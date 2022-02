Investigación científica y periodística

El subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que no hay ningún experimento con el uso de la ivermectina en la ciudad de México ni en el IMSS, pero sí un persistente uso de una verdad distorsionada, por lo que deberá aclararse si el fármaco fue o no utilizada y los ciudadanos puedan confiar en las instituciones y no continuar con el deterioro de la credibilidad.

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó tales versiones a las campañas mediáticas de sus adversarios en contra de su administración y también rechazó el uso de los medicamentos para enfermos de Covid-19. Y pese a ello, hay afirmaciones de laboratorios y de organizaciones que, aseguran, tienen documentados el uso experimental de ivermectina.

El combate a la pandemia es, y ha sido, un tema preocupante para la humanidad y para su combate y sobrevivencia de la misma se usan todos los recursos disponibles y ha dado pie al crecimiento y perfeccionamiento de la ciencia para desterrar o controlar enfermedades que agobian a la especie humana.

Sin embargo, de acuerdo a la ética médica, en todo experimento deberá contarse con el consentimiento de las personas que, desde luego las hay y que participan en este tipo de eventos para contribuir a la ciencia; pero de ninguna manera deberá realizarse, como se sospecha, ocurrió en la Ciudad de México; para ello es válido también la participación de la sociedad civil para evitar abusos y violación de los derechos de las personas que exponen sus vidas en este tipo de experimentos.

Turbulencias

Entre lo jurídico, lo ético y la impunidad

Si bien el tráiler lanzado en contra de elementos de la Guardia Nacional en la caseta de cobro de Palo Blanco en la carretera México-Acapulco el fin de semana pasada iba sin conductor y de esa manera no puede establecerse responsabilidades porque el pesado transporte iba solo, si hay más responsabilidades que deberán esclarecerse porque hay varios delitos que perseguir y castigar para terminar con la impunidad y la violencia. Así se inscriben también los cadáveres encobijados tirados en Pánfilo Natera y Fresnillo, en Zacatecas. No habrá tranquilidad en el país mientras las autoridades contemplen la comisión de delitos como hechos con fondo político. La delincuencia actúa sin bandera partidista o ideológica porque carecen de capacidad para ello. La autoridad de cualquier nivel debe actuar sin importar colores o grupos de presión… Está también por aclararse hasta donde tienen margen de maniobra los gobiernos municipales, estatales y el Federal respecto a las limitaciones del uso de propaganda oficial ante los próximos comicios y la consulta de revocación de mandato. Cada vez la participación ciudadana en los asuntos públicos encuentra acotaciones a las libertades y el ejercicio de la democracia se ve limitada por lo que es preciso establecer reglas claras del juego y no complicarlas más… El actor y empresario Roberto Palazuelos encuentra cada vez más oposición en sus aspiraciones de ser candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Quintana Roo. En su caso se observa que la política y los partidos son utilizados por personajes que aprovechan su fama en cualquier actividad pública para ocupar cargos públicos desde donde dan rienda suelta a su afán protagónico y de venganza. Palazuelos ha observado una conducta contraria a los propósitos de MC y no debe ser abanderado a la gubernatura, coinciden sus detractores… Lamentable el deceso del empresario oaxaqueño Benjamín Hernández Ruiz en el restaurante Palmeras de la ciudad de Oaxaca, donde se ahogó cuando consumía sus alimentos. Lo más lamentable es que a nadie se le ocurrió llamar a médicos de la clínica de enfrente del establecimiento, sino que esperaron la llegada de la Cruz Roja y cuando ocurrió ya era demasiado tarde.

