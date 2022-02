Bienestar y el Estado mexicano

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que una vez que se consolide el Banco Bienestar, de canalizar los apoyos sociales a los grupos vulnerables, recibirá para su dispersión en el país las remesas que envían nuestros compatriotas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, así como las nóminas del gobierno federal.

Se trata, fundamentalmente, de cuantiosos recursos que maneja el Estado mexicano -por el lado de los salarios- y de los crecientes envíos de los trabajadores mexicanos en el extranjero, que hoy manejan instituciones financieras nacionales y extranjeros y que obtienen elevadas ganancias por concepto de comisiones y que carecen de oficinas en el medio rural.

Y no sólo en el medio rural, aún en las ciudades no es posible encontrar sucursales y si las hay están bastante retiradas de los lugares de residencia de las familias beneficiadas, en tanto que Bienestar las tiene en las comunidades más apartadas. De esta manera se hará un doble servicio: acercas la entrega de recursos y entregarlo completo, sin piquete de ojo.

Además, se fortalece una financiera del Estado mexicano, lo cual en otros sexenios fue entregado a manos nacionales-extranjeras que, en la forma de ver el lucro por la prestación de servicios, se han enriquecido como en la prestación de otros servicios. El Estado mexicano como fuente de lucro en todos los aspectos. Bien por el fortalecimiento del Bienestar.

Turbulencias

Las reformas que vienen

En el Teatro de la República de Querétaro, escenario natural de la Constitución General de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador -que en campaña anunció una nueva Constitución para transformar al país- dijo que esto no se hizo para evitar la polarización de los mexicanos, en cambio, se optó por introducir las reformas convenientes que ya están en marcha, entre ellas la de quitar el fuero presidencial y la revocación de mandato, como mecanismos para que el Presidente aún en funciones pueda ser juzgado si incurre en delitos y pueda ser removido si no cumple con lo ofrecido. Ahora falta la reforma eléctrica y electoral, así como la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena. La primera cuenta con el visto bueno del embajador estadounidense, Ken Salazar, que considera necesario la actualización de la Ley a los cambios que se viven constantemente; la reforma electoral también porque, hasta ahora, ni el mismo Presidente de México sabe en qué consisten las prohibiciones que determina el INE para reducir la promoción de las obras gubernamentales y si estas benefician a los contendientes; la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, sin embargo, es vista como la militarización de la policía pese a que desde la creación de la nueva corporación a la fecha no se ha visto la reducción de la delincuencia, sino al contrario, su aumento. El riesgo es que la misma GN termine corrompida como ha ocurrido con otras corporaciones, pues el poder de la delincuencia es visto todos los días… En Oaxaca siguen sin encontrar la cuadratura del círculo vicioso de los vendedores ambulantes, que en su mayoría se trata de indígenas que llegan a la ciudad a ofrecer sus artesanías, y que constituyen un atractivo para el turismo, pues a pesar de que sobran espacios y atractivos para reubicarlos, las autoridades municipales no dan con el clavo. Hace falta más imaginación y menos utilización de la policía para resolver ancestrales problemas del municipio que siguen igual desde hace décadas… Lejos de dejar utilidades y mejorar el servicio, todo parece indicar que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que será inaugurado en unos días en territorio mexiquense, operará con subsidios y con baja clientela.

