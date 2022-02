Con Armor All te sentirás seguro a donde vayas

Que sea parte de tu día a día

Lleva siempre en tu cajuela tus productos favoritos, cómo: Protector, tu carrocería debe estar perfecta y por ello debemos usar Cera Suave Líquida y Cera Premium, mantén tus cristales limpios a donde vayas con Auto Glass

Conocer nuevos lugares, estar más tiempo en familia, con amigos o pareja, son los deseos que tratamos de cumplir cada día de la vida, es por ello que Armor All, quiere acompañarte a lo largo de tus traslados para que te sientas seguro en cualquier lado y puedas cumplir esta bucketlist.

Queremos ser parte de tu experiencia, no olvides llevar tus básicos de Armor All en tus traslados, por ello me gustaría proponerte una colaboración con la marca y poderte hacer llegar kits con producto de Armor All para ti y/o seguidores.

Tu auto es una de las herramientas que más utilizas y sin duda una de las que más cuidas. Tenerlo limpio y verlo con ese efecto como si estuviera recién salido de la agencia, no tiene precio.

Por lo que protegerlo es ahora más sencillo con Armor All y las ceras estrella que le brindarán el cuidado profesional que necesitas.

En sus dos presentaciones, la cera líquida o en pasta, será tu producto favorito para lograr ese acabado perfecto y de larga duración con beneficios de lujo.

La cera líquida Armor All:

Cuenta con tecnología de nano partículas y textura muy suave.

Se aplica fácilmente y no deja residuos.

Deja una capa protectora contra la lluvia y la suciedad.

La cera en pasta Armor All:

Contiene carnaúba, que se obtiene de las hojas de una planta que crece en el noroeste de Brasil y ayuda a generar brillo.

Es de fácil aplicación.

Es ideal para una protección máxima de manera natural para un acabado cristal de larga duración.

Pero ¿cómo proteger y restaurar la pintura de tu auto de la mejor manera?

Es importante comenzar puliendo el automóvil, para dejar la pintura libre de contaminantes que se van incrustando.

Aplica la cera que elijas, preferentemente en la sombra, pues si hay calor, la cera puede secarse demasiado rápido y no es el efecto deseado.

Pon una capa fina y uniforme de cera. Puedes seccionar tu auto e ir por partes para que sea mucho más sencillo.

Con movimientos de lado a lado y paralelo a las líneas del carro aplica la cera.

Haz movimientos circulares para remover los residuos y dar brillo.

¿Por qué utilizar las ceras Armor All?

Cuando tu auto tiene la protección previa de un encerado, la limpieza de la carrocería será mucho más sencilla y le dará un efecto impermeable ya que cuentan con el sistema water beading lo que te permite mantener un acabado de color cercano a la pintura original; además Armor All es la marca #1 en México.

Obtén los resultados de un taller en la comodidad de tu hogar con la seguridad y tecnología que sólo Armor All® puede brindarte.

