2022 con el lanzamiento de “Años Luz”, primer sencillo de lo que será su próximo disco de larga duración y que no lanzará hasta una vez que concluya su gira de conciertos que arranca en febrero.

La cantautora sonorense ha sido reconocida en la industria musical por haber escrito temas para artistas como Alejandra Guzmán, Yuridia, Danna Paola, Pandora, María José, Matisse entre otros, no obstante, luego de ser invitada al cierre de gira de Carlos Rivera en la Arena Ciudad de México, donde cantó ante más de 21 mil personas, llegó el momento de presentar su proyecto personal con “Años Luz”.

Ale Zéguer, en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos cuenta sobre este tema que habla de las relaciones fallidas, las expectativas y lo difícil que es soltar. “Estoy muy emocionada, es una canción muy especial, es el primer sencillo de mi primer disco, tengo 10 años picando piedra y escribiendo para otros artistas, pero estoy lista para lanzar mi proyecto”.

Aclaró que decidió que ‘Años Luz’ era para ella, porque se trata de una vivencia personal “me gusta trabajar diferente, cuando son temas para otros o lo son para mí. Cuando son para mí me gusta que sean vivencias propias, basadas en hecho reales, para poder defenderlas bien, y cuando escribo para otros, investigo lo que quiere cantar el artista. ‘Años Luz’ se desprendió de mí, esa es la diferencia”.

Asimismo, refiere que el sencillo es el primero que escribió durante la cuarentena “nos tuvimos que encerrar por la pandemia en el 2020, y esta canción fue de las primeras que compuse en ese periodo. El disco está basado en los amores que pasaron por mi vida y no se quedaron, pero ‘Años Luz’ un aprobadita de lo que viene en el disco, viene con muchas sorpresas con pop, trap, tintes de música de autor y de blues, es una mezcla interesante”.

Describe que su música es “una fusión extraña entre el pop y la música de autor, soy fan de canciones con contenido, me gusta cuidar el mensaje de la canción y lo que puedo aportar o lo diferente en mi proyecto, es eso, me gusta cantar algo que te haga sentir y te transporte. La mayoría de las canciones no han sido difíciles, porque las escribí en el momento en que estaba viviendo las situaciones que planteo y grabarlas fue sanador, algunas siguen doliendo, pero ya no te desordenan el mundo, justo la magia de la música es eso, es una terapia para sanarnos”.

“EL DÍA QUE ESTÉ ESTABLE EN EL AMOR, TEMERÉ POR MI CARRERA”

En ese sentido, la gente ha recibido muy bien el proyecto de Ale, quien afirma “la gente que me escucha estaba al pendiente, porque fue mucho tiempo sin sacar nada nuevo, hay comentarios chistosos me dicen ‘como deseo que te vaya bien en el amor, pero también me encanta esa Ale que nos da canciones para llorar’, de modo, que el día que sea una persona estable en el amor temeré por mi carrera (risas). Pero no es una queja, a todos nos ha pasado, no me doy latigazos en la espalda, estoy agradecida por las experiencias amorosas que he tenido y por que han permitido que escriba canciones con las que otros y yo misma podemos sanar”.

Con un nuevo disco en puerta, Ale se permitirá realizar una gira por varias ciudades antes de lanzarlo “ahorita tenemos una gira, que es la primera en mucho tiempo, se llama ‘Ale Zéguer antes del disco’ y es eso precisamente, presentaré las canciones tal y como nacieron a piano y voz o a guitarra y voz, además de las de mi repertorio de siempre. Es un regalo para la gente que me sigue, porque son dos años sin subirme a los escenarios”.

De modo que si tienen ganas de ir a llorar y sanar, Ale Zéguer afirma que su concierto es el lugar indicado “irán a sacar lo que tienen atorado desde hace años. La gente ya sabe a lo que va, vamos a curarnos de los que nos duele, antes me sentía culpable porque hacia puras canciones de dolor y no para animar a la gente, pero la música de dolor es sanadora, por eso las ponemos cuando estamos tristes. Es un show equilibrado, son anécdotas reales algunas, incluso, divertidas”.

Además de las canciones, reconoce que la pandemia la hizo profundizar en ella misma, “porque como artista siempre buscamos la inspiración, la manera de crear pero esto me vino a poner una pausa y decir ‘ok no puedes hacer lo que hacías antes’, me preocupé inicialmente, pero fui hacia adentro a hacer las pases conmigo, y a valorar que lo más importante es la familia, la salud, la gente que amamos”.

Previo al lanzamiento de su álbum, Ale Zéguer se presentará en distintas ciudades para disfrutar de su música en vivo y la respuesta de la gente ha sido tan positiva que en algunas ciudades los boletos se encuentran agotados.

Las fechas son las siguientes: 3 de febrero en Torreón, luego el 5 del mismo mes en Monterrey, para luego presentarse el 11 en Jalapa, el 12 en Puebla, el 18 en la Ciudad de México, el 19 en Toluca, el 25 en Querétaro y el 26 en León. Más tarde, el 4 de marzo cantará en Guadalajara y el 5 en Tijuana.

La cantautora sonorense ha sido reconocida en la industria musical por haber escrito temas para artistas como Alejandra Guzmán, Yuridia, Danna Paola, Pandora, María José, Matisse entre otros, no obstante, luego de ser invitada al cierre de gira de Carlos Rivera en la Arena Ciudad de México, donde cantó ante más de 21 mil personas, llegó el momento de

presentar su proyecto personal con “Años Luz”