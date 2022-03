Otro golpe al bolsillo con el fin de escuelas de tiempo completo

Derecho de réplica

José Luis Montañez

La medida afectará a unos 72 mil alumnos en el estado

De acuerdo con especialistas y organizaciones civiles, si se atiende la demanda del gobierno federal sobre la eliminación de las escuelas de tiempo completo, la afectación alcanzaría a por lo menos 72 mil estudiantes beneficiados con el programa en el estado, representando también un serio golpe a la economía de las familias que tendrían que buscar otras alternativas para resolver esa situación.

La asociación nacional “México, Educación Con Rumbo”, representada por Francisco Landero Esparza, asegura que la sustitución de este programa por el de “La Escuela es Nuestra” genera gastos no previstos para todos los sectores involucrados y que más allá de ayudar, será perjudicial.

Esta acción del gobierno federal redujo en casi un 75% los recursos destinados a los planteles, además de que los padres de familia de 480 planteles en Quintana Roo tendrán que destinar más dinero de sus bolsillos para la alimentación y el cuidado de sus hijos a partir de las 12:00 horas y en adelante.

Landero Esparza declaró: “Contrario a lo que se pensaba, las Escuelas de Tiempo Completo no ayudan tanto en las zonas rurales más pobres, sino en las grandes ciudades donde el ritmo de trabajo es más acelerado, como Cancún, donde las largas jornadas y las distancias dificultan recoger a los hijos al mediodía. Es aquí donde más van a hacer falta”.

Y añadió que de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Educación Pública, tan sólo en Quintana Roo, más de 72 mil niños y niñas los que se beneficiaban de este programa, de ellos, el 84% viven en Playa del Carmen y Cancún, ciudades donde los padres de familia se dedican principalmente a actividades relacionadas con el turismo, que les impiden acudir por ellos antes de que terminen sus jornadas laborales, por lo que requieren de ese tipo de estancias para sus hijos.

“Tal como lo señalan las encuestas del Inegi, en seis de cada 10 familias de estas ciudades, padres y madres trabajan y de este grupo, el 80% lo hace en el sector turístico, con jornadas que inician desde las 8 de la mañana hasta las cuatro de la tarde, a una hora de trayecto desde su lugar de trabajo hasta sus hogares. De tal manera que es imposible que puedan pasar a la escuela por sus hijos al mediodía. Y es que, si los patrones dan permisos especiales se baja la productividad, la solución no es esa”, advirtió.

Y explicó que los estados que tienen la opción de absorber el gasto que implica mantener en operación este programa, tal como lo han anunciado son la Ciudad de México, Puebla, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Colima, Baja California y Michoacán, no obstante, sería con recursos propios.

“En promedio cada horario extendido necesita 2 millones de pesos para operar, y a través de ‘La Escuela es Nuestra’ sólo se están entregando 500 mil pesos si el plantel tiene más de 151 alumnos, y 200 mil si enseña a entre 51 y 150 estudiantes”, aseveró.

El también docente destaca que se perciben tres escenarios: “El primero que el gobierno local absorba la responsabilidad y destine recursos para que estas escuelas continúen su jornada completa hasta las 16:00 horas, lo que significaría un gasto extraordinario de al menos 1.5 millones de pesos por plantel para alimentos, bonos y salarios para empleados de cocina y profesores, entre otros gastos. El segundo, que los padres y madres de familia apoyen con su propio dinero para costear este gasto y finalmente, el tercero, que se pierda este beneficio y se afronten las consecuencias sociales y económicas por la toma de esta decisión”, concluyó.

Cualquiera de los tres escenarios posibles, no lo veremos, sino hasta dentro de las próximas semanas cuando autoridades educativas estatales, determinen cuál será el mejor camino por tomar, para no afectar tanto a la población quintanarroense, que ya de por sí ha enfrentado una crisis económica bastante aguda.

Rezago escolar continúa muy agudo

Para algunos representantes sindicales de los trabajadores de la educación, ni la Secretaría de Educación estatal (SEQ) ni la federal (SEP), han implementado estrategias encaminadas a cambiar la forma de enseñanza en las escuelas, luego del grave rezago educativo que propició la contingencia sanitaria con las clases a distancia, por lo que acusan falta de interés y una urgente necesidad de recuperar las horas de estudio perdidas en más de dos años.

Alejandro Castillo Aguilar, representante en Quintana Roo del Sindicato del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE), afirma que la deserción escolar, sumada a la disminución del presupuesto para la educación durante la pandemia, ha originado que Quintana Roo se haya posicionado como uno de los estados con mayor rezago educativo a nivel nacional durante el 2021, con 259 mil 57 alumnos menos “estas cifras no son inventadas, son parte del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2021, de la Secretaría del Bienestar, de modo que pueden ser consultadas por todos” declaró.

Y adjudica el rezago a la modalidad de aprendizaje en línea, “se demostró que la comunidad estudiantil no cuenta con las herramientas necesarias y los maestros no están preparados para brindar educación virtual. Los alumnos no cuentan con los equipos tecnológicos como computadoras, acceso a internet, televisión o radio, según sea el caso, y muchos maestros quedaron desplazados por la era digital, no han sido actualizados”, aseguró.

En este contexto, afirma que “era de esperarse que el rezago educativo se incrementará rápidamente, especialmente en las zonas rurales, donde se agudiza la ausencia de redes telefónicas, señal televisiva y de internet. Asimismo, muchos estudiantes tuvieron que dejar de estudiar ante la crisis económica y sumarse a las filas laborales”, lamentó.

En este sentido, denunció que el gobierno federal “poco ha hecho para detener la deserción escolar que se ve latente en este ciclo escolar 2022. Muchos estudiantes han preferido dejar la escuela o dejar de realizar sus tareas, al no contar con una garantía para volver a clases”.

Concluyó, finalmente que “en casi dos años de pandemia conocimos nuestra realidad en muchos sectores, pero especialmente en el educativo donde no se ha invertido lo suficiente, las instituciones educativas carecen de lo necesario para poder brindar clases seguras y de calidad”, por lo que hace un llamado urgente a las secretarías de educación para darle la importancia que merece a este problema que no nació en la pandemia, pero que si se vino a agudizar en ese periodo.

Aún hay carencia de personal en hoteles

Por otro lado, de acuerdo con empresarios hoteleros, luego de que se ha alcanzado el color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico, la recuperación en el sector ya es bastante constante, no obstante, ahora se enfrentan a un nuevo problema que no han podido resolver, se trata de la carencia de personal calificado para ocupar las plazas que se perdieron durante la contingencia sanitaria.

Y es que, actualmente, la mayoría de los centros de hospedaje han recuperado sus cifras de ocupación hotelera, pero siguen escasos de personal, razón por lo cual, informaron que continuarán con distintas campañas de reclutamiento en todo el estado, incluso, de nuevo buscar en otras latitudes para poder satisfacer la demanda laboral.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Eduardo Domínguez, estimó que el déficit de personal ronda en un 10%, aunque varía mucho dependiendo la zona donde se ubique el complejo. “Con la pandemia bajó mucho la ocupación hotelera y muchas personas se fueron para sus casas (lugares de origen). Se implementaron distintas ferias de empleo y se ha recuperado, pero todavía hay ‘áreas de oportunidad’ en los hoteles”, declaró.

De modo que en lugares céntricos como el Parque de las Palapas, El Crucero y de igual manera en otros municipios ya pueden verse los módulos de reclutamiento de estos centros de hospedaje, quienes buscan personal capaz “los esfuerzos de reclutamiento y capacitación deben ser algo constante, en colaboración con universidades e instancias de gobierno”, detalló Eduardo Domínguez.

Finalmente, señaló que continúan invitando a clientes y colaboradores a no desestimar las medidas de prevención sanitaria, pues si bien, ya ha pasado la etapa más difícil de la pandemia, no descartan un nuevo rebrote sino se respeta el uso de cubrebocas, sana distancia y sobre todo la vacunación de refuerzo, que afirma no se debe dejar pasar.

