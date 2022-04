Llegamos a un final anunciado: el único ganador será López Obrador

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Además de un amplio conocimiento del Derecho —tiene grado de doctor por la UNAM— el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, tiene una enorme experiencia política y de los dos aspectos dejó constancia al eludir la pregunta con la que pretendía acorralarlo la subcoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán, para que confirmara que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, violó la Constitución al participar en actos de campaña del partido Morena, en los cuales hizo propaganda a favor de la consulta popular para la Revocación (que no ratificación) de Mandato.

Después de que, desde la tribuna de la llamada Cámara alta, Monreal Ávila intentó atajar las descalificaciones al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora López Rabadán, pidió autorización para hacerle una pregunta.

La senadora panista empezó con elogios a Monreal por su amplia preparación académica y luego fue al punto:

¿En su opinión, como jurista, el secretario de Gobernación, violó o no las leyes al hacer propaganda para la Revocación de Mandato?

Aquí, Monreal recurrió no a las leyes, sino a su gran bagaje político:

Yo no soy juez, soy senador, respondió y con ello se ganó el aplauso de toda la bancada oficialista y hasta de algunos integrantes de la oposición.

Con eso salió avante y evitó incomodar a uno de los más poderosos integrantes del gabinete presidencial, además de potencial competidor por la nominación presidencial de Morena.

En tanto, los consejeros del INE se han mantenido en el esfuerzo de evitar que se violen las leyes.

A dos días de la votación la Revocación (que no ratificación) de Mandato, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE hizo un nuevo llamado a funcionarios de los gobiernos federal y estatales, para que respeten la veda electoral y se abstengan de hacer difusión y promoción del proceso, así como de los logros del Ejecutivo federal. Pero en vez de atender al llamado, los “morenos” hacen campaña por todo el país, “al fin que los consejeros ya se van”, como dijo el secretario de Gobernación, al admitir que incurrió en hacer campaña, a pesar de estar prohibido por la ley que, seguramente, también será modificada.

En sesión virtual, el reciente miércoles, la Comisión de Quejas del Instituto se enfocó en el conflictivo caso de la participación del secretario López Hernández en actos de campaña para hacer proselitismo en favor del titular del Ejecutivo y la mencionada consulta popular.

Las leyes ordenan que la publicidad

para la consulta sólo le corresponde al INE

“La Comisión estimó declarar procedente la tutela preventiva al considerar que, de una visión preliminar, se está en presencia de difusión y promoción del proceso de Revocación de Mandato por personas servidoras públicas, contraviniendo a los principios de imparcialidad y neutralidad al que están obligados, esto derivado de su participación activa en eventos realizados en los estados de Sonora, Veracruz y Coahuila, el pasado 2 de abril de 2022, razón por la cual, les ordenó abstenerse de realizar actos de difusión e información relacionada con tal ejercicio o con la finalidad de difundir logros de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal”, señala un comunicado del INE.

Los consejeros electorales han sido duramente criticados por el presidente López Obrador y muchos de sus allegados y colaboradores. Además, para darle vuelta a la prohibición, los diputados y senadores aprobaron a la carrera un decreto que supuestamente les autoriza a hablar libremente de la consulta popular.

Sin embargo, las leyes y, sobre todo, la Constitución, que es la máxima ley del país, le conceden la razón a los consejeros, como lo puede comprobar el lector:

Por ejemplo, el artículo 35 constitucional establece:

“El Instituto (INE) promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.

“Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

Por si lo anterior no fuera suficiente, la Ley Federal de Revocación de Mandato, que “es reglamentaria de la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, establece en su artículo 32 que “durante la campaña de difusión, el Instituto promoverá la participación de las y los ciudadanos en la revocación de mandato a través de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la autoridad electoral.

“La promoción del Instituto deberá ser objetiva, imparcial y con fines informativos. De ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la revocación de mandato.

“Los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato y se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos.

Todavía más, el artículo 33 ordena que “el Instituto realizará el monitoreo de medios de comunicación, prensa y medios electrónicos, a fin de garantizar la equidad en los espacios informativos, de opinión pública y/o de difusión asignados a la discusión de la revocación de mandato.

“El Instituto promoverá la difusión y discusión informada del proceso de Revocación de Mandato que hayan sido convocadas a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio Instituto, fungiendo como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión para los fines señalados en la Constitución y en la presente Ley.

Allí está la respuesta a la pregunta acerca de si se violaron o no las leyes con la propaganda oficial para promover la consulta de Revocación (que no ratificación) de Mandato. No se necesita tener un grado de doctor en Derecho.

Por otra parte, acerca de violaciones a las leyes que prohíben la propaganda por cuenta de funcionarios públicos, allí está el mitin encabezado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el Monumento a la Revolución.

Para no ir más lejos, el portal del gobierno capitalino tiene cerrada la página que corresponde a la jefa de Gobierno, con un mensaje que dice:

“Esta página se encuentra temporalmente inhabilitada con motivo del Proceso de Revocación de Mandato en cumplimiento con lo ordenado en los artículos 35 fracción IX numeral 7 y 134 párrafos Séptimo y Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33 párrafos Quinto y Sexto de la Ley Federal de Revocación de Mandato”.

Sin embargo, la mandataria capitalina encabezó el mitin en el Monumento a la Revolución, pero “no fue una asamblea informativa de la reforma eléctrica, como se dijo, sino un mitin masivo de cierre de campaña, al más puro estilo priista con decenas de camiones llenos de acarreados por sindicatos priistas, ahora morenistas, como el de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que encabeza Isaías González Cuevas, en favor del inquilino de Palacio Nacional, en la antesala de la consulta que se realizará el domingo próximo”, dice la nota informativa publicada por el diario El Financiero, firmada por Eduardo Ortega.

Algunos amigos me han preguntado si se debe votar a favor o en contra. Mi respuesta es que yo no voy a votar.

