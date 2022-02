¡The Smashing Pumpkins abre una tercera fecha en el Teatro Metropólitan!

Debido a la gran demanda

Tras agotar los boletos para las primeras dos presentaciones en tan solo unas horas, la banda liderada por Billy Corgan anuncia su tercer concierto:

5 de mayo (Agotado) 6 de mayo (Agotado) Sábado, 7 de mayo – Nueva presentación *Preventa Citibanamex: 24 de febrero

Bastaron solo unas horas para que The Smashing Pumpkins, una de las bandas más importantes y con mayor trayectoria del rock alternativo, acabaran con los boletos para sus primeras dos presentaciones en la Ciudad de México. Y para que nadie se quede sin presenciar el íntimo y poderoso show que The Smashing tiene preparado en el Teatro Metropólitan, se confirma la tercera fecha: sábado, 7 de mayo. No te quedes fuera y consigue tus boletos en Preventa Citibanamex el 24 de febrero o, un día después en las taquillas del inmueble y a través del sistema Ticketmaster en venta al público en general.

Durante más de 30 años, The Smashing Pumpkins han llevado un estilo único y una potencia cruda al público de todo el mundo. Formados en Chicago, IL, en 1988, The Smashing Pumpkins lanzaron su álbum Gish en 1991 y conquistaron a las audiencias con Siamese Dream (1993), cuatro veces Platino; y Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995), diez veces Platino. Con más de 30 millones de discos vendidos hasta la fecha, la banda ganadora de dos premios Grammy, MTV VMA y American Music Award, sigue siendo una de las fuerzas más importantes del rock alternativo en el mundo.

La banda actual está conformada por los miembros fundadores Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin, el guitarrista de toda la vida, Jeff Schroeder y el bajista Jack Bates. En 2020, The Smashing Pumpkins lanzó su undécimo álbum de estudio, CYR, que fue acompañado por una serie animada de cinco partes: In Ashes. Actualmente, la banda está terminando un álbum de 33 canciones que saldrá a la venta este 2022.

Después de un largo tiempo, la CDMX volverá a recibir a una de las bandas más legendarias y con mayor trayectoria del momento. No te pierdas a The Smashing Pumpkins en concierto el próximo sábado, 7 de mayo en el escenario del Teatro Metropólitan.

“No podemos esperar para tocar una vez más frente a nuestros grandes fans de la Ciudad de México. La banda y yo les prometemos que el concierto de esa noche lo recordarán por siempre.” – Billy Corgan