Subsidio a gasolinas, pero falta dinero para escuelas

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila.

El anterior es un dicho popular muy conocido, pero no por ser tan conocido deja de tener validez. De hecho, este dilema es tal vez el principal problema para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y en partículas de su líder y guía, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre sus muchas promesas de campaña, el ahora primer mandatario ofreció que no habría más “gasolinazos”, o sea aumentos repentinos y considerables en el precio de las gasolinas y diésel.

El entonces aspirante a la Presidencia de la República utilizó el tema de los “gasolinazos” para desprestigiar a los gobiernos en funciones, en especial de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Por desgracia para el ahora jefe del Ejecutivo Federal -y para toda la nación- la crisis mundial derivada de la invasión de Rusia a Ucrania ha tenido entre otros efectos nocivos un incremento considerable en la cotización internacional de los hidrocarburos y eso afecta directamente a la economía nacional porque no somos autosuficientes ni en gasolinas ni en gas.

Para el caso presente, lo que interesa más son los precios de las gasolinas, que el presidente López Obrador prometió no aumentar, pero además tiene un fuerte impacto en el incremento de la inflación, que se ha convertido en otro grave problema económico para la actual administración federal, pues ha llegado a niveles nunca vistos en los últimos 20 años.

El gobierno la llamada Cuarta Transformación tomó cartas en el asunto y ha logrado contener el aumento en las gasolinas, pero eso crea otros problemas. Para contener los precios, se ha dejado de cobrar, al menos en parte, el llamado Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios (IEPS).

Para empezar, esa reducción en el impuesto -aunque no se acepta de esta manera en el gobierno federal- viola una de las promesas de la llamada Cuarta Transformación, no crear subsidios y segundo, a pesar de que, efectivamente, ayuda a contener la inflación, beneficia a sectores privilegiados de nuestra sociedad, que tienen capacidad de comprar uno o varios automóviles. Los beneficiarios se pueden incluir entre los criticados “fifís” y “aspiracionistas”.

Eso contradice uno de los preceptos fundamentales del gobierno surgido de Morena: primero los pobres.

Esta orientación se agrava porque el presupuesto nacional -otra vez, desafortunadamente- es muy limitado y no alcanza para cubrir todas las necesidades, por lo que lo que se invierte en una parte, tiene que cortarse necesariamente de otros programas.

No se trata de cantidades pequeñas. Los especialistas en cuestiones económicas estiman que lo que deja de recibir el gobierno federal por la reducción o eliminación del IEPS varía entre 100 mil y 300 mil millones de pesos.

Como se aprecia, se trata de cantidades considerables que podrían ser utilizadas en otros programas fundamentales.

Se mantiene la protesta por desaparición de escuelas de tiempo completo

Uno de los programas cancelados por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación que más protestas le ha generado es el de las escuelas de tiempo completo.

La justificación, por parte de la secretaria de Educación Pública, la ex candidata a gobernadora del estado de México y que quiere repetir, Delfina Gómez, es que ese dinero destinado antes a las escuelas de tiempo completo se usará para rehabilitar planteles escolares que están en deplorables condiciones y que no ofrecen lo mínimo para el bienestar de sus alumnos y profesores.

El problema, dicen los afectados, es que otra vez deja de cumplirse con el principio de que “primero los pobres”. De acuerdo con los quejosos, esto afecta a casi cuatro millones de niños de familias de escasos recursos —muchas de ellas sostenidas por madres solteras— que funcionan en zonas marginales de las ciudades y en muchos poblados indígenas.

La reposición del programa se ha convertido en bandera de la coalición opositora Va por México -PAN-PRI-PRD- y, notablemente, también ha generado desacuerdos en las filas del partido oficial y sus rémoras, que inclusive han aceptado abrir un foro para discutir el tema.

En conferencia de prensa conjunta, los líderes de los grupos parlamentarios del bloque Va por México, acusaron que eliminar las escuelas de tiempo completo afectará a más de 3. 6 millones de menores, así como a padres de familia y maestros. Estos últimos porque dejarán de recibir las compensaciones por las horas extra de trabajo, las cuales les sirven para cubrir necesidades de sus hogares, sobre todo en estas condiciones inflacionarias.

La cancelación del programa, dijo el coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero Herrera, afecta a casi 30 mil planteles, de los cuales más de la mitad eran en zonas profundamente marginadas. Estamos hablando de que se pierden casi cuatro millones de niñas, niños y jóvenes que tenían este beneficio y se están cancelando prácticamente un millón y medio de comidas, de alimentación para niños”.

“Era un programa bien calificado. Con padrón, con transparencia, con beneficiarios muy claros y que fue aplaudido por los padres de familia. Y segundo; ¿a dónde van a destinarse los recursos?. Esto es: “Desaparezco el programa y quién sabe dónde quedó el dinerito”. Y digamos que la secretaria Delfina Gómez pues, con el antecedente que tiene en Texcoco, no tiene la mejor fama para la administración de los recursos”, señaló Luis Cházaro, coordinador del PRD en San Lázaro, quien así hizo referencia a las acusaciones de que la ahora titular del SEP, cuando era presidenta municipal de Texcoco, México, obligaba a trabajadores a entregar parte de sus salarios para sostener actividades de Morena.

“Eliminar de un plumazo, sin ninguna fundamentación más allá de la económica, propicia la aniquilación de un programa que afecta a nuestra infancia. Se sabe que 65 de cada cien niños y niñas inscritos al mismo, podían recibir alimentos que, en muchos de los casos, eran el único platillo sólido que las y los infantes podían tener en todo el día”, dijo el perredista.

El diputado recordó que este programa permitía un mejor aprovechamiento escolar y ello, aseguró, ha sido certificado en diversas evaluaciones que confirmaron un aumento en los estándares de la calidad educativa del país.

“Auxiliar en algún tipo de impugnación. La primera que se me antoja es empujar que las niñas y los niños presenten, bueno, que los papás de las niñas y los niños, los papás y las mamás presenten algún tipo de amparo, porque se les está causando una lesión”, comentó coordinador del grupo parlamentario de PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, quien además es presidente de la Junta de Coordinación Política.

La titular de la SEP está citada para el venidero martes 22, misma fecha en que se iniciará una mesa de trabajo para analizar la forma de restituir el programa de escuelas de tiempo completo. El encuentro de la funcionaria y coordinadores de los grupos parlamentarios será a puertas cerradas.

Es de esperar que se cumplan los plazos, pues con frecuencia los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación han dejado plantados a los legisladores.

Los juicios a políticos no deben ser venganzas

Al tiempo que aclaró que el gobierno federal no tiene relación con el encarcelamiento del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esa clase de juicios no deben ser utilizados para venganzas personales.

“Lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad”, indicó el mandatario desde su conferencia en Palacio Nacional.

El primer mandatario destacó en particular que no le gustó, “eso lo digo porque afecta la dignidad de las personas”, fueron las fotos que le tomaron, eso no, afirmó.

Precisó que la difusión de las imágenes tras ser detenido, tiene que ver con el “honor y la dignidad”.

Ayer mismo se informó que el ex gobernador de Nuevo León obtuvo un amparo que le concedió el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Monterrey, por uso de recursos de procedencia ilícita.

Además, el abogado Víctor Olea, defensor de Jaime Rodríguez, comentó a los medios de comunicación que el ex gobernador podría salir libre porque los delitos que le imputan no ameritan prisión preventiva.

riparcangel@hotmail.com