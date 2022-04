OPS no descarta reactivación de la pandemia y nuevas cepas

Advierte de riesgos en periodo vacacional

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoció que México se encuentra en un periodo inter epidémico debido a la reducción de casos desde el 21 de marzo; pero tampoco descartó la reactivación de la pandemia y el surgimiento de nuevas cepas de Covid-19.

De hecho, según la OPS, México debe estar alerta pues con el periodo de la Semana Santa se podría reportar un alza en los contagios de Covid-19, de acuerdo con Sylvian Aldighieri, gerente de Incidentes de la OPS.

“Entonces podemos considerar que México se encuentra en un periodo inter epidémico. Sin embargo, no se recomienda relajar las medidas preventivas no farmacológicas en el país… el riesgo de activación de la pandemia no está descartado dada la inestabilidad de la situación internacional y la siempre, posibilidad de la emergencia y surgimiento de nuevas variantes de preocupación”, explicó. “Y quisiera destacar que una atención especial se tendrá que prestar durante los feriados de Semana Santa”, añadió.

Y es que de acuerdo con el especialista, la inestabilidad de la situación internacional y la siempre posibilidad de surgimiento de nuevas variantes de preocupación son un elemento a tomar en cuenta.

Sylvain Aldighieri también señaló que por el momento no se tienen reportes de que la nueva variante de covid-19, denominada XE esté circulando en la región de las Américas, ya que actualmente Ómicron es la variante que sigue predominando.

Por otra parte, Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, indicó que es necesario continuar con el uso de cubrebocas, porque de lo contrario, se debe implementar un sistema eficaz y rápido de detección de contagios.

Añadió, que la adaptación del uso o no de esta medida de protección debe ser flexible y debe modificarse de acuerdo al comportamiento de la pandemia.

“Cualquier medida de relajación del uso de mascarillas debe tener en contraparte un sistema muy ágil de detección rápida y de medidas focalizadas en aquellos espacios donde hay un aumento en la trasmisión del virus”, concluyó.