“Nos queremos vivos”. Papá AMLO, papá Loret

Espacio Electoral

Eleazar Flores

TODA LA RAZÓN-. Uno nunca sabe si mañana escribirá su material, no por falta de luz o internet, sino por los cotidianos ataques presidenciales contra los periodistas críticos, no todos, pues quienes defienden y hasta adulan no hay denuncia ni persecución fiscal, extendida además de Loret, a Ciro, Joaquín, Aristegui, Ramos y mejor le paro.

Preocupa la ignorancia presidencial supina, pues hay una regla elemental doble en el mismo sentido “la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le autoriza y el particular todo lo que la ley no le impide”, palabras más palabras menos.

Periodistas de las fuentes camerales, Senado y Diputados, tuvieron toda la razón en sus manifestaciones de este martes, pidiendo entre muchos reclamos la elocuente frase “VIVOS NOS QUEREMOS”. Apunte oportuno al librar el “corral de la ignominia” donde voluntariamente a fuerzas los ubican para cubrir esas importantes pero en ocasiones humillantes fuentes.

Hacerlo, -con el aval de los líderes camerales-, es menospreciar la importante labor de quienes con todo profesionalismo y no obstante tantas trabas, cumplen con la importante función de informar al país del importante y en ocasiones grotesco trabajo de algunos, -no todos-, los representantes populares en el caso de los Diputados, o de las entidades en el de los Senadores.

Ojalá y no se volviera a dar jamás -algo casi imposible-, pero por alguien de los profesionales de la información desgraciadamente justificarán el reclamo de “NOS QUEREMOS VIVOS”, quisiera equivocarme

PAPÁS AMLO Y LORET-. Amante de las redes sociales, seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se enteró de los dos mensajes que papá Loret le envía el padre de la Cuarta Transformación, enérgicos, precisos más no groseros. El primer mensaje se titulaba “Andrés, ven por mi” y el segundo, se relacionaba con el seguimiento sobre el tema de la “casa del bienestar”.

Al igual que papá AMLO, papá Loret defiende a su hijo Carlos y reta al mandatario a que demuestre con hechos no sólo con dichos, los supuestos ilícitos en los que su vástago ha caído por el gran “delito” de denunciar la adquisición, personal o en familia o en renta, de una casa en los Estados Unidos, concretamente en Texas.

Ciertamente largos los mensajes de papá Loret, pero seguramente a juicio suyo es el tiempo mínimo que requirió para decir SU VERDAD no sólo para defender al hijo Carlos, sino para denunciar irregularidades de la Cuarta Transformación, mismas que usted podrá compartir o no, pero de que hay hechos que se han dado, ni duda cabe.

Contra los diarios y largos tiempos presidenciales en los canales oficiales, las redes de papá Loret son poco.

elefa44@gmail.com