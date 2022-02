¿Fiscalizará AMLO al periodismo adulador?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

ESO SÍ, DISMINUYE-. En un país económica, social y culturalmente plural, como debe ser y de hecho lo es, no debería escandalizar la existencia de opiniones diversas, mismas que a juicio de los de criterio más amplio, fortalecen y, encontrando conjunciones, aportan al fortalecimiento.

En el caso específico del campo de la comunicación, desde siempre la pluralidad ha sido el distintivo, así se difundía y publicaba cuando el hoy mandatario era estandarte de la oposición, pero ya encabezando su gobierno le disminuyen elogios y aumentan críticas, siendo éstas las que le molestan y desenvaina la espada contra los autores de contenidos analíticos o de investigación.

Es raro que hasta ahora el mandatario advierta y pida a periodistas críticos a su administración que manifiesten sus ingresos. Si hubiera un rasero éste debería incluir a aquellos autores de columnas y contenidos que lo defienden tanto —estos filopejitas— que han llegado hasta el insulto contra sus colegas en aras de defender las banderas de la Cuarta Transformación.

Porque él ya lo dijo, escribo nombres de los que les pide cuentas, Ciro, Joaquín, Aristegui, “Brozo” y seguramente alguien más. Por convicción, respeto la frase de los viejos maestros del periodismo de “perro no come carne de perro”, ampliando la reflexión por el hecho de que los del gremio estamos tan divididos que el gobierno lo sabe y nos ataca, pero eso si a nivel interno no nos vamos a ayudar, tampoco ayudemos al de enfrente a que nos aniquile.

En apoyo a ese sentir, omito nombres de los periodistas coincidentes con el padre y familiares de la Cuarta Transformación, a quienes apueste y ganará, no les exigirán que den a conocer no sólo sus ingresos, sino hasta sus bienes, cuando que no siendo servidores públicos no hay ley que los obligue a ello. Esto lo sabe ya saben quién pero insiste en el tema por la baja que registra.

En un sumario basado en la observación y comportamiento de medios -principalmente impresos y radiofónicos, los estudiosos concluyen que al inicio de su gobierno, el mandatario tenía comentarios favorables oscilantes entre un ochenta y noventa por ciento, fenómeno que al desojar el calendario registraba bajas considerables. Anda en 50% real.

La escasez de gasolina en los primeros meses, el ascenso del huachicol, la pandemia y su mal manejo por la soberbia del subsecretario Lópes-Gatell, los ajustes en su gabinete y la desaparición de programas como guarderías, seguro popular, escasez de medicamentos y demás, empeoraron la percepción positiva al Presidente, pero sobre todo la incontenible cifra de crímenes con pérdida de vidas.

Con decirle que el aumento de precios a tortilla, pan y demás no le hacen mella.

