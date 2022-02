“Los ricos también lloran” regresa con éxito en nueva versión

A defender el melodrama

En el elenco destaca el actor Ricky Gutiérrez, quien da vida a “Jesús Camargo”

Arturo Arellano

“Los ricos también lloran” se estrenó con éxito a través del canal de “las estrellas” y también por Univision, donde se cuenta una nueva versión del clásico de los melodramas que tanto atrapó a las familias hace algunos ayeres y que ahora se refresca con un elenco de primera calidad, entre quienes destaca el actor Ricky Gutiérrez, que da vida a “Jesús Camargo”.

“Los ricos también lloran” es una recordada telenovela que contaba con un elenco nutrido por Verónica Castro, Rogelio Guerra, Rocío Banquells y Guillermo Capetillo en 1979. Ahora, Televisa estrena una nueva versión en donde participa el joven actor Ricky Gutiérrez que le da vida a “Jesús Camargo”, un empleado de la “Empresa Salvatierra” en donde cumple la función de “office boy” y es una pieza clave en la historia porque es aquel empleado que se entera de información valiosa de cada uno de los personajes.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el histrión detalló que “mi personaje está muy bonito porque tiene una particularidad, es muy simpático, inocente, cómico, que viene de un mundo que es un barrio mas humilde y llega a trabajar a un lugar que desconoce por completo y todo lo sorprende, se avienta comentarios fuera de lugar, pero desde la inocencia, sin duda la gente lo va a querer mucho, o al menos eso es lo que se espera”.

Añade que “mi personaje tiene un corazón enorme, lo que le podría transmitir al espectador es un poco de ligereza ante la vida, a la de todas esas personas que se preocupan demasiado en lo material, en su trabajo, pero excesivamente en el poder y el dinero, que la verdad luego los deja más vacíos, entonces quiero que mi personaje de balance a esa parte, llegar a que te concentres en la parte humana y ser una buena persona. Lo demás se da tengas mucho o poco”.

Admite que si bien, conoce la historia original, no se adentró mucho en tomar referencias “la novela fue muchos años antes de que yo naciera, no la llegué a ver, traté de averiguar de qué trataba, cuando ya sabía que estaría en este proyecto, pero no quería guiarme tanto porque no sabía qué tan exacta iba a ser la nueva versión. No sé si mi personaje estaba en la otra, no era fundamental estar al pendiente y ojalá hubiera podido verla toda, pero no fue necesario para hacer esta versión nueva”.

En ese contexto, dice que “la expectativa que tenemos es altísima, porque justo tenemos que hacerle justicia a una historia muy importante, a un proyecto tan emblemático, está muy bien tener esa base, pero no es suficiente, debemos hacer lo nuestro, son tiempos diferentes, formas distintas y debemos hacerlo bien para hacer honor a este clásico. Es un gran reto convencer a la gente que ya vio la versión pasada y que vean que es una propuesta fresca”.

Sobre la competencia con otras plataformas y contenidos refiere “la competencia con series es enorme, pero también creo que es un poco distinto, porque sigue siendo melodrama y en realidad no hay mejores para hacer esto que Televisa, es el género que mejor les sale. Y no se trata competir con otros formatos, porque son géneros distintos, la duración de los capítulos es distinta, pero en el momento en que el espectador decide lo que va a haber ahí si hay competencia, tenemos que ver la manera de llegar a ellos. Los invitamos a regresar al mundo de las telenovelas, que es maravilloso”.

La telenovela se transmite por “las estrellas” y Univision, por lo que Ricky invita a la gente a estar al pendiente de la historia todos los días, asimismo, a darle seguimiento a él en sus redes sociales @RickyguitierrezMad

Finalmente, nos adelantó que “tuvimos ya la premier de ‘Que desPadre’ y muy contentos es un proyecto que le tengo mucho cariño, es el último que hice antes de la pandemia, luego tuvimos que esperar más de dos años para poderlo mostrar, porque era arriesgado hacerlo antes, no sabíamos si la gente volvería al cine. Tuve un aprendizaje muy grande, es mi primera película con Videocine, me clavé en dirección como segundo asistente de dirección y fue un mundo de estar detrás de cámaras”, concluyó.