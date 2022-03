Luli Pampín por primera vez en México

La estrella infantil que cautiva a millones

Una de las influencers latinas más importantes de la última década presenta “Bienvenidos”

El próximo 24 de abril deslumbrará al Pepsi Center WTC; venta de boletos en taquillas del inmueble y Ticketmaster

Llega por primera vez a nuestro país una de las influencers latinas más importantes de la última década que ha impactado con sus videos de variedad, “Luli Pampín”, personaje que se ha colocado entre las primeras posiciones entre los influencers más destacados a nivel mundial.

Estará por primera vez y tendrá tres únicos shows en nuestro país presentándose en diferentes fechas:

21 ABRIL TEATRO MORELOS EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

23 ABRIL AUDITORIO METROPOLITANO EN PUEBLA

24 DE ABRIL PEPSI CENTER WTC DE LA CDMX

Luli Pampín, cuyo nombre de pila es Lucía, se ha convertido en una de las más populares influencers de origen argentino de todos los tiempos. Nació en Mendoza, Argentina, y es la segunda hija de 5 hermanos; a pesar de que sus primeros años de vida fueron en Sudamérica, a los 12 años se mudó a España por razones del trabajo de sus padres, y desde ese entonces, ha estado asentada en Madrid.

A lo largo del contenido que se encuentra en su canal, podemos observar cómo el personaje de Luli Pampín ha ido desarrollándose, adquiriendo fama y evolucionando y mejorando con el paso del tiempo. Desde una bailarina que se encontraba en una caja musical, hasta llegar a una gran superheroína para los pequeños; cada uno de los diseños de los trajes son de la propia a Luli Pampín, y le gusta diseñar su propio vestuario.

Además de hacerse un gran nombre dentro de YouTube, donde cuenta con varios millones de seguidores y miles de millones de reproducciones, también es famosa en otras redes. Por ejemplo, dentro de Twitter e Instagram, posee incontables fans, quienes la apoyan de forma incondicional y le regalan cientos y miles de reacciones con cada publicación que coloca.

Aunque su cuenta llevaba activa desde el año 2012, no fue sino hasta agosto de 2016 cuando decidió subir su primer video dentro de YouTube; este fue grabado mientras usaban una gran caja de cartón pintada como una cajita de música. Aunque no estaba segura de si este proyecto lograría funcionar, estaba decidida a seguir revelando su energía al público, y no se dio por vencida.

Desde pequeña, siempre le gustó bailar y cantar por muchas horas en frente del espejo, aunque siempre le daba vergüenza hacerlo en público. Cuando tuvo 18 años, comenzó con una carrera en el ejército, donde adquirió amor por el deporte, pero siempre siguió estudiando baile, repostería, pintura, entre otros. Cuando tenía 25 años de edad, se convirtió en madre y logró dar a luz a un niño.

Ha tenido la oportunidad de cantar canciones en compañía de algunos compositores muy famosos a nivel mundial, ha estudiado italiano y tiene un hermano menor llamado Sebastián, gracias a el aprendió a utilizar la computadora para editar y a lanzar con gran éxito el personaje de Luli Pampín.

VENTA DE BOLETOS Los boletos ya estan disponibles para todas las plazas en taquillas del inmueble y ticketmaster