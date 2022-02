La obra de Horacio Palencia le rendirá justicia al propio autor

Acompañado por mariachi lanza el sencillo “Por ejemplo”

Lanzará un disco completo con temas de su inspiración en su voz y talento

Le acaba de dar temas de su autoría a Maluma y Grupo Firme, como lo ha hecho con Christian Nodal, Banda MS, La Arrolladora Banda El Limón, entre otros

Arturo Arellano

Luego de ceder muchas de sus composiciones a otras agrupaciones llevándolas al éxito, ahora es turno de que la obra de Horacio Palencia le rinda justicia al propio autor, pues ha decidido lanzar un disco completo con temas de su inspiración en su voz y talento.

El primer corte de lo que será ese disco, es “Por ejemplo”, que fue recientemente lanzado y con el que la gente adoptó cariñosamente al cantautor, que en entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó: “Vamos súper bien, la canción se acaba de estrenar y estamos contentos con la respuesta del público, nunca había grabado con mariachi, pero ‘Por ejemplo’, es un gran tema, a mí me encanta, crecí escuchando música ranchera y este sonido le quedó perfecto”.

Destaca que “siempre he escuchado y admirado a gente como Vicente Fernández, al mismo Alejandro Fernández, José Alfredo Jiménez, por ello llevo el mariachi en el ADN y quise hacer algo en este concepto. La verdad estoy contento con el resultado”.

Siendo una canción inédita, describe “es para adoloridos porque hay más gente adolorida que enamorada, porque estos temas de desamor son las que más pegan, sobre todo les gustan a las mujeres. Es una canción bonita que dice ‘hay llamadas que nunca debí de contestar, por ejemplo, cuando me llamaste la atención’. Te atrapa con la temática, ‘sino te hubiera besado, sino hubiera escuchado tus palabras’; trata de cómo a veces una relación en la que confiabas te decepciona”.

Con este lanzamiento adelanta que la idea es ir por un disco “actualmente acostumbramos a sacar sencillo tras sencillo y una vez que tenemos 12 o 13 canciones se saca el disco, de modo que voy a grabar más canciones con mariachi, pero poco a poco, para que le demos a la gente música de calidad, que cada canción tenga el tiempo que merece”.

Sobre los conciertos en vivo, refiere que ya han hecho algunas fechas “anteriormente hicimos varias presentaciones, pero no con el show completo, estuve de invitado con Ángeles Azules, Edith Márquez, Raymix y así, pero ya este año estoy en pláticas con Ocesa Seitrack para empezar una gira con mi show completo, ojalá pronto se den fechas, les prometo que mínimo se van a llevar una buena borrachera (risas). Escucharán las canciones que he cedido a gente como la Banda MS, a La Arrolladora Banda El Limón, Grupo Firme, entre otras, más las que yo he grabado, les garantizo que la mayoría se las van a saber y las van a corear a todo”.

En el tenor de los temas que compone para otros artistas nos cuenta que “le acabo de dar un tema a Maluma y Grupo Firme que es una canción muy bien recibida, asimismo le di ‘Ya supérame’ también a Grupo Firme. Les he dado canciones a Christian Nodal, sus últimos dos sencillos ‘Dos veces’ y ‘La sinvergüenza’ con la Banda MS. Aunque ahora tengo mi proyecto como cantante, también sigo compartiendo mi inspiración para otros artistas que interpretan muy padre”.

Adelantó que “hay canciones y duetos que se están cocinando, los iremos soltando poco a poco para que no se nos quemen, pero le pido a la gente que estén muy al pendiente de mí en las redes sociales porque tenemos muchas sorpresas de ahora en adelante”, concluyó.