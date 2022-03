Elecciones extraordinarias

Ángel Soriano

Pese a los señalamientos en contra, en Oaxaca, este domingo 27 se realizaron comicios extraordinarios en siete municipios -Santa Cruz Xoxocotlán, Mitla, Xadani, Chahuites, Reforma de Pineda, Santiago Laollaga y Mixtequilla- con saldo blanco y con una tendencia favorable más a los candidatos que a los partidos.

La ciudadanía no reparó en siglas o coaliciones, porque no se ha podido entender cómo el PRI se suma al PAN y al PRD, ni tampoco que el partido gobernante, Morena, pese a la fuerza del fundador del movimiento y Presidente de México, no haya resultado favorecido, sino al contrario, rechazado en la mayoría de los municipios.

Así se interpreta, por ejemplo, la derrota de la juchiteca Tania López, esposa del anterior alcalde Alejandro López Jarquín y abanderada de Morena por segunda ocasión, apoyada por el aspirante a la gubernatura y pese a contar con la infraestructura territorial y los recursos suficientes para realizar dos campañas, como las hizo, perdió. Lo mismo en Mitla.

La salida de la gente a las urnas demuestra así que las elecciones son la vía democrática para poner o quitar gobernantes. Cuando los ciudadanos salen a votar y el sufragio se respeta, no hay más que respetarlo, de lo contrario prevalece la inconformidad y la ingobernabilidad, como ocurrió en esos municipios. El pueblo pone y el pueblo quita.

Turbulencias

Se afilia Lilly Téllez al PAN

La senadora sonorense Lilly Téllez se afilió al PAN como paso previo a contender por la candidatura presidencial de 2024 y aunque no la tiene asegurada, su filiación demuestra claramente su afinidad ideológica, misma que es cuestionada a la diputada Patricia Armendáriz que, de empresaria y golpes de suerte ligó una curul y ahora busca también ser abanderada a la Presidencia de la República, la cual se ha democratizado y cualquier ciudadano o ciudadano considera que tiene posibilidades para llegar a ella. La congruencia sería importante, pero se observa que más que la ideología, lo que importa es la promoción personal y obtener dividendos facciosos, más que velar por el bienestar de la comunidad. Si así no ocurrirían las improvisaciones que se ven ahora de personas que de pronto se dan cuenta que pueden incursionar con facilidad en la vida pública del país… El triunfo de la coalición PAN-PRI-PRD-Alianza en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, ahora se lo atribuyen los líderes de los partidos, principalmente el PRI, en donde la militancia afirma que el ex alcalde Javier Villacaña fue el artífice del triunfo de Inocente Castellanos (a) “El Dr Chente” y hacen a un lado al candidato a la gubernatura, Alejandro Avilés Álvarez (a) “El Triple A”, quien de inmediato promocionó fotos donde aparece con el ganador. Lo cierto es que los habitantes de Xoxo externaron su rechazo a la continuidad del perredista-morenista Alejandro López Jarquín, que estuvo seis años en el cargo y quería que siguiera su esposa Tania. La gente ya no lo permitió… Falta conocer los resultados oficiales para conocer la tendencia electoral, pero lo que sí es definitivo es que la ciudadanía votó por los candidatos, no por los partidos… En ese sentido, habrá qué ver la respuesta ciudadana a la revocación del mandato para el próximo 10 de abril, y en el cual deberá dejarse claro que el voto abrumador determina el triunfo de los candidatos y los deseos de los electores de quienes deben gobernarlos… Sigue acumulando oposición la construcción del Tren Maya y sigue sin despegar el AIFA y sin concluir la carretera hacia la costa lo que puede influir en la votación de la Revocación del Mandato, aunque las megaobras tienen deficiencias que pueden corregirse con voluntad política y con presupuesto para dejarlas al 100.

