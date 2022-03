Calibre 50 presenta a su nuevo y talentoso vocalista: Tony Elizondo

Tras un largo casting de 6 mil 500 aspirantes

Con apenas 20 años de edad, le inyecta juventud al grupo para una nueva etapa

La agrupación sinaloense dejó en claro que quedó en buenos términos con Edén Muñoz

Isabel Violeta

Guadalajara, Jalisco.— A fin de presentar a Tony Elizondo como su nuevo, joven y talentoso vocalista, la agrupación norteña Calibre 50 organizó una conferencia de prensa, que más bien se convirtió en una gran fiesta en las inmediaciones del rancho “Yeguada el 50” en la ciudad de Guadalajara, donde además de platicar con los medios de comunicación, dieron una muestra de lo que será la nueva etapa de la exitosa banda.

Durante la presentación, la periodista Mara Patricia Castañeda fue la encargada la contar un poco la historia de la banda, representante de la música regional mexicana, “me emociona después de un casting, lleno rumores y polémica, por fin revelarles a este nuevo integrante en la nueva etapa de Calibre 50”, dijo para dar entrada a Tony Elizondo.

Armando ‘El Caballo’ Erick y Alex, muy emocionados le dieron la bienvenida a este joven que con tan solo 20 años de edad y originario de Monterrey ha sido elegido tras un largo casting que duró un mes “gracias, bienvenido, estamos muy contentos de esta nueva etapa”.

Tony, por su parte, externó su emoción “primero que nada estoy muy emocionado y quiero decir que aquí no se trata de copiar a nadie, todo va a salir bien y estoy seguro que los fans reaccionaran súper bien, como hasta ahora lo han hecho”.

Armando, agregó que la selección fue difícil “es muy joven, pero ya tiene tiempo tocando la guitarra, es muy talentoso y aprende rápido, así que se adaptará muy bien. Fue una decisión difícil, porque nos dimos cuenta por medio de la compañía que hay muchos paisanos que tienen mucho talento, sabíamos que sería un movimiento de masas muy grande, pero también fue muy divertido y nos sacó de la zona de confort, fueron muchísimos videos para seleccionar a las ocho personas que hicieron el casting en forma presencial, hasta llegar a Tony”.

Sobre su casting, el joven seleccionado contó “Mi video fue con el corrido ‘Contigo’ y dije ‘ese es mi momento de triunfar’, yo iba a eventos, cerraba los ojos y me veía enfrente de mucha gente cantando, era mi sueño, me dije’ pues chicle y pega’ y pegó hasta con saliva (risas)”.

“LA SALIDA DE EDÉN DOLIÓ MUCHO”, AFIRMAN

En el tema de la salida de Edén, ahora ex vocalista de la agrupación ‘El caballo’ expresó su tristeza “cuando Edén se fue, me puse como las novias cuando las terminan , es algo muy sentimental, porque lo conozco de muchos años, doce en Calibre 50 y otros seis antes del grupo, fue difícil aceptar la decisión, pero le dije ‘Yo te apoyo, sigue tu sueño’, mientras nosotros seguiremos el nuestro, seguimos en pláticas y nos sigue mandando canciones, al fin de cuentas es algo que el comenzó”.

Alex, regresando al tema de Tony, nuevo miembro del grupo dijo “fue complicado, pero lo que vimos en Tony fue un estilo, su timbre de voz, su presencia, está bonito pues (risas)”, a lo que Armando agregó “claro, será un reto que se acostumbren a su tono, pero será rapidísimo, nos respaldamos todos, tenemos mucha experiencia y sabemos como manejarnos, no es lo mismo que con Edén que con una mirada nos decíamos todo pero con el tiempo pasará. Cuando Tony fue al casting, fue el único que llevo a su papá, y le dijimos que le jalaríamos las orejas, no se quería poner el sombrero y mírenlo ahora”.

“CON AYUDA DE DIOS NOS IRÁ BIEN”: TONY

Tony Elizondo recordó que empezó a cantar a los 15 años “me compré mi primer guitarra, ahí la tengo de recuerdo, me gustó la música, me afiné y el público me adoptó desde el principio, estoy conforme conmigo tratando de mejorar siempre, este es mi debut”, declaró.

Y aseguró que “con ayuda de Dios nos va a ir muy bien, así será primeramente Dios, dejen me persigno, porque ya me escuchó. Recuerdo el día que me hablaron estaba con mi familia bromeando diciéndoles, ‘imagínense que me seleccionarán’, y entonces me llamó el productor, me dijo ‘ocupo que vengas a Mazatlán’, le dije yo voy el 24 al carnaval y me dijo ‘No! Necesitamos que estés aquí mañana’, y fui”.

Reconoció que “después en el otro casting me estaban traicionando los nervios, dije ‘no me van a seleccionar’, pero hoy estoy aquí y hasta ahora no se me ha quitado la emoción. Estoy muy chavo, me dicen ‘te vamos a pulir’ y sí, por que todos quieren ser diamantes, pero pocos nos dejamos pulir. Me emociona mucho porque yo fui de todo, de los 8 a 12 años trabajé en un puesto de hamburguesas, sé cocinar muy bien, de ahí me enfoque en la música y dije ‘esto puede ser lo mío’, estoy trabajando para que así sea”.

Para terminar los integrantes adelantaron que también ya tienen al nuevo miembro quien tocará el acordeón, y que los presentarán unos días más, mientras que la primera semana de abril revelaran las próximas fechas donde presentarán a Tony como cantante en un escenario.

En cuanto a temas, se viene el estreno del próximo sencillo “Míranos” el 11 de marzo y para cerrar con broche de oro esta gran presentación, los integrantes le dieron a su nuevo hermano la clásica patadita de la buena suerte, para luego deleitar a los presentes con algunos de sus éxitos en vivo, en los que pudimos ser testigos del hermoso timbre de Elizondo, algunos de los éxitos que escuchamos fueron, ‘Contigo’, ‘Si te pudiera mentir’, cover de Marco Antonio Solís, ‘A la antigüita’ y ‘Simplemente gracias’.