Advierte la OPS que futuro de la pandemia aún es incierto

Persiste desigualdad en vacunación

Aumentan en América muertes por Covid; fallecen 202 personas cada hora

Por sexta semana consecutiva, las muertes por Covid-19 aumentaron en América, por lo que el futuro de la pandemia es incierto, dijo Carissa Etienne, jefa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En la última semana, América tuvo reducción de 31% en contagios de Covid-19 (tres millones 300 mil), pero las muertes contrastan: Fallecen 202 personas cada hora, de acuerdo con la OPS. El futuro de esta pandemia es incierto por la desigualdad de vacunas.

“Los no vacunados, de todas las edades, llenan camas de hospital y cuidados intensivos; demasiados mueren por el virus. Las medidas de salud pública, insuficientes para reducir esta ola, y ahora vemos las consecuencias: aumento de infecciones que llevan a un aumento de muertes (en América)”, comentó la jefa de la OPS sobre la pandemia en América.

Insistió en que el futuro es incierto porque no se pueden predecir fechas venideras ni cuándo terminará esta pandemia. La OPS dijo que “tal vez contagios estén a la baja, pero comenzarán a subir una vez más”. Podría surgir otra variante en cualquier momento y se deben hacer esfuerzos por desacelerar.

Dijo que las medidas no han funcionado por lo siguiente:

¬ Las personas relajaron precauciones.

¬ Hubo viajes y reuniones sin uso del cubrebocas.

¬ No se aplicaron herramientas adecuadas cuando llegó Ómicron.

En todos los países de América, dijo la OPS, más de la mitad de las muertes se dan en personas mayores de 65 años. Sin embargo, la edad no es el único factor. En un futuro incierto influye el hecho de que muchos no se han vacunado, ya sea por decisión o porque no han llegado las vacunas.