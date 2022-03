La Suprema Corte le impedirá a Gertz Manero ejercer venganza

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“Como la peticionara del amparo se encuentra actualmente recluida, se ordena su inmediata y absoluta libertad”, concluye la ponencia preparada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, respecto de la demanda interpuesta por Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín, en contra de una denuncia del actual titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, por supuesto homicidio de la concubina.

La presunta víctima sería el hermano del fiscal, Federico, quien durante 52 años fue pareja sentimental de Alejandra Cuevas y que, según apreciación de Alejandro Gertz, murió a consecuencia de que no tuvo una debida atención.

En un giro que sorprende hasta a los especialistas en Derecho penal, el ahora fiscal General de la República logró convencer a una juez de que Laura Morán —hija de Alejandra, aunque no del finado Federico— es cómplice del descuido criminal en contra de su hermano y por lo mismo consiguió que esté en la cárcel desde hace casi dos años.

Cabe aclarar que Alejandro Gertz presentó inicialmente su denuncia de homicidio cuando no tenía cargo público, salvo el de director de la Universidad de la Américas, plantel de la Ciudad de México, de su propiedad y por la cual está involucrado en otro conflicto… pero esa es otra historia.

Para el caso de Alejandra y su hija Laura lo destacable es que, en principio las acusaciones no prosperaron y fueron rechazadas por los jueces, pero una vez que Gertz Manero quedó convertido en fiscal General de la República, su denuncia prosperó repentinamente y así logró que Laura fuera encarcelada y que se emitiera una orden de aprehensión contra Alejandra, la cual no ha sido ejecutada, presuntamente, en atención a su avanzada edad (tiene más de 90 años).

Para contrariedad del titular de la FGR, primero este caso fue tomado por los medios de comunicación por lo que parecen evidentes abusos contra las dos mujeres y por que en apariencia encontraron eco en medios judiciales, donde avanzaba aunque lentamente, la demanda de amparo de Alejandra y Laura, al grado que la Suprema Corte de Justicia aceptó atraer ese juicio.

En esta fase fue donde el caso se descarriló por completo, para infortunio del fiscal, pues se filtró a los medios una grabación ilegal de una conversación del alto funcionario con uno de sus allegados, en la cual presume conocer por anticipado la ponencia (lo cual es contrario a las leyes), que inicialmente se había encargado al ministro Alberto Pérez Dayán, y de tener a su favor a otros ministros.

La primera sesión de la Suprema Corte para revisar esa demanda de amparo se dio en medio del escándalo y aunque la gran mayoría de los ministros censuró la evolución de este caso, no se atrevieron a conceder el amparo inmediato y optaron por encargar una nueva ponencia, en donde se entre al fondo del asunto, a otro integrante del máximo tribunal, el mencionado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En esa sesión del pasado día 14, los ministros Javier Laynez Potisek, Margarita Ríos-Farjat, Norma Piña Hernández, Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara Carrancá, se pronunciaron por conceder un amparo liso y llano.

Otro conflicto que cimbra a la llamada Cuarta Transformación

Lejos de la parsimonia con que se desarrollan las actividades del máximo tribunal, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena tuvo listo su dictamen con toda celeridad, el cual dio a conocer -ahora sí con respeto a los procedimientos legales- ayer mismo, para ser dictaminado de inmediato por el pleno, aunque se programó para ser revisado el venidero día 28.

La ponencia, como mencionamos, propone conceder el amparo liso y llano, lo cual se hará efectivo con el voto a favor de seis de los ministros, pero al parecer tendrá un respaldo todavía mayor.

El resultado adverso incrementará el nivel de disgusto del fiscal, que es conocido por su mal carácter, pero ya tiene con quien desquitarlo: el ex consejero jurídico presidencial Julio Scherer Ibarra, quien el pasado fin de semana, en el semanario Proceso, cuya propiedad mayoritaria pertenece a su familia, denunció conjuras político-judiciales del fiscal General, coludido con la ex secretaria de Gobernación y ahora presidenta del Senado, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

Ni Sánchez Cordero ni Gertz Manero han respondido a las acusaciones de Scherer Ibarra, pero sin duda esa revelaciones han creado inquietud en las filas de la llamada Cuarta Transformación, pues además ha trascendido que el fiscal pidió una amplia investigación acerca de las actividades y negocios del ex consejero jurídico, que al decir de los conocedores abarca un periodo de veinte años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al que se le deben haber amargado los festejos por el estreno de su aeropuerto en la antigua base aérea de Santa Lucía, ha tratado de restarle importancia al enfrentamiento de sus colaboradores (aunque se supone que la Fiscalía es autónoma) y lo ha intentado reducir a un simple enfrentamiento de personalidades.

El primer mandatario rechazó intervenir en ese asunto, que dijo corresponde a aspectos jurídicos.

“Decirles que eso tiene que ver con tribunales, con ministerios públicos, con juzgados, y nosotros no vamos a meternos en esas diferencias, no queremos participar en eso. Nosotros estamos dedicados de tiempo y alma a la transformación de México, nos importa mucho el pueblo, todo el pueblo de México y en especial los pobres y eso es la transformación, que podamos vivir en una sociedad mejor y a eso me dedico todo el tiempo”, sostuvo el jefe del Ejecutivo en su conferencia mañanera.

De nada sirve la triquiñuela de legisladores de Morena

Si, como señaló el presidente López Obrador, debe haber prioridades en los asuntos que debe atender, uno de los que seguramente requerirán su atención es los relativo a la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles, en particular el tema de la propaganda alrededor.

El día de la apertura de la nueva terminal aérea se dijo que el Presidente no hablaría precisamente para evitar ser acusado de hacer propaganda en temporada de veda electoral.

Además, de forma apresurada, diputados y senadores de Morena y sus rémoras, aprobaron una reforma por la cual dejaba de considerarse delito de funcionarios públicos hacer campaña durante la veda electoral.

Por más esfuerzo realizado, de cualquier forma los “representantes populares” tienen que respetar las leyes de no hacer propaganda durante la veda. Esto porque la Constitución establece que cualquier cambio en materia de legislación electoral deben ser aprobados 90 días antes de iniciado el proceso en turno, que en este caso es la denominada consulta popular para la revocación (que no ratificación) que son ellos más interesados en promover. Entonces la licencia que se auto-concedieron los legisladores no es válida en este momento.

Por lo pronto, ayer el PAN presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del presidente López Obrador, por la difusión de propaganda gubernamental y promoción personalizada indebida durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

