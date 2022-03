“Coque” Muñiz enamora con su álbum de boleros “Azulejos 3”

Se presentará en el Lunario el próximo 25 de marzo

Incluye “Cuando me enamoro”, “El Día”, “Mentira”, “Tu Cárcel”, entre otros

Arturo Arellano

“Coque” Muñiz es uno de los referentes de la música y el entretenimiento más importante de México, su trabajo como cantante y presentador de televisión, además de su carisma y gran corazón, lo ha convertido en uno de los personajes más queridos del país, quien ahora nos cautiva con el tercer volumen de su álbum “Azulejos”, donde incluye maravillosos boleros como “Cuando me enamoro”, “El Día”, “Mentira”, “Tu Cárcel”, entre otros.

En entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN, el talentoso intérprete comentó “es un proyecto que me permite Universal Music, les agradezco mucho porque a pesar de todo lo que ha cambiado, las nuevas formas de presentar música en las plataformas digitales, ellos me permiten seguir conservando el álbum físico, una fórmula que he tenido toda mi vida, ya casi nadie usa Cd’s y Dvd’s, pero la gente ha sido muy buena conmigo y me lo siguen pidiendo”.

De tal manera que “Azulejos 3” ya está disponible, no solo en plataformas digitales, sino también en formato físico “Ya subieron tres videos a YouTube, supongo que así se irán de a poco, hasta tener todo el disco arriba” dijo,

Y reconoció que “seleccionar los temas es muy complicado, porque hay un repertorio muy grande de los clásicos y además hay nuevos compositores muy buenos en todos los géneros de la música. El público tiene una nostalgia por las canciones que ya fueron parte de su vida amorosa o familiar, hay canciones que conoces a través de tu abuelita, de tu mamá, de tus tíos, que eran buenos pa’l chupe (risas) y no puedo dejar de cantarlas, pero también de dar oportunidad a nuevos compositores”.

Asegura que la memoria musical nos ayuda para tener los bellos recuerdos frescos, “busco temas emblemáticos, con mucho éxito, canciones muy conocidas, y por ahí coloco dos temas desconocidos, pero que reúnen todo para ser consagrados. Por supuesto, Jorge Avendaño tiene que estar de acuerdo y la disquera, porque este es un equipo de trabajo. Sería muy cómodo decir que el disco lo hice yo, pero solo canté, el que trabaja es el productor, el arreglista, los músicos, el ingeniero de audio, los masterizadores. Es un grupo muy grande y hay que estar conectados para tener buenos resultados”.

Recordó que para llegar a “Azulejos 3” tuvieron varias juntas “llegamos inicialmente a una lista de casi 40 canciones, íbamos depurando y ya que teníamos unas 20, que eran las elegidas entre comillas, al final nos quedaron 8 y ahora estábamos cortos. Un momento muy padre fue que tuve que ir a San Miguel de Allende donde vive Jorge en una casa muy rústica, ahí tiene su estudio y su esposa, que es chef y sus hijos también, entre plática y plática con una botella de vino, nos llevaban pan recién hecho, un poco de esto o lo otro, pasábamos horas tocando la guitarra, el piano, platicando de música, ese momento fue más sublime era una bendición estar trabajando así. Al estar realmente conectados con la música, pudimos llegar a la lista definitiva”.

NO HAY COMO CONECTARSE EN VIVO CON LA MÚSICA

Asimismo, “Coque” se dijo ansioso por dar más conciertos en vivo “ya he trabajado a partir de enero un par de cosas, pero nos han cancelado todo lo que se había pospuesto, poco a poco queremos ir retomando cosas. Regreso al Lunario del Auditorio Nacional el próximo 25 de marzo y le agradezco a la vida, es increíble ver al público cantando con ganas de divertirse”.

Con el carisma y simpatía que le caracterizan, adelanta que “traigo la anécdota de las etapas 1, 2 y 3 de la pandemia, las diferencias en las relaciones en pareja, que pasaron del ‘qué bueno que estas en casa’ al ‘qué bueno que ya te vas a trabajar, ya no te aguanto’, también nos fuimos del ‘qué bueno que tengo a mis hijos y que están seguros en casa’ al ‘ya lárgate a la escuela’ (risas), además es real no hay trabajo que distinga esta realidad, puedes ser doctor, cantante, político, lo que sea, a todos cuando se nos cierran las puertas eres uno más de la familia”.

Finalmente, aseguró que “la música ya ha hecho un buen de trabajo en esta pandemia, fue la compañera de mucha gente y se dispararon los números de visitas en todas las plataformas y formas de ver y escuchar música. Asimismo, esta experiencia nos permite darnos cuenta de que estamos muy descobijados los artistas. Hay un concepto que tiene la gente donde piensa que el que se dedica a la música es rico, pero hay otros que no tienen nada y al prohibir la música en vivo como trabajo, destruyeron la carrera y la vida de muchos porque no podías poner un pie en un escenario. Se acabaron los palenques, teatros del pueblo, fueron dos años sin apoyo, el gobierno jamás vio a los artistas, no existieron y es importante que si más adelante los compañeros entran en la política establezcan que hay un gremio en el que no todos son caudalosos”, concluyó.

