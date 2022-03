Invita UAEMéx a cursar la Especialidad en Accesibilidad Universal

El periodo de registro para los aspirantes será en línea y vence el próximo 4 de abril, para dar paso al proceso de inscripción

Toluca, Estado de México.— La accesibilidad a cualquier espacio público es un derecho humano que se ve truncado cuando las personas tienen discapacidad, ya sea motriz, visual, oral e incluso mental ante la manera en cómo están construidas las edificaciones, lo que les impide ser incluidas de manera natural en sus entornos cotidianos, afirmó la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Eska Elena Solano Meneses.

Ante este panorama, la UAEMéx, a través de la Facultad en Arquitectura y Diseño (FAD) imparte la Especialidad en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la Ciudad cuyo propósito es generar egresados con capacidades para diseñar, desarrollar, promover y evaluar entornos construidos y sistemas urbanos accesibles, considerando la información, comunicación y movilidad en la arquitectura y en la ciudad desde un enfoque ético e inclusivo.

La especialidad, que tiene un año de duración, está dirigida a profesionales egresados de las licenciaturas en arquitectura, urbanismo, planeación urbana, desarrollo territorial, estudios sociales y gestión local, estudios socioterritoriales, administración y promoción de la obra urbana, diseño, ingeniería civil y afines, y contar con conocimientos en diseño arquitectónico, diseño urbano, procesos constructivos, así como gestión y promoción de la construcción.

Solano Meneses, coordinadora de la especialidad, refirió que este programa académico es único en su tipo a nivel nacional por los alcances que tiene al abordar distintos tipos de accesibilidad como la cognitiva, la motora, la sensorial e intelectual, rebasando el concepto de accesibilidad al solo concebir la motriz.

“Es una especialidad que fue aprobada ante Consejo Universitario en el pasado noviembre del 2021, es decir, es muy reciente y lo que busca es tratar de cubrir un espacio vacío no solamente a nivel estatal o nacional sino a nivel latinoamérica, no hay estudios de especialidad en la temática, tampoco los existen en posgrados a nivel de maestría o doctorado, sencillamente no hay nada que toque estos temas con este nivel de profundidad”, aseguró.

Solano Meneses invitó a los interesados a registrarse en línea en la plataforma: https://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado como fecha máxima el 4 de abril para que puedan seguir con su proceso de inscripción.

Para mayor información sobre el ingreso a la Especialidad en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la Ciudad llamar a los teléfonos (722) 2 14 04 14, 2 14 04 66, 2 14 48 52 y 2 14 05 23 extensión 165 o acudir a las instalaciones de la FAD en Ciudad Universitaria al Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño Cubículo 31, en el quinto piso.