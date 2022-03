Insiste el Presidente

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Pareciera que el presidente AMLO tuviese la consigna diaria de abrir frentes de enfrentamiento o desacuerdo, como si fuese su objetivo primordial. Tal vez sí lo es y con la única finalidad de que no hablen de lo que le incomoda. Que la opinión pública hable y opine de los temas que abre día a día en su conferencia desde Palacio.

Siempre he sostenido que las conferencias de AMLO, son innecesarias, sólo alimentan el ego presidencial y desde ahí abre y define la conversación en la agenda política o descubre nuevos adversarios, fifís y conservadores. No se informa de nada sobre los trabajos o asuntos de interés público y prioritario, sólo de los temas que el Presidente decida.

En este afán reclamó a los congresistas y al gobierno de los Estados Unidos, porque autorizó al gobierno de Joe Biden enviar un paquete de apoyos entre ellos 800 millones de dólares de ayuda para Ucrania y no han autorizado el programa que propuso para Centroamérica, utilizando los programas sociales de la 4T.

La respuesta es sencilla, porque al gobierno de Biden no le interesa financiarlo, impulsará la región de Centroamérica a su manera y cuando decida. Ni más ni menos.

La lucha por los cenotes

Un grupo de personas conformado por artistas, científicos, investigadores y antropólogos bajo el nombre de “Sélvame del Tren” busca detener un ecocidio, sobre los impactos probablemente irreversibles por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya de Cancún a Tulum.

Según han declarado especialistas en el tema, que forman parte de este grupo, explican que el suelo por donde pasarán las vías del tren maya, es altamente permeable poroso, frágil y advierten, que la zona está llena de cavernas milenarias y ríos subterráneos. El principal riesgo apunta hacia la red de ríos subterráneos y al sistema de cuevas, considerada la más grande del mundo y casi única, que corre bajo el nuevo trazo del tren maya, que señalan los integrantes de este movimiento social, que nació el 6 de marzo, que reúne a activistas.

Las redes sociales reprodujeron los mensajes de miembros de este grupo, principalmente los artistas más famosos a lo que el presidente AMLO reaccionó, cuando no están de acuerdo con él, y arremetió con el grupo social como es su costumbre.

Como siempre, AMLO desacreditó y minimizó al grupo de artistas que lucha, a petición de los pobladores por salvar toda esa franja de cenotes y ríos subterráneos hermosos y únicos en el mundo, ante la posibilidad de destruirlos y afectar severamente la vida silvestre de kilómetros a todo lo largo del tramo entre Cancún y Tulum.

AMLO afirmó desde Palacio Nacional: “No siento que tengan vocación verdaderamente ecologista. Es más por dinero, porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar, porque tienen un pensamiento conservador y les molesta el nuestro y también por fama”.

En este nuevo episodio de AMLO, de inmediato una decena de artistas publicaron en sus redes aclarando que nadie les paga y vale la pena apuntar que mucho de ellos ya son famosos, por lo que contestaron puntualmente en redes.

Madruguete en Semana Santa

La fracción de Morena en la Cámara de Diputados definió y buscará a como dé lugar, que la reforma constitucional en materia eléctrica se vote durante la Semana Santa en el pleno del 13 de abril, una vez que pase la consulta en materia de Revocación de Mandato.

El debate se iniciará hoy martes en las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales que, de acuerdo a la hoja de ruta de Morena, concluirá el proyecto de dictamen el 6 de abril y al día siguiente circular el proyecto entre sus integrantes, para votar en comisiones el 11 y 12 de abril y a día siguiente aprobarlo y mandarlo al Senado el Jueves Santo.

La ruta legislativa de Morena es buscar los 52 votos que requieren de la oposición para aprobarla y tiene pensado convencer a legisladores del PRI, PAN y PRD, que según ellos lograrán convencerlos. Los morenistas se quedarán con las ganas porque no lo conseguirán, los partidos la mandarán a la hamaca, porque no quieren definir nada hasta después de las elecciones de junio.

La reforma eléctrica no pasará

Con este camino trazado, el siguiente paso de este gobierno está en la lucha por la autorización de la nueva reforma eléctrica por parte del Poder Legislativo, tanto que los partidos de oposición sostienen que si no se le realizan cambios a la iniciativa mandada por el gobierno, simplemente no pasará.

Los mensajes enviados durante el fin de semana por parte de diputados y senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano confrontaron al presidente AMLO que afirma que no se modificará su iniciativa de reforma eléctrica y que no va afectar a nadie, le advirtieron que si el proyecto no acepta cambios “no pasará” en el Congreso de la Unión.

Lo partidos de oposición apuntan que sus bancadas no aceptarán un documento que no garantice la disminución de tarifas y la transición a energías limpias, que son los temas fundamentales para los legisladores de oposición, sin tomar en cuenta los contratos ya firmados con empresas, que aquí los Estados Unidos y España apretaran con todo. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

mares21@gmail.com