Bandas delincuenciales reclutan a infantes para huachicol, alertan

Denuncian activistas y defensores de derechos humanos

Al menos 91 menores de edad han sido detenidos entre 2006 y julio de 2021

De acuerdo con especialistas, la pobreza, violencia familiar y la falta de oportunidades son algunos de los principales factores que han sumado a que niñas, niños y adolescentes caigan en las redes del crimen organizado, en este caso para trabajar en las filas del “huachicol”, ya sea como “halcones”, “puntas”, “acarreadores” e incluso sicarios.

De tal manera, que los contextos de pobreza, la falta de Estado de Derecho en varias regiones de México y la opción del supuesto dinero “fácil” son la combinación perfecta para que los grupos criminales sumen a sus filas a los niños, que mas que nada son el anzuelo y los chivos expiatorios en todo este negro panorama.

La Fiscalía General de la República, detalló que tan sólo entre 2006 y julio de 2021 fueron detenidos 91 menores de edad por vínculos con bandas de “huachicol”, principalmente en estados como Tamaulipas y Jalisco, donde capturaron a 23 y 16 menores, respectivamente. Mientras que en Guanajuato fueron 14, en Sinaloa 6 y en Zacatecas, 5.

El resto de los menores fueron capturados en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y el Estado de Veracruz. En estos casos se les relacionó con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel del Golfo, Los Zetas y Los Bukanas, entre otros grupos de la delincuencia organizada.

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia, Juan Martín Pérez García, declaró: “hay un principio básico de las bandas criminales que operan bajo una lógica de guerra en México: necesitan soldados, operadores; hay una reacción directamente proporcional, a más acción del Estado con Ejército, con militares, los grupos criminales responden, para alcanzar esa capacidad de fuego, de soldados, reclutando. Es toda una red, desde los halcones, que son la mayor parte de niños, niñas y adolescentes hasta los que están haciendo la labor de extracción, la distribución y, en esta red de macrocriminalidad, también está el lavado de dinero”.

Detalló que el robo de hidrocarburos no es posible sin el soborno a funcionarios, pero aun así las bandas son cuidadosas cuando se disponen a realizar el hurto, “primero mandan a los ‘puntas’, jóvenes que se adelantan unos kilómetros hacia el punto de la ordeña para verificar que el camino está libre. Luego los ‘halcones’ vigilan que durante el ‘huachicoleo’ no lleguen agentes de seguridad y una vez que los contenedores se van llenando, las camionetas se retiran a zonas seguras”.

De tal manera que en una jornada fructífera para las bandas criminales, se utilizan algunas decenas de camionetas con contenedores de mil litros. Para mover las unidades, los acarreadores son indispensables, aunque no tengan mayoría de edad.

Pérez García aclara que es falsa la idea de que los grupos criminales usan a los menores de edad porque salen rápido de sus condenas, pues en realidad pueden enfrentar penas de privación de su libertad de entre 5 y 10 años.

Para la organización internacional Save The Children, la detención de niñas, niños y adolescentes por participar en redes criminales, como en el caso de robo de hidrocarburos, es un síntoma más de la gran violencia de la que son víctimas los menores en México, por lo que es urgente una estrategia para atender a la niñez.

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos es una de las formas más graves de violencia contra este sector, no obstante, esta práctica no está tipificada, los planes sectoriales no consideran líneas de acción para combatirla y el Sistema de Ejecución Penal no está diseñado para enfrentar esta problemática, advierte la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).

El estudio Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos señala que en México la violencia en contra de este sector ha ido en aumento en los últimos años, pues entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021 se registraron 700 homicidios dolosos de personas entre 0 y 17 años de edad, de lo cuales 597 víctimas fueron hombres.